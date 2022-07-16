Оксана Васильева: "Если произошла автоподстава, нельзя идти на мировую с мошенником"

Дорожные автоподставы — один из самых распространенных видов мошенничества в нашей стране. Классический пример — когда уже побитая машина перестраивается перед автомобилем жертвы и резко нажимает на тормоза. В такой ситуации у водителя практически нет шансов избежать ДТП. Мошенники тщательно продумывают свои схемы, но есть ли возможность наказать их? На этот вопрос ответила специально для читателей Pravda.Ru к.ю.н., доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева.

Автоподстава: что делать

Если на дороге произошла автоподстава, то необходимо сохранять спокойствие и ни в коем случае не признавать вину, не давать никакую расписку. Мошенники часто предлагают решить вопрос на месте и не с помощью перевода, а наличными — так их отследить сложнее. На это не стоит соглашаться.

Первое, что надо сделать — это повесить в машине видеорегистратор. Так, доказать свою невиновность будет куда легче.

Если случилось ДТП (даже подставное), стоит остановиться, включить аварийную сигнализацию и выйти из машины, снимая все на камеру телефона. Обязательно надо заснять расположение транспортных средств на дороге относительно друг друга, относительно самой дороги и расположения знаков и разметок. Не лишним будет навести камеру и на лица мошенников.

Если с их стороны будут поступать угрозы и оскорбления, то также лучше записать это на камеру или диктофон.

Если автоподстава налицо, то, как было указано выше, с ними ни в коем случае не стоит идти на мировую. Необходимо

самому вызвать сотрудника ГИБДД (автоподставщики не особо это любят),

попросить оформить протокол,

предоставить инспектору все необходимые документы.

Все материалы дела стоит сохранить, так как возможно разбирательство в суде.

Что делать с препятствиями на дороге

Бывает и такое, что на дороге большая яма или иное заграждение, которое можно объехать только по сплошной или по обочине. Этого делать не стоит, так как за это предусмотрен штраф. Лучше будет сдать назад при возможности (стоит обязательно помнить, что не на всех участках дороги так можно делать) и развернуться, найти объезд.

Если же не получается уехать, то стоит вызывать сотрудника ГИБДД и просить разрешить данную ситуацию, но это может затянуться на долгое время.

Также стоит сделать фотографии или заснять на камеру образовавшее препятствие на дороге. Возможно, это пригодится, если сотрудник ГИБДД решит привлечь водителя к ответственности.

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