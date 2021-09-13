"Дальше сами" - законопроект "Единой России" о техосмотре, который поддерживают все

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил в понедельник, 13 сентября, что правительство поддержит предложение отменить обязательный техосмотр автомобилей.

Законопроект, который поддерживают все

"Практика показывает, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью и будет правильно дать им возможность лично контролировать состояние своей машины", — сказал он.

На прошлой неделе секретарь генсовета "Единой России" и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что процедуру технического осмотра автомобилей следует сделать добровольной.

Соответствующий законопроект планируют доработать, но рассмотрит его уже новый созыв Госдумы. Обязательный техосмотр нужно будет проводить при смене владельца и только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырёх лет.

Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения эту инициативу одобрила.

Мнения экспертов

Похоже, этот законопроект особых возражений ни у кого не вызывает.

"У нас просто автовладельцы покупали талон техосмотра. Это было в 90-е годы. Покупали диагностическую карту — это уже современные реалии. Автовладельцы никогда не полагались на технический осмотр. Они всегда полагались только на требования производителей машины проходить техобслуживание раз в 10-15 тысяч километров пробега. Или ремонт, если в машине что-то сломалось", — сказал Pravda.Ru президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

По его словам, "вот это всегда было главным и остаётся для автовладельца".

"Автовладелец не ездит на пункт техосмотра, который сейчас пытаются отменить, он не едет туда для того, чтобы выяснить исправна машина либо неисправна. Он едет туда как на каторгу, чтобы просто получить диагностическую карту, которая ему где-то когда-то, может быть, пригодится", — считает Виктор Травин.

"Техосмотр ничего не даёт, кроме денег в карманы тех, кто его проводит. Потому что всё равно ответственность за техническое состояние автомобиля лежит на водителе, а не на операторе техосмотра. И при такой ситуации техосмотр теряет смысл. Раз водитель отвечает независимо от прохождения техосмотра, следовательно, эта процедура явно излишняя", — сказал Pravda.Ru председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

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