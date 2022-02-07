Эксперт: цены на авто в 2022 году будут только расти

В январе 2022 года на российском авторынке было продано 91 662 новых автомобиля, что почти на 4% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. По мнению экспертов, основными причинами сокращения продаж в сегменте новых авто стали валютные колебания рубля и рост заболеваемости, связанный с новым штаммом коронавируса — "омикроном". В январе многие клиенты дилерских центров массово отказывались от сделок, поскольку заразились "омикроном". Также в первые недели текущего года произошло традиционное повышение цен — только по причине инфляции стоимость авто проиндексировалась в среднем на 3%, а на отдельные модели — сразу на 20%. О том, какой ожидается рост цен на автомобили в этом году, рассказал гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич.

Основные причины повышения цен на авто

В 2022 году цены на новые автомобили будут расти. Основные причины:

дефицит комплектующих,

рост курса доллара,

инфляция.

В январе стоимость увеличилась на модели сразу нескольких брендов, особенно премиальных, а также на электромобили. По прогнозам, в 2022 году цены на электромобили увеличатся еще на 10-15% в связи с ростом стоимости основного сырья для изготовления батарей для электрокаров — карбоната лития, никеля и кобальта и увеличением утилизационного сбора. Есть вероятность, что во второй половине года решится проблема с нехваткой микросхем для производства новых автомобилей, что позволит стабилизировать спрос и предложение. Однако если автомобиль необходим сейчас, стоит его приобрести до обновления прайсов, так как отсутствие дефицита авто у дилеров снова создаст ажиотаж в автосалонах и существует вероятность не успеть приобрести необходимую модель или комплектацию.

Фокус сместился на авто с пробегом

Дефицит новых автомобилей и регулярный рост цен сместили фокус внимания на сегмент авто с пробегом. К концу 2021 года спрос на них увеличился в 1,5 раза, а общая реализация по итогам года составила 6,06 млн экземпляров, что на 25% больше, чем в 2020 году. В январе текущего года впервые средняя цена авто с пробегом превысила 1 млн рублей. За первый месяц их стоимость выросла на 8%. По итогам 2022 года цены на авто с пробегом могут увеличиться в целом до 20% в связи с тем, что на вторичном рынке также ощущается нехватка автомобилей.

Больше всего ценник вырос на самые востребованные модели, а также на 1-3-летние автомобили. Скорее всего, темпы роста цен на автомобили с пробегом немного замедлятся к середине 2022 года, если восстановится равновесие между спросом и предложением на вторичном рынке. Это, в свою очередь, станет возможным в случае устранения дефицита новых машин на складах у официальных дилеров.

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