Берегись электромобиля: Европа переходит на "зеленые" авто, чего ждет Россия

Все больше стран объявляют о планах постепенного запрета автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) и открытия "зеленой улицы" электромобилям. 3 февраля о намерении прекратить продажи новых автомашин с бензиновым и дизельным двигателем (а также c гибридным) с 2035 года объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Почему эра автомобиля ЗАКАНЧИВАЕТСЯ?

Заявление стало анонсом официальной политики, которая будет представлена в ноябре этого года на специальном саммите ООН по климатическим изменениям (COP26) в шотландском Глазго. Ранее Великобритания собиралась ввести законодательный запрет на продажи "вредных" автомобилей с 2040 года. Заявление Джонсона приветствовал известный знаток природы ученый Дэвид Аттенборо.

"Чем дольше мы откладываем это решение, тем хуже становится ситуация", — отметил он, выступая на презентации COP26 в лондонском Музее науки.

Чем раньше, тем лучше

Великобритания — лишь одна из стран, анонсировавшая меры по постепенному вытеснению машин с ДВС. Лидером в Европе в этом отношении является Норвегия. Уже в 2025 году там будет невозможно приобрести новую машину с "грязным" двигателем. Однако уже

в 2015 году парк электромобилей достиг отметки в 50 тысяч;

в 2018 их было уже 135 тысяч;

в конце нынешнего года ожидается, что их число достигнет 400 тысяч.

Да, речь идет о стране с населением в 5,3 млн человек и 2,7 млн автомашин в частном пользовании. Норвегия использовала экономический кнут, чтобы принудить граждан пересесть на электромобили: были введены штрафные налоги на автомобили с мощным двигателем, повышенные тарифы взимаются с пользующихся платными дорогами, переправами и паромами на неэкологичных средствах передвижения. В то же время задействован и пряник: ставка НДС при покупке электромобиля равна 0%.

Далее везде

Бундесрат Германии принял решение (и кроме того, направил такое же предложение в Еврокомиссию) о запрете продаж новых автомобилей с ДВС с 2030 года. Притом что Германия остается одной из крупнейших держав-производителей автомобилей: каждый год из сборочных цехов страны выходит парк, достаточный для двух Норвегий, индустрия обеспечивает работой более 800 тысяч человек. Однако нельзя забывать и о том, что партия "зеленых" исторически пользуется в Германии популярностью.

Франция намерена ввести запрет на продажи в 2040 году (дополняемый еще более радикальной мерой — постепенным сокращением вплоть до полного запрета производства бензина в стране).

Также действуют штрафные тарифы налогов на владельцев авто с мощным двигателем. Принимаются законодательные ограничения и на уровне муниципальных властей. Например, Париж запретит пересекать черту города на автомобиле с ДВС с 2030 года.

Правительство Нидерландов намерено запретить продажи новых авто с ДВС с 2030 года (а если получится и процесс пойдет быстрее, то и с 2025).

Причем уже в момент анонса этих мер в 2016 году почти 7% автопарка страны уже состояло из электромобилей.

Китай и другие

Но не только "маленькая" Европа готовится искоренить автомобили, работающие на топливе их ископаемых материалов. Первая автодержава мира Китай (в 2019 году там было произведено только пассажирских автомобилей более 21 миллиона), хотя и не утвердил точный срок введения запрета, интенсивно расширяет парк "зеленых" машин.

Цель: к 2025 году каждый пятый продающийся автомобиль должен быть либо с электрическим, либо с гибридным двигателем.

Существует и экономический стимул: субсидия в 10% на покупку. В конце 2018 года из 5,1 млн мирового парка электромобилей чуть ли не половина двигалась по дорогам Поднебесной — 2,2 млн, первое место в мире.

Индия также нацелена на введение запрета на продажи новых автомобилей с ДВС с 2030 года. Действует программа субсидий при покупке "зеленых" авто.

В Японии в 2050 году также все новые автомобили должны иметь либо электрический, либо гибридный двигатель. Уже в 2018 году в стране было 23 тысячи зарядных станций (и 31 тысяча бензозаправочных).

Не экзотика и не блажь

В конце 2018 года мировой парк электромобилей перешагнул 5-миллионную отметку; то же произошло и с числом станций их подзарядки и техобслуживания. Это уже давно не фантазии "зеленых", не причуды политиков. Это серьезная мировая тенденция, которую нельзя не учитывать.

Да, электромобиль пока достаточно дорог. В той же Великобритании популярная малолитражка Nissan Leaf в базовой комплектации обойдется в £26,000 (более 2 миллионов рублей). Субсидия размером в £3,500 сильно не меняет ситуацию. В Москве за такую машину, кстати, возьмут "по-божески" — можно найти за 700-800 тысяч. Однако отечественный автолюбитель, предпочитающий "представительский" класс, обнаружит, что за Tesla 3 требуется выложить 4 миллиона рублей.

Пока электромобилей немного, невелика и сеть зарядных станций и станций техобслуживания.

Сейчас московские власти поддерживают пилотный проект — в столице действует 143 "зарядки" для "зеленых" авто.

В Санкт-Петербурге 30 мест, где можно "накормить" аккумулятор.

Можно (но сложно) проделать на электромобиле традиционный российский маршрут Москва — Санкт-Петербург. Однако "чуть вправо, чуть влево" — и может оказаться, что вам необходимо вызывать машину перевозки.

Отвертка и электромобиль

Тем не менее очевидно, что всех этих усилий недостаточно. России еще предстоит столкнуться с серьезными проблемами, связанными с приходом электромобилей. Действия европейских властей (и других стран, внедряющих запрет на продажу новых автомобилей с ДВС) прямо нацелены на создание критической массы парка электромобилей, при которой упадет и их цена, и станет выгодным создание широкой инфраструктуры для их эксплуатации и обслуживания. Пять, семь, максимум десять лет после запрета — и покупатель, придя в автосалон, уедет из него уже на электромобиле.

Если машины нельзя продавать — их перестанут производить.

Безусловно, сборка машин в России локализована (хотя многие предприятия ведущих мировых автоконцернов наиболее сложные части — тот же двигатель — по-прежнему собирают в цехах, расположенных на их родине — в России осуществляется лишь "отверточная" фаза сборки). В том же ЕС будет достаточно просто ввести новые законодательные меры, налагающие дополнительные экологические налоги на автоконцерны, по-прежнему производящие узлы для "незаконных" автомобилей — пусть и за пределами ЕС. Конечно, производитель переложит эти издержки на потребителя — автомобили с ДВС могут подорожать.

Национальная гордость и традиции

В любом случае отмахиваться картой с огромной территорией России и сравнением ее со сравнительно невеликой Европой не получится.

Во-первых, на большей ее части никто не живет (а там, где живет, зачастую не имеет нормальных дорог — еще одна традиционная беда).

Во-вторых, не стоит ссылаться на опыт США, которые якобы не испытывают энтузиазм к Парижскому протоколу, изменениям климата и электромобилям (и тоже имеют протяженную территорию).

В конце 2018 года США вышли на третье место в мире по числу электромобилей — 1,1 млн. Если это будет выгодно бизнесу — американские дороги покроются сетью зарядных станций очень скоро. Для этого не понадобится ни "национальный проект", ни бюджетное финансирование, ни длительное согласование.

Мировые автопроизводители продадут (уже продают) электромобили России. Но никто в одночасье не создаст инфраструктуру. Поэтому чтобы через 20 лет к традиционным бедам не добавился электромобиль, усилия для его внедрения и нормального функционирования нужно предпринимать уже сегодня. Решать проблемы по мере их поступления не получится. Либо получится "как всегда".