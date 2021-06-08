Эксперт: в сфере безопасности дорожного движения коммерсантам делать нечего

Что означает штраф за превышение средней скорости, кто и зачем инициирует этот законопроект, а также в чём порочность новой практики, рассказал ведущему Pravda.Ru Игорю Буккеру председатель Общероссийского общественного движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

Новый законопроект

— Виктор Валерьевич, МВД, Минюст и Минтранс разрабатывают законопроект, который должен предусматривать штрафы за превышение средней скорости на протяженных участках дорог. Предлагают замерять скорость авто на въезде и выезде из участков и, учитывая его протяженность, вычислять среднюю скорость.

— Давайте об истории вопроса. Потому что у нас ведь это инициатива, а на самом деле уже несколько лет как штрафуют за превышение средней скорости в ряде регионов. Началось с Татарстана, а сейчас, по-моему, уже более половины регионов, включая Москву и Московскую область. На отдельных участках. Эта практика где-то применялась несколько лет, а затем одна из жалоб дошла до Верховного суда Российской Федерации.

Высшая судебная инстанция страны сказала следующее: эта практика незаконна, всегда надо определять конкретное место и конкретное время совершения правонарушения, а не вычислять среднюю температуру по больнице.

Суды не могут игнорировать указания Верховного суда, и они стали отменять постановления о назначении штрафов, если граждане их обжалуют.

Чтобы легализовать это, Минюст с МВД пытаются внести изменения непосредственно в законодательство, в Кодекс административных правонарушений. Предполагается, что будет камера на въезде на участок и камера на выезде. То есть замеряется скорость на въезде и на выезде.

Дальше вычисляется средняя скорость, и если она не превышает ограничений по средней скорости на этом участке, установленном знаками либо правилами дорожного движения, плюс двадцать километров не штрафуемых, вместе с ними превышает, то тогда выписывается штраф, и гражданин должен его оплатить.

Средняя температура по больнице

— А сами авторы инициативы неприкосновенные? Наверняка же они тоже под камеры попадают?

— Есть списки неприкосновенных, конечно. Хотя камера безразлична к этому. Но выписывает штрафы все равно человек, должностное лицо Госавтоинспекции. Вот у него-то наверняка есть определенные указания, кого можно штрафовать, а кого нельзя. Но дело не в этом. Тут есть два важных обстоятельства, которые, на мой взгляд, делают инициативу порочной в плане юридическом, социальном.

Юридическая составляющая: для любого правонарушения в качестве обязательных признаков всегда выделяют место и время.

Вернемся к пресловутой средней температуре по больнице. Температура у каждого человека есть. А средняя температура по больнице — это ничтожная величина, абсолютно надуманная. Так и здесь. Если вы считаете, что это правонарушение, определите: на этом участке было ограничение скорости, допустим, 62 километра в час. Я проехал со скоростью 82 километра в час, зафиксировала камера, которая стояла на таком-то километре и в такое-то время. В постановлении о назначении штрафа все это указывается. Мне все понятно. Я вспоминаю, я там ехал, действительно превысил, буду платить, не спорю. Либо я там ехал, но ничего не превышал. Или там был не я, и я буду обжаловать. А здесь речь идет о достаточно протяженном участке — я не знаю, сколько это будет, десять километров, двадцать, тридцать, сорок. Где-то я ехал с правильной скоростью, где-то с превышением. В общем, они считают, в среднем я где-то превысил. Но где, в каком месте конкретно? Этого в постановлении определено не будет. А вот в мое движение, которое мне вменяют как противоправное, попадает и правомерное мое поведение, когда я ехал с разрешенной скоростью. Поэтому юридически это совершенно несостоятельно. Именно поэтому Верховный суд сказал: друзья мои, надо каждый раз устанавливать время и место.

И второе, вот мы говорим, что инициаторами являются МВД и Минюст, а на мой взгляд, истинными инициаторами являются не они.

Потому что от этих нововведений, в результате которых увеличатся суммы штрафов, которые будут платить люди, выиграют не бюджеты, не государство, не муниципалитеты, а выиграют коммерческие структуры, которые обслуживают эксплуатацию видеокамер.

Потому что эти видеокамеры сегодня устанавливаются на основании договоров о государственном муниципальном и частном партнерстве. И стороной договора является коммерческая структура. А за счет чего она может заработать? Она вкладывает деньги, чтобы заработать. Коммерсанты иначе не поступают. Только за счет того, что люди будут нарушать. Вместо того чтобы всячески стимулировать правомерное поведение, нас заставляют все больше нарушать и платить. Потому что иначе коммерсантам будет невыгодно, а государство на себя не берет почему-то заботу об эксплуатации видеокамер.

Эта проблема решена должна быть однозначно: когда речь идет о безопасности дорожного движения, коммерсантам там делать нечего.

Камеры устанавливать и обслуживать должны государственные или, на худой конец, муниципальные структуры, интерес которых должен состоять не в том, чтобы заработать, а в том, чтобы предупредить, чтобы не было дорожно-транспортных происшествий.