Эксперт: что делать, чтобы лобовое стекло авто не замерзало

Зима — всегда испытание для автолюбителя. За ночь мороз может превратить стекло машины в ледовую корку, которая не только мешает обзору, снижая уровень безопасности, но и элементарно доставляет лишние хлопоты. Однако есть народные и профессиональные средства и технологии, помогающие бороться с наледью и изморозью. Эти же средства при определенных условиях предотвращают их появление на стекле. Более подробно рассказал для читателей Pravda.Ru технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов.

Как спасти лобовое стекло от замерзания

Самое простое — это, конечно же, купить автомобиль с обогревом лобового стекла. Удобно, экономит время, но есть серьезный минус — зачастую эта дополнительная функция стоит немалых денег у дилеров. Спираль внутри стекла нагревается и тем самым растапливает лёд и иней. Если же вам все же не повезло обзавестись таким технологичным "лобовиком” стоит прибегнуть к другим средствам.

Самый известный и простой способ — это проморозить салон автомобиля. Перед тем, как закончить поездку, выключите печку, если на улице не сильно холодно, то приоткройте окна, можно только задние. После того, как припарковались, откройте двери и капот, нужно максимально выровнять температуру в машине и на улице, поскольку именно из-за разницы температур появляется конденсат, а следовательно, иней и наледь. Эффективно проморозить автомобиль не всегда получается. Это довольно долгий процесс, да и сам автомобиль так быстро не остынет даже в мороз. Горячий двигатель, антифриз, кузов — всё это довольно медленно остывает.

Есть и другие способы, например, можно нанести специальные средства для удаления влаги. Сделать такое средство можно и самому:

Возьмите пластиковую бутылку с распылителем.

Налейте в неё обычный уксус и разбавьте водой в соотношении 3 к 1.

Распылите этот раствор на стекла, а затем протрите все сухой и чистой тряпкой.

Этот раствор на 100% вас, конечно, не защитит от инея и наледи, но их образование будет в разы меньше.

Если не хотите возиться с созданием народного средства, то сейчас в любом магазине большой выбор спреев и аэрозолей "антилед”. Их основной состав — это спирт или тот же уксус, поэтому они не замерзают и препятствуют образованию наледи. Используйте лучше спрей, а не аэрозоль, он более эффективен и качественнее работает на морозе. Эти средства вам так же не дадут 100% гарантии, что утром у вас будут идеально чистые окна без наледи, но это лучше, чем толстый слой ледяной глазури. Ну и к тому же если у вас "за бортом” постоянные -35, то никакие химические средства здесь не сработают эффективно на 100%.

Самый простой способ лежит на поверхности — это чехол на лобовое стекло. Накрываем на ночь стекло таким специальным чехлом, он очень просто крепится, прижимается дворниками и боковыми дверьми. Такие чехлы в ассортименте продаются в автомагазинах, и суть их в том, что ткань препятствует конденсату, не дает образовываться наледи, ну и, что немаловажно, не дает снегу проникать к стеклу и опять же превращаться в лед. Наверное, это один из самых действенных способов получить чистое стекло поутру зимой.

Как защитить стекла машины от трещин во время морозов

Трещины на стеклах чаще всего появляются не от морозов, а от резкого перепада температуры. Прогрели автомобиль, резко включили печку на лобовое стекло и сразу получили серьезную трещину. Стоит исключить и механическое воздействие на лобовое стекло, удары щетками стеклоочистителя и отбивание льда пластиковым скребком.

При обычных условиях эксплуатации достичь критической для стекла температуры практически невозможно. Опасен резкий перепад, например от -30 до +50. Именно поэтому категорически нельзя лить горячую воду на стекло, как раз по причине, указанной выше. Ваше стекло тут же лопнет.

Сначала сметаем снег, затем скребком счищаем наледь, избегая ударных нагрузок, прогреваем стекло одновременно с салоном.

На самом деле, вероятность трещины на стекле, не имеющем повреждений, крайне мала. Как правило, все трещины начинают идти от сколов, даже самых незначительных. Порой владелец даже не замечает этот скол, до появления трещины.

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