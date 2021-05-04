Виктор Похмелкин: сотрудникам ГИБДД снова захотелось общаться с водителями

О самом распространенном нарушении среди автолюбителей, подставах от ГИБДД и борьбе с экстремальным вождением рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру председатель Общероссийского общественного движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

Читайте начало интервью: Эксперт: требования к эксплуатации автомобиля наводят на определенные размышления

Подстава от ГИБДД

— Виктор Валерьевич, вы советуете в межсезонье никуда не ездить. А между прочим, в 2020 году, когда была самоизоляция, по статистике нарушений выявили больше, чем в 2019-м.

— Знаете, почему? Дороги были пустыми. Я сам попался на этом, выезжал как-то на законном основании, пропуск получил, и поскольку дорога… Вы представляете, в будний день выезжаешь в Москву, в центр города или по Третьему кольцу, а оно пустое. Ты к этому совершенно не привык и волей-неволей… А кто на Третьем кольце на знаки смотрит? Потому что там, как правило, пробки. Редко когда можно разогнаться. И все знают, что 80 км/ч на нем спокойно можно ехать. А где-то был выставлен знак "40 км/ч", а летели все. Я думаю, что на свободных дорогах превысить скорость гораздо легче можно, чем на полных. Это один из факторов. Не единственный, но существенный.

— Вы правы. За превышение скорости было 124 миллиона нарушений. Следующее по количеству — 13,6 миллионов — за несоблюдение требований, предписанных знаками или разметкой. Но разница какова: 13,6 и 124.

— Конечно, нарушение скоростного режима — самое распространенное. К тому же у нас еще ловят специально: где-то знак выставят временный неожиданно, а водители к этому не привыкли; где-то камеру поставили там, где раньше ее не было.

Так что понятно, что есть большое желание не только предупредить нарушения, но и собрать как можно больше штрафов.

Неслучайно во многих регионах, знаете, кто из должностных лиц отвечает за безопасность дорожного движения? Те же самые лица, которые одновременно отвечают и за финансы.

— Была такая ситуация. Я еду за тихоходом, мост впереди. А он как специально тащится. Я его, естественно, обгоняю, потому что куда-то тороплюсь, а там стоит патрульная машина и ждёт. Потом я смотрю: поговорили, машина-тихоход разворачивается и делает очередной круг.

— Очень распространенное явление. Так называемая подстава, только в ней участвуют сотрудники ГИБДД. Это бывает машина-тихоход, иногда автобус пустой заряжают под это дело. Формально это не тихоходное транспортное средство. Его обгонять нельзя, если есть запрещающий знак. Но не выдерживают нервы, водитель долго за ним тащится: "Сейчас проскочу, и всё". А как раз в этом месте стоит засада. Приемчик подлый, конечно, но формально крыть водителю нечем: нарушил? Нарушил. Значит, набраться терпения и всё-таки дождаться места, где обгон будет разрешен. Других вариантов нет. Если есть знак или разметка, запрещающие выезд на встречную полосу, лучше не рисковать и обгон не совершать.

Риск попасться велик, но самый главный риск в запрещенном месте — опасность ДТП. Как правило, у нас эта разметка, знаки не просто так устанавливаются, а исходя из дорожной ситуации. Значит, есть риск попасть в самое страшное для водителя ДТП — встречное столкновение.

Обеспечить неотвратимость наказания

— В новом регламенте, который должен вступить в силу в 2022 году, что кажется вам ценным?

— Понимаете, у меня нет возражений против всех этих требований. Для чего введено обязательное условие, чтобы ближний свет включался, тем более, когда вы по трассе едете? Это для встречных водителей и для тех, кто сзади вас, и для тех, кто спереди, чтобы все всё понимали, особенно когда плохая видимость. Никто с разбитым бампером ездить не будет, кроме как после аварии к месту ремонта. И пленки на фары ставить не будет. И никто лобовое стекло тонировать не станет.

Но еще раз хочу подчеркнуть (притом что у меня нет принципиальных возражений против нововведений), настораживает то, что это сделано сейчас и одномоментно: раньше на это никто внимания не обращал, а сейчас, когда доходы сотрудников ГИБДД серьёзно упали и камеры их практически заменили на дорогах, все эти нововведения поневоле попахивают тем, что сотрудникам ГИБДД снова захотелось сильно общаться с водителями. Для каких целей — это уже каждый может домысливать.

— Но самое главное, что экстремальное вождение, о котором так долго и много говорилось, не попало в список.

— Здесь пока речь идет о требованиях именно к автомобилю. Требование к вождению — это требование к водителю. Понятие экстремального вождения очень сложно доказать, потому что здесь комбинированное нарушение, состоящие из нескольких:

нарушение правил разметки,

нарушение скоростного режима.

Поэтому если вы не можете доказать комбинацию, наказывайте за отдельные нарушения. Поэтому я не видел здесь никогда большой проблемы с точки зрения обеспечения неотвратимости наказания, потому что экстремальное вождение складывается из отдельных нарушений, которые уже законом предусмотрены. Если бы они четче фиксировались, и за это бы привлекались к ответственности люди, то обеспечивалась бы неотвратимость наказания. И в чём ещё беда. Вот попадает в тяжкое ДТП какой-нибудь мажор или лихой водитель, и выясняется, что у него 150 неоплаченных штрафов.

Возникает вопрос: судебные приставы-то вообще где? Иногда привязываются к человеку, у него малюсенький долг, а вот вцепились: давай плати! А тут 150 штрафов неоплаченных.

На эту сумму имущество описать можно у него, машину арестовать в счет погашения этих штрафов. А ничего не делалось. То есть у меня вопрос не к нарушителю — с ним-то всё понятно. Его в конце концов надо было лишать прав и даже свободы. Но здесь вопрос, почему раньше предусмотренные законом меры не применялись. В этом отношении у нас судебные приставы очень не дорабатывают.