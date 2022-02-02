Как правильно заряжать аккумулятор авто

С проблемой разрядившегося аккумулятора периодически сталкивается каждый автовлюбитель. Конечно же, решить эту проблему помогут специалисты в автосервисе, однако зачатую приходится в срочном порядке делать это самостоятельно. О том, как правильно заряжать аккумулятор и какие есть нюансы, рассказал читателям Pravda.Ru директор по сервисному обслуживанию АВТОDOM Роман Тимашов.

Можно ли заряжать аккумулятор, не снимая его с авто?

В целом этот процесс осуществим, однако следует быть максимально аккуратным. Зарядка автомобиля без снятия клемм предполагает, что все системы, которые зачастую довольно чувствительны к скачкам напряжения, останутся подключенными к сети. Именно поэтому использование дешевых зарядных устройств с номинальным напряжением 12-14 Вольт может привести к неприятным последствиям для электроники из-за скачков напряжения. Качественные устройства имеют отдельный контроллер, защищающий аккумулятор и автомобильную электронику от перенапряжения. При отсутствии дисплея зарядного устройства проверить его стабильность можно с помощью мультиметра, проследив за показателями напряжения.

Что заряжает лучше — генератор или зарядное устройство?

Автомобильный генератор осуществляет зарядку аккумулятора в автоматическом режиме, когда работает двигатель. Соответственно, в данной ситуации он, разумеется, удобнее и эффективнее. Однако основная причина подзарядки аккумулятора — это его разрядка или поломка генератора. Здесь на помощь приходит зарядное устройство, которое по полноте и качеству зарядки стоит выше, чем альтернатор генератор, так как работает от электросети и дает батарее больше энергии.

Можно ли заряжать аккумулятор на морозе?

Можно, но крайне желательно, чтобы он при этом находился в теплом помещении, то есть был снят или находился вместе с автомобилем в отапливаемом гараже. Если это невозможно, то следует соблюсти несколько мер предосторожности. Во-первых, можно приобрести зарядку с "зимним режимом". Если у зарядного устройства отсутствует такая функция, перед зарядкой аккумулятора автомобиль рекомендуется прогреть. Это позволит избежать подачи большого напряжения для прогрева электролита.

Сколько заряжать аккумулятор автомобиля?

8-10 часов при зарядке от нуля до максимума. Точное время зависит от производителя аккумулятора, мощности зарядного устройства и текущего уровня заряда батареи.

Нужно ли заряжать новый аккумулятор автомобиля?

Самый простой способ ответить на этот вопрос — при покупке измерить мультиметром напряжение батареи. Если проверка показала 12,4 В и выше, то необходимости в этом нет. Если аккумулятор выдает 12,4-12,2 В, то следует подсоединить его к сети на 2-3 часа. А падение напряжения до 12 В и ниже говорит о том, что элемент питания пуст, и его следует поставить на зарядку на 8-10 часов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.