Олег Амосов: Дептранс отменяет много штрафов, но гражданам проще заплатить

О том, какие неожиданные штрафы подстерегают водителей на дорогах и как можно их оспорить, рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру председатель общественного движения "Форум такси" Олег Амосов.

Неожиданные штрафы

— Олег, какие могут поджидать водителя неожиданности на дорогах?

— Наша дорожная сеть до того весело сейчас устроена: весна началась, везде еще идут дополнительные ремонты, а камеры никто не перенастраивал. Мне недавно прилетел штраф: я выезжал со стороны Коломенской набережной на Андропова, там стоит ремонтная машина, люди в оранжевых жилетах что-то копают, и я через сплошную проехал на другой ряд. Прилетело "нарушение разметки — 500 рублей". Я реально вообще не мог никак по-другому выехать, то есть весь поток, который поднимался в тот момент, реально попадал.

У нас теперь еще приходят штрафы: нарисованы парковочные места, которые абсолютно свободны, но если по ним проехать, то тоже прилетает штраф 500 руб. за нарушение разметки. Плюс у нас такси едет часто по выделенной полосе, а впереди вдруг:

остановился троллейбус,

сломался автобус.

Как перестроиться таксисту? Он спокойно перестраивается, но все "выделенки" отделены сплошной линией — нарушение разметки. То есть автомобиль такси должен медленно и верно ехать за тем троллейбусом, даже если все левые полосы свободны, но перестроиться у него нет практически никакой возможности.

— Олег, причина в несовершенстве законодательства или камеры не перенастроены после зимнего периода?

— Здесь, скорее всего, просто желание с камер получать как можно больше денег. Никто не разбирается в самом нарушении.

То есть у нас масса таких нарушений прекрасно оспариваются, Дептранс эти штрафы отменяет достаточно быстро при обращении туда, но гражданам проще заплатить в льготный период 250 рублей, чем оспаривать, потому что это надо составить заявление, зачастую бывает нужно подъехать туда.

У нас нет нормальной службы, чтобы в электронном виде все работало. У меня штраф был 2500 руб., "остановка не по разметке": инвалида-колясочника из области привез в медицинский центр. С правой стороны надо высадить этого инвалида, то есть собрать коляску, все прочее. Соответственно, не по разметке встал. Написал жалобу в ЦОДД, через месяц отказали с формулировкой "приложите эпикриз из медицинского центра". Но, простите, заказывает одна компания для инвалида, где я буду искать этого инвалида? Я начал обжаловать штраф уже через суд. Правда, Сбербанк у меня с карточки эти деньги снял, потому что они быстро их сейчас взыскивают. Оспорил, и потом еще 7 месяцев деньги возвращались ко мне обратно.

То есть такая практика сейчас, суды завалены оспариванием этих решений. Но у нас с каждым днем все интереснее становится, особенно в центре, где переделали движение по полосам. Вы едете три полосы, потом вдруг становится две полосы, появляется зебра, не зебра, когда идет сплошной поток.

Заехал одним колесом на сплошную: все, прилетает штраф, камеры уже. Создается ощущение, что это специально.

Так же переход скорости: Реутов, Балашиха, 4 ряда в каждую сторону, надземные стеклянные пешеходные переходы, ограничение 60, и камера на камере. В сторону Каширки, от центра, ограничение 80, 80, 80, 50, камера, 80 и езжайте дальше спокойно. Зачем такой перепад: чуть зазевался, и все.

Дворовые лихачи

— А сколы на стекле лобовом или отсутствие зеркала заднего вида? Как обстоят дела с такими вещами?

— Если нет зеркала заднего вида, эксплуатация такого автомобиля запрещена, это в ПДД написано, и не надо выезжать. Водитель должен оценивать техническое состояние автомобиля перед выездом. Вы же не поедете со спущенными колесами?

Если брать каршеринг, отломано боковое зеркало, но вы же должны зафиксировать это, прежде чем его убрать, иначе компания каршеринга на вас это зеркало потом повесит. А тонировка всегда была запрещена. И передние стекла, это действительно мешает обзору, потому что в темное время суток вы в каком-нибудь дворе, сдавая задом, просто не увидите другой автомобиль или пешехода, не дай Бог.

У нас другое нарушение: сейчас вообще практика — по дворам начали лихачить, это меня убивает. В Новой Москве особенно, там дома по 20 подъездов.

Но когда едет во дворе какой-то лихач 50-60 километров в час, это недопустимо, потому что в любой момент из припаркованных машин может выбежать ребенок и все, он ничего не успеет сделать.