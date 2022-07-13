Автоэксперт: "Если кузов восстановлен после серьезного ДТП, это может отразиться на безопасности водителя"

При покупке автомобиля с пробегом покупателя может ожидать несколько неприятных сюрпризов. Например, ему могут предложить угнанный автомобиль с поддельными номерами и документами, также возможно завышение года выпуска и занижение числа владельцев. Также нечистоплотные продавцы не гнушаются тем, что продают восстановленные после серьезного ДТП машины или взятые в кредит, также покупателя может ждать скрученный пробег или неисправное техническое состояние. Как не попасть в ловушку при покупке авто с рук — рассказал читателям Pravda.Ru автоэксперт, руководитель автомобильного экспертного центра "Автокриминалист" Максим Шелков.

Как не попасть в ловушку при покупке авто с рук

В первую очередь при покупке автомобиля с пробегом нужно проверять документы и идентификационные номера на предмет подлинности. ПТС (Паспорт транспортного средства) является основным документом автомобиля, они бывают 2 типов — электронный и бумажный. В настоящее время большинство автомобилей имеют бумажные ПТС, которые злоумышленники подделывают для продажи криминальных автомобилей, в том числе двойников. Второй по значимости документ — СТС (Свидетельство о регистрации транспортного средства), его подлинность также не должна вызывать сомнений. Проверку документов можно провести при помощи инфракрасного детектора, а также увеличительного стекла, должны присутствовать все элементы защиты, также не должно быть следов правок.

Недобросовестные продавцы могут умышленно в объявлении завысить год выпуска автомобиля или занизить число реальных владельцев. В том числе нередко при подаче объявления подбирают подложный VIN от автомобиля с хорошей историей и предоставляют этот номер для проверок.

Любые документы нужно смотреть исключительно в оригинале, а не копии или фотографии, в которых можно заведомо внести любые правки. Номер кузова или номер рамы должны быть нанесены на заводе и не иметь следов механического воздействия или вторичной окраски. Стоит осмотреть деталь с настенным номером в местах соединения со смежными кузовными элементами, чтобы исключить замену всей детали целиком. Если в районе маркировки есть следы свежей краски либо пыль и царапины под лаком, это должно насторожить. Номер и модель двигателя также требуют отдельного внимания, модель должна соответствовать той, которая указана в ПТС. Если модель соответствует, а номер нет, значит, двигатель заменен и нужно проверить документы по замене. Если номер двигателя срезан, будут очень большие проблемы при регистрации в ГИБДД.

Чтобы не купить автомобиль, находящийся в розыске или залоге, его необходимо проверить по всем доступным источникам информации и базам данных, минимальный набор:

ГИБДД,

реестр залогов федеральной нотариальной палаты.

Покупка кредитного автомобиля грозит судебными разбирательствами с банком, в данном случае автомобили нередко забирают. Можно воспользоваться платными сервисами и отчетами, которые предоставляют информацию по техническому обслуживанию, работе автомобиля в такси и каршеринге, расчеты стоимости ремонта, если таковые проводились. Продавца нужно проверить по базе исполнительных производств судебных приставов, так как его долги могут стать причиной ограничения на регистрационные действия.

Продавцы не любят рассказывать про аварийное прошлое автомобиля. Проверяем кузов на предмет ремонта и следов ДТП и вторичного окраса отдельных элементов. Если кузов восстановлен после серьезного ДТП, в котором были повреждены силовые элементы, это может отразиться на безопасности водителя и пассажиров в случае повторного ДТП. Неисправное техническое состояние часто становится причиной продажи автомобиля, так как продавец не хочет тратить большие суммы на ремонт автомобиля и ему проще его продать. Про серьезные проблемы редко рассказывают покупателю, и чаще всего он об этом узнает уже после покупки.

Неотъемлемой частью проверки является компьютерная диагностика всех систем, узлов и агрегатов, для которых эта возможность заложена с завода. Современные автомобили имеют множество блоков и датчиков, которые хранят в себе массу полезной и нужной информации, начиная от текущих параметров и заканчивая реальным пробегом автомобиля.

Серьезные проблемы могут возникнуть при покупке автомобиля со скрученным пробегом, это может привезти к непредвиденному ремонту и значительному снижению ресурса автомобиля. Пробег проверяется двумя способами:

через компьютерную диагностику,

по износу отдельных узлов и элементов.

Обязательна проверка двигателя и коробки приключения передач. Важным моментом является наличие подушек безопасности и исправность всех активных и пассивных систем безопасности, установленных в автомобиль с завода. По возможности стоит провести полноценный тест-драйв автомобиля, на различных режимах и скоростях, не будет лишним проверить автомобиль на подъемнике по ходовой части и на предмет утечки рабочих жидкостей, в том числе масла и антифриза. При покупке автомобиля нужно убедиться, что продавец действительно является владельцем автомобиля, правильно составить договор купли-продажи и обязательно указать полную стоимость автомобиля.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.