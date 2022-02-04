Зима — всегда испытание для автолюбителя. За ночь мороз может превратить стекло машины в ледовую корку, которая не только мешает обзору, снижая уровень безопасности, но и элементарно доставляет лишние хлопоты. Однако есть народные и профессиональные средства и технологии, помогающие бороться с наледью и изморозью. Эти же средства при определенных условиях предотвращают их появление на стекле. Более подробно рассказал для читателей Pravda.Ru технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов.
Самое простое — это, конечно же, купить автомобиль с обогревом лобового стекла. Удобно, экономит время, но есть серьезный минус — зачастую эта дополнительная функция стоит немалых денег у дилеров. Спираль внутри стекла нагревается и тем самым растапливает лёд и иней. Если же вам все же не повезло обзавестись таким технологичным "лобовиком” стоит прибегнуть к другим средствам.
Самый известный и простой способ — это проморозить салон автомобиля. Перед тем, как закончить поездку, выключите печку, если на улице не сильно холодно, то приоткройте окна, можно только задние. После того, как припарковались, откройте двери и капот, нужно максимально выровнять температуру в машине и на улице, поскольку именно из-за разницы температур появляется конденсат, а следовательно, иней и наледь. Эффективно проморозить автомобиль не всегда получается. Это довольно долгий процесс, да и сам автомобиль так быстро не остынет даже в мороз. Горячий двигатель, антифриз, кузов — всё это довольно медленно остывает.
Есть и другие способы, например, можно нанести специальные средства для удаления влаги. Сделать такое средство можно и самому:
Этот раствор на 100% вас, конечно, не защитит от инея и наледи, но их образование будет в разы меньше.
Если не хотите возиться с созданием народного средства, то сейчас в любом магазине большой выбор спреев и аэрозолей "антилед”. Их основной состав — это спирт или тот же уксус, поэтому они не замерзают и препятствуют образованию наледи. Используйте лучше спрей, а не аэрозоль, он более эффективен и качественнее работает на морозе. Эти средства вам так же не дадут 100% гарантии, что утром у вас будут идеально чистые окна без наледи, но это лучше, чем толстый слой ледяной глазури. Ну и к тому же если у вас "за бортом” постоянные -35, то никакие химические средства здесь не сработают эффективно на 100%.
Самый простой способ лежит на поверхности — это чехол на лобовое стекло. Накрываем на ночь стекло таким специальным чехлом, он очень просто крепится, прижимается дворниками и боковыми дверьми. Такие чехлы в ассортименте продаются в автомагазинах, и суть их в том, что ткань препятствует конденсату, не дает образовываться наледи, ну и, что немаловажно, не дает снегу проникать к стеклу и опять же превращаться в лед. Наверное, это один из самых действенных способов получить чистое стекло поутру зимой.
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