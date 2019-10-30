Три причины плохого состояния муниципальных дорог в России

Плохое состояние местных дорог объясняется централизацией бюджета, непрозрачным его распределением и воровством, считает Виктор Похмелкин.

RT на основании данных Росстата о соответствии российских дорог нормативным требованиям составил рейтинг регионов с самыми качественными дорогами. В 2018 году больше хорошими дорогами регионального или межмуниципального значения могли похвастаться Москва (97%), Ханты-Мансийский автономный округ (84,5%), Ставропольский край (74,9%), Красноярский край (71,4%) и Ингушетия (70,4%).

К регионам с плохими дорогами рейтинг отнес Республику Марий Эл (1,4%), Саратовскую область (9,9%), Калмыкию (11,8%), Архангельскую (15,1%) и Магаданскую области (17%). За десять лет этот показатель улучшился на 5% (в 2008 году было 37,8% качественных региональных дорог, сейчас 42%).

Дороги регионального (или межмуниципального) значения находятся в собственности субъектов и получают финансирование из их бюджетов. Согласно методологии Росстата, к числу нормативных требований для дорог общего пользования относятся, в частности, ровность и прочность дорожного покрытия, его сцепные качества, хорошая видимость.

Как сказал "Правде.Ру" председатель Общероссийского общественного движения "Движение автомобилистов России" Виктор Похмелкин, у нас в самом худшем состоянии находятся муниципальные дороги. И это повсеместно и тотально.

"Возьмите любой регион, пока там идет федеральная дорога — более-менее, региональная — туда-сюда, как только въезжаете в населенный пункт, там хуже всего". Сравнение регионов, по мнению лидера движения автомобилистов, не очень корректно, так как, "кто там выбьет денег побольше, тот и выигрывает". Сказывается также уровень воровства и взяток на различных территориях, отметил Виктор Похмелкин.

По его мнению, самая глобальная проблема — это, конечно, бюджетный централизм. "У нас все деньги концентрируются в Федерации, в Москве. Не случайно Москва выигрывает от этого. А потом уже они распределяются по совершенно непонятным никому, непрозрачным критериям по субъектам Федерации", — отметил общественный деятель.

По его словам, надо либо все дороги делать федеральными, чтобы отвечал за это центр, либо должна быть справедливая система финансирования регионов и муниципалитетов. А когда такой справедливости нет, когда нет самостоятельных источников финансирования в регионах, особенно у муниципалитетов, то понятно, что спрашивать с них достаточно сложно и неправильно, сказал Виктор Похмелкин.

"У нас тысячи населенных пунктов на территории страны не имеют выхода к дорогам общего пользования. Я не считаю, что именно на губернаторов и на регион надо возлагать ответственность за это. Главный виновник сегодня того, что происходит в стране, в том числе с дорогами — это федеральный центр, который замкнул на себя все основные полномочия и основные финансы", — сделал вывод глава движения автомобилистов.

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