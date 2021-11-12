Беспилотникам проезд запрещён: самые необычные дорожные знаки

В октябре этого года в России был представлен новый необычный дорожный знак, который предлагается ввести с 2025 года. Перечёркнутая буква "А" будет означать запрет на въезд беспилотным автомобилям. Удивительно: в стране ещё не началось внедрение машин, управляемых искусственным интеллектом, а запреты уже готовят. При этом в мире достаточно много удивительных, порой нелогичных дорожных знаков.

Экология превыше всего

В основном дорожные знаки, которые способны удивить жителя России, за рубежом относятся к охране диких животных, которые могут выйти на проезжую часть. В нашей стране это в основном лоси, чья безопасность охраняется соответствующим знаком. Правда, в Санкт-Петербурге несколько лет назад появился необычный дорожный знак "Осторожно, белки". В Австралии на дорогах можно увидеть знак: "Осторожно, кенгуру". Впрочем, в этом нет ничего удивительного: кенгуру в этой стране встречаются не реже зайцев и лосей в России. Но вот увидеть рядом со знаком "Осторожно, кенгуру" аналогичный дорожный знак: "Осторожно, бегемоты", "Осторожно, верблюды" и "Осторожно, вомбаты" — это уже что-то из ряда вон выходящее.

В то же время жители России обычно считают, что ёжик — исконно русское животное. Но почему-то знак "Осторожно, ежи" существует не в России, а в Израиле и в Швеции. С помощью аналогичных дорожных знаков в Германии оберегают жаб, а на Севере США — пингвинов. При этом в Японии почему-то очень боятся, что под колёсами автомашин окажутся морские крабы. В свою очередь, в Египте распространён дорожный знак "Уступи дорогу верблюдам". Действительно, корабли пустыни должны иметь приоритет перед их стальными конкурентами, хотя последние и двигаются с намного большей скоростью. По аналогии на Гибралтаре предполагается опасаться на дорогах обезьян, на Шпицбергене белых медведей, а в Ботсване — носорогов.

Мир сошёл с ума?

Необычные животные Австралии

Впрочем, когда на дорогах устанавливают дорожные знаки, предостерегающие от выхода на проезжую часть пусть необычных, но всё-таки реально существующих животных, это ещё можно понять. Однако в мире есть страны, где установлены дорожные знаки в защиту мифических существ.

В одной из европейских стран существует знак "Осторожно, летающие Пегасы". В Турции, где кошки являются священными животными, можно увидеть знак "Осторожно, чёрная кошка". А вот в Нидерландах, судя по дорожным знакам, водятся жуткие лоси-мутанты, опасные для машин. Дорожный знак изображает лося, в которого врезалась машина. Причем на знаке лось цел и невредим, тогда как капот машины показан смятым в гармошку. Не менее удивительным выглядит дорожный знак в одной из азиатских стран, на котором комар несёт человека.

Жуткий знак разместили в парке Дюссельдорфа: его название переводится "Хлеб — уткам, смерть — уткам". Знак призывает не кормить уток хлебом с рук, изображая мёртвую утку, плывущую вниз головой с кусками хлеба вокруг. В свою очередь, жители американского города Теннеси страсть как боятся инопланетян. В некоторых местах города висят дорожные знаки, "Осторожно, Вас может похитить НЛО". Даже странно, что уфологии со всего мира не толпятся на улицах этого города с фото- и видеокамерами в руках. И уж вовсе невозможно объяснить, зачем на одной из трасс Австралии на дорожном знаке разместили крокодила, играющего на электрогитаре с надписью "Внимание".

Бдительность превыше всего!

Самое интересное, что в Европе существует немало забавных дорожных знаков, посвящённых людям, попавшим в необычную жизненную ситуацию. В большинстве стран Евросоюза популярен дорожный знак, предлагающий уступить дорогу пьяному. А ещё говорят, что Россия — самая пьющая страна.

Не меньше внимания в Европе уделяют теме секса. В ряде стран распространён знак, где, судя по изображению, нельзя в салоне машины хватать женщину за грудь. С другой стороны, в Италии и Германии популярен дорожный знак, предупреждающий, что водитель попал на улицу, где предлагают свои услуги проститутки.

Смешной знак можно увидеть на автострадах Германии. На нём изображён человек в красном круге, присевший на корточки среди елей по естественной надобности. Оказывается, сходить в лесу "по-большому" у немцев строго запрещено. Штраф в этом случае может составить до 1500 евро. А вот во Франции перед въездом в лес можно увидеть дорожный знак: "Осторожно: любовные пары, занимающиеся сексом". При этом в Австрии и Германии на некоторых многоуровневых парковках в торговых центрах существуют места для женщин-автомобилисток, отмеченные специальным знаком. Они созданы для противодействия кражам и изнасилованиям. Около каждого подобного парковочного места находится тревожная кнопка вызова охраны или полиции. Различные по содержанию, но одинаковые по сути дорожные знаки Европы предупреждают о присутствии воров, которые могут ограбить машину на стоянке.

В Чехии популярен дорожный знак, судя по рисунку которого, ваш автомобиль на следующем за знаком участке трассы должен исчезнуть. На самом деле этот знак предупреждает о попадании в полосу частых туманов с плохой видимостью. В одном из городов Южной Африки туристы сфотографировали и вовсе удивительный знак, изображающий инвалидную коляску, стремительно несущуюся в открытую пасть аллигатора. Неужели в городах этого континента крокодилы пожирают инвалидов?

Откровенно расистский знак расположен в ряде приграничных с Мексикой штатах США. На нём изображена бегущая семья и надпись "Внимание". Данный знак предупреждает водителей, что на дороге могут появиться нелегальные мигранты из Мексики. Вопрос, зачем?

На Аляске, судя по дорожным знакам, существуют буйволы, выскакивающие на дорогу и разбивающие машины незадачливых автомобилистов всмятку. При этом на автострадах США часто можно увидеть знак, запрещающий поездку автостопом. В ЮАР специальный дорожный знак запрещает несанкционированную торговлю с лотков вдоль дорог. Эх, не были южноафриканские полицейские в России в 1990-е годы!

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