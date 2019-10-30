Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Авто
Автор Редакция рубрики "Авто"

Три причины плохого состояния муниципальных дорог в России

Авто print

Плохое состояние местных дорог объясняется централизацией бюджета, непрозрачным его распределением и воровством, считает Виктор Похмелкин.

RT на основании данных Росстата о соответствии российских дорог нормативным требованиям составил рейтинг регионов с самыми качественными дорогами. В 2018 году больше хорошими дорогами регионального или межмуниципального значения могли похвастаться Москва (97%), Ханты-Мансийский автономный округ (84,5%), Ставропольский край (74,9%), Красноярский край (71,4%) и Ингушетия (70,4%).

К регионам с плохими дорогами рейтинг отнес Республику Марий Эл (1,4%), Саратовскую область (9,9%), Калмыкию (11,8%), Архангельскую (15,1%) и Магаданскую области (17%). За десять лет этот показатель улучшился на 5% (в 2008 году было 37,8% качественных региональных дорог, сейчас 42%).

Дороги регионального (или межмуниципального) значения находятся в собственности субъектов и получают финансирование из их бюджетов. Согласно методологии Росстата, к числу нормативных требований для дорог общего пользования относятся, в частности, ровность и прочность дорожного покрытия, его сцепные качества, хорошая видимость.

Как сказал "Правде.Ру" председатель Общероссийского общественного движения "Движение автомобилистов России" Виктор Похмелкин, у нас в самом худшем состоянии находятся муниципальные дороги. И это повсеместно и тотально.

"Возьмите любой регион, пока там идет федеральная дорога — более-менее, региональная — туда-сюда, как только въезжаете в населенный пункт, там хуже всего". Сравнение регионов, по мнению лидера движения автомобилистов, не очень корректно, так как, "кто там выбьет денег побольше, тот и выигрывает". Сказывается также уровень воровства и взяток на различных территориях, отметил Виктор Похмелкин.

По его мнению, самая глобальная проблема — это, конечно, бюджетный централизм. "У нас все деньги концентрируются в Федерации, в Москве. Не случайно Москва выигрывает от этого. А потом уже они распределяются по совершенно непонятным никому, непрозрачным критериям по субъектам Федерации", — отметил общественный деятель.

По его словам, надо либо все дороги делать федеральными, чтобы отвечал за это центр, либо должна быть справедливая система финансирования регионов и муниципалитетов. А когда такой справедливости нет, когда нет самостоятельных источников финансирования в регионах, особенно у муниципалитетов, то понятно, что спрашивать с них достаточно сложно и неправильно, сказал Виктор Похмелкин.

"У нас тысячи населенных пунктов на территории страны не имеют выхода к дорогам общего пользования. Я не считаю, что именно на губернаторов и на регион надо возлагать ответственность за это. Главный виновник сегодня того, что происходит в стране, в том числе с дорогами — это федеральный центр, который замкнул на себя все основные полномочия и основные финансы", — сделал вывод глава движения автомобилистов.

Читайте по теме: Адвокат назвал способ не платить на платных стоянках

Темы росстат автодороги виктор похмелкин
Актуальная аналитика
Газ
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
Акушерство и гинекология
Йельские ученые создали мощную исследовательскую платформу для изучения рака шейки матки
Октябрь
31 октября: Хэллоуин, коммунизм и юбилей Иоанна Кронштадтского
Новости Все >
Саммит АТЭС в Чили был отменен президентом страны из-за протестов
Британская армия уничтожила условные "российские танки" в Солсбери
Дацик собирается завершить карьеру боем против Емельяненко
Генсек НАТО поддержал разведение сил в Донбассе
Зеленский рассказал, как он будет "реинтегрировать" Донбасс
Суд Лос-Анджелеса закрыл уголовное дело против Кевина Спейси
Одноногий футболист покорил всех своими финтами
Слуцкий сравнил себя с Марадоной на троне
НАТО обозначил Су-57 кодовым словом "Уголовник"
Россияне назвали размер желаемой пенсии для достойной жизни
Последние материалы
Как получить доступ к квантовому компьютеру
Генсек НАТО поддержал разведение сил в Донбассе
Три причины плохого состояния муниципальных дорог в России
Зеленский рассказал, как он будет "реинтегрировать" Донбасс
Что привнесли нового в ПВО России загоризонтные РЛС
Суд Лос-Анджелеса закрыл уголовное дело против Кевина Спейси
Одноногий футболист покорил всех своими финтами
Эксперт: расстрел в Забайкалье - это результат системных проблем армии
Слуцкий сравнил себя с Марадоной на троне
НАТО обозначил Су-57 кодовым словом "Уголовник"
Популярное
Фигурное катание
Трусова опубликовала видео параллельного четверного прыжка с Ханю

Российская фигуристка Александра Трусова во время тренировки на Гран-при Канады исполнила параллельный четверной тулуп с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.

Трусова опубликовала видео параллельного четверного прыжка с Ханю
Евгений Гильбо: Россия предложила Белоруссии самоубиться
Бывший СССР
Евгений Гильбо: Россия предложила Белоруссии самоубиться
Силовые структуры
Пять фактов о Второй мировой войне, о которых знают только историки
Финансы
Экономисты подсчитали, на что хватило бы денег, "прощенных" Африке
Любовь Степушова Эксперт: расстрел в Забайкалье - это результат системных проблем армии Любовь Степушова Игорь Буккер Как трудно быть фантастом Игорь Буккер Соломон Соловьев Война и смерть – главный наркотик Скорпионов Соломон Соловьев
Комментарии
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
Эксперт: расстрел в Забайкалье - это результат системных проблем армии
Почему Путину надо идти на "газовую войну" с Зеленским
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
Исторический музей отказался обсуждать историю
Эксперт: расстрел в Забайкалье - это результат системных проблем армии
Почему Путину надо идти на "газовую войну" с Зеленским
Генпрокуратура хочет гарантировать беглым олигархам "мягкое" наказание
Украинский журналист обозвал жителей Донбасса "животными"
Ректор ВШЭ оценил слова преподавателя об "убогом" русском языке
Почему Путину надо идти на "газовую войну" с Зеленским
Рик Перри заявил, что Техас мог бы обойти Россию в рейтинге экономик
ВВС США ищут российские Ми-24 для проведения учений
Почему Путину надо идти на "газовую войну" с Зеленским
Комиссия Минобороны назвала причины трагедии в воинской части
Почему Путину надо идти на "газовую войну" с Зеленским
Почему Путину надо идти на "газовую войну" с Зеленским
Почему Путину надо идти на "газовую войну" с Зеленским
Эксперт рассказал, чем закончится блокада Россией Украины
Украинский журналист обозвал жителей Донбасса "животными"
Украинский журналист обозвал жителей Донбасса "животными"
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ