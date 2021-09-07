Олег Амосов: "На дороге до Краснодара автолюбителей ждут неприятные сюрпризы"

Почему камеры видеофиксации на дорогах убирать нельзя, существуют ли проблемы с обработкой штрафов и какие сюрпризы теперь ждут водителей при поездке в Крым и на Черноморское побережье Кавказа, рассказал ведущему Pravda.Ru Игорю Буккеру председатель общественного движения "Форум такси" Олег Амосов.

Камеры необходимы

— Олег, как вы считаете, количество камер видеофиксации на дорогах нужно сократить?

— Нет. Многие аккуратнее стали ездить. Даже зная, что на участке камер нет, стараются не превышать скорость. Общий скоростной режим стал более приемлем. Плюс меньше стало по обочине ездить. Если сотрудников ДПС издалека видно, то многие камеры непредсказуемо встают.

Но вопрос, как их повесить. Часто вы едете по загородной дороге, знак "90-90-90", потом лес, ни перекрестка, ничего, ограничение "50" и камера. Не заметили, ехали за грузовиком — это никого не интересует. То же самое происходит на вылетных шоссе в Москве:

Каширка,

Ленинградка,

Дмитровка,

Варшавка.

Пять полос движения. Ограничение "80", едешь-едешь. Вдруг — маленький знак "60" и камера. Проходит 100 метров — опять "80". С чем это связано, непонятно.

— МВД России предлагало установить видеокамеры в светодиодные балки машин ДПС. Но говорят, что это не МВД, а частники. Деньги уходят людям даже за границу. То, что у нас фиксируют камеры, это не МВД идёт, не государству российскому, а людям, которые живут, условно, на Кипре.

— Скорее всего. Но у нас и с платных парковок заведомо в оффшор уходит. Но в Москве сейчас организовано движение так, что такси не имеет права остановки, потому что кругом всё в знаках "Остановка запрещена" или платная парковка.

На линию выходят 120-130 тысяч автомобилей ежесуточно в Москве. И нарушается их работа: за всё нам с камер регулярно приходят штрафы.

Плюс организация на вокзалах. Сейчас убрали бесплатные стоянки 15-минутные. Понятно, что были пробки: на "Трёх вокзалах" Краснопрудная стояла. Убрали, сделали через карман заезд сначала к Ярославскому вокзалу, и по узкому коридору к Ленинградскому вокзалу. Недавно подъезжал. Там ограничение по времени 5 минут. Я, это зная, всё рассчитал. На подъезд "Яндекс-навигатор" говорил, что у меня 6 минут. Дал 5 минут людям дойти от вагона. Знаете, сколько по времени я заезжал? 27 минут. При этом бабушка — инвалид I группы, индивидуальной мобильности, привезли на коляске, гражданин азиатской страны эту коляску забрал. И она 27 минут меня там стояла ждала с дочкой, но дочке уже 75. Понимаем возраст бабушки. Это маразм. Я не могу подъехать раньше, иначе будет штраф с камеры. А чуть позже, когда пришли два "Сапсана", туда невозможно заехать.

Где-то организовано движение так, что не нарушить просто невозможно.

У меня сейчас последнее — пересечение сплошной. Я выезжаю на Третье кольцо. Там сначала первый ряд. Я не могу сразу во второй. А в первом ряду стоит техника, заделывает яму. Из-за того, что я пересек сплошную, — штраф.

— С одной стороны, камеры дисциплинируют водителя, а с другой — это выкачивание денег.

— Убирать нельзя. Но необходимо, чтобы разбор нарушений был доскональным. В Норвегии штрафы зависят от дохода гражданина. Там превышение на 30 км/ч — в тюрьму посадят на 2 недели, после лишат прав на пару лет, а после заставят пересдавать на права.

Необходимо устанавливать камеры именно в том месте, где наибольшая вероятность ДТП, а не в том, где можно подловить и получить штраф. И чтобы это передали обратно в МВД.

Сюрпризы для водителей

— В наших прибалтийских республиках (Латвия, Литва) камерами следят тайно. Подъезжает обычная машина, то есть ДПС, только потом они включают мигалку, останавливают человека, а так они едут с тобой в ряду, тайная фиксация нарушений. Но поскольку города маленькие в Прибалтике, они все эти машины знают. Если даже не по номерам, просто остановили, видят, кепочку надел дэпээсник, и дальше уже люди начинают шарашить с превышением скорости, с нарушением. Видимо, одна психология и у российских водителей, и у прибалтийских.

— По всей Европе такие. "Общественная полиция" называется, добровольные помощники. Они имеют правовой статус. Они имеют право выписать протокол и приложить видеозапись. Прилагаются только те нарушения, которые идут в суд. И уже суд будет решать, общественный полицейский правильно остановил или неправильно. У них это действует.

Не знаю, насколько бы у нас это работало, если у нас облечённый властью полицейский полностью в форме первым делом говорил: "Может, как-нибудь разойдемся?" А представляете, если это человек, который без формы? У нас другой менталитет.

— А в регионах есть на дорогах камеры?

— Они везде. Вы не думайте, что это Москву и Московскую область завесили. В Татарстане камер больше. На подъезде к Казани на протяжении 40 км вы вообще не выпадаете из поля зрения камер. В Нижнем Новгороде камер огромное количество: не дай Бог, вы не остановились на стоп-линии, вам штраф прилетит моментально. Все перекрестки завешаны.

Основные шоссе все в камерах теперь. Где-то промежутки побольше между камерами, где-то 5-6 км. Эта система камер до Владивостока.

Хуже с обработкой штрафов. Если вы попадаете в Рязани, штраф будет идти 1,5-2 недели. Из Пензы придет на следующий день. А из Мордовии или Воронежской области может прийти через месяц.

— Сейчас люди ещё едут (бархатный сезон) на Черноморское побережье Кавказа, Крым через Ростовскую область, Краснодарский край. Там как обстоят дела с камерами, дэпээсниками?

— У нас вообще всё весело. Трасса "Дон", платная дорога. В условиях, что люди поедут отдыхать, им Автодор приготовил хороший "подарок", отменили:

скидку на транспондер T-pass,

ночные скидки.

Раньше были участки дорогие: 350 рублей, 250 рублей. Их можно было ночью пройти, стоимость была 20-30 рублей. И скидка по T-pass до 10%. Единственное, что это даёт, — безбарьерный проезд. Сразу открывается. Оплачивать карточкой надо, не наличкой.

Еще один "подарок" приготовила Елецкая объездная. Объезд 30 км, стоит 350 рублей. Повесили 11 камер, а там два участка по 90 км/ч.

Вокруг Лосево объездная — 7 камер повесили. Там ещё огромный металлический разделительный барьер. Они ставят как отбойник пластмассовый желтого цвета. Издалека видно. В нем дырочка, а внутри камеры на треногах. Ограничение "110", едешь-едешь — "90", камера.

Теперь проезд до Краснодара обходится в 2,5 тысячи, в прошлом году — 2 тысячи. Кроме этого, 100% несколько штрафов. У нас "думают" о внутреннем туризме и всё делается "для людей". В Краснодаре теперь тоже платные участки, где с дорогой и так было "весело".