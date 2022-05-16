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Автор Маргарита Кичерова

Автоэксперт: Драконовские штрафы для пешеходов заставят соблюдать правила ПДД

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Множество аварий происходит из-за того, что на зебре пешеходы смотрят на экран смартфона, а не на дорогу. Можно ли приучить пешеходов не отвлекаться на гаджеты; что эффективнее — просветительская работа или штрафы; помогут ли камеры наблюдения с системой распознавания лиц, рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению Егор Васильев.

Автоэксперт: Драконовские штрафы для пешеходов заставят соблюдать правила ПДД

— Егор, в Калифорнии пешехода со смартфоном ждёт наказание в 100 долларов, за повторное нарушение — 500 долларов, в Израиле нарушитель выложит 1000 шекелей, в Китае — 50 юаней. Нужен ли в России такой закон?

— Все понимают, что надо соблюдать правила дорожного движения, но очень быстро об этом забывают, когда дело касается личных проблем. В Европе ситуация резко поправилась, как только ввели драконовские штрафы за превышение скорости и в массовом порядке стали внедрять камеры контроля скоростного режима. Когда финансовое наказание стало неотвратимым, все стали ездить аккуратно.

Чтобы пешехода принудить не пользоваться телефоном при переходе через дорогу, при нахождении в опасной близости к проезжей части, необходима система тотального контроля. Это распознавание лиц.

— Насколько реально введение системы таких штрафов в России?

— Очень реально, потому что камеры наружного наблюдения у нас присутствуют в большом количестве, системы распознавания лиц работают.

Но у этой системы есть слабые места. Например, человек в пандемию может пользоваться на законных основаниях маской для лица. Если человек идёт в маске, то распознать его с большого расстояния невозможно. Распознавать по радужке можно, только если человек оказался непосредственно перед камерой. Поэтому сложно спрогнозировать, как будет развиваться эта система.

Привычки формируются быстро:

  • хорошие,
  • плохие.

Виртуальное информационное пространство очень влияет на поведение людей. Поэтому если продолжительное время мягко доносить до людей, что не надо говорить по телефону, переходя через пешеходный переход, потому что можно уехать на капоте автомобиля в ненужную тебе сторону, может быть, это окажется более действенным, нежели попытка заставить всех платить штрафы. Хотя штрафы — это значимая часть экономики.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Игорь Моржаретто
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