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Автор Владан Джурич

ОСАГО опять поправили: что нас ждет?

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Изменения, касающиеся ОСАГО вступают в силу только с 1 октября. При этом никакой информации о сути изменения и подробностей нет. Из прошлых примеров можно вспомнить изменения форматов государственных номеров автомобилей и переход на электронный технически паспорт. Все перечисленные инновации так и не были реализованы, поскольку срок был слишком маленький.

К ОСАГО будут применены следующие изменения. Во-первых, максимальная сумма выплаты в случае оформления ДТП через европротокол будет равняться 400 000 рублей. Правило будет распространяться только на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

При этом стоит помнить, пока изменение не вступило в силу, максимально выплата не может быть выше 100 000 рублей. Правила для удовлетворения европротокола остаются теми же: должно быть два участника, действующие полисы и отсутствие разногласий. Вдобавок ущерб должен быть причинен только транспортным средствам.

Чтобы рассчитывать на сумму до 400 тысяч рублей, нужно соблюсти еще и другие правила. Во-первых, автомобили должны быть оснащены системой ЭРА-ГЛОНАСС для того, чтобы факт ДТП можно было зафиксировать. Отсюда, выпадают несколько поправок о ДТП.

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Второе правило — это оформление протокола через мобильное приложение. Планируется запустить его к моменту вступления изменений в силу. В мобильной программе можно загружать данные о водителе, фотографии и документы. После заполнения протокола он автоматически направляется в страховую компанию.

Также европротокол можно оформить при помощи сайта государственных услуг. Однако, такой вариант будет работать в случае небольших ДТП с суммой покрытия до 100 тысяч рублей.

Плюсы будущих изменений ОСАГО — это уравнивание прав между бумажными и электронными полисами. Такое решение позволяет сократить количество мошеннических схем и недостоверных документов.

Таким образом, возить полис больше не придется и его будет достаточно показать в телефоне и проверить по номеру на подлинность. Все полисы будут храниться в базе РСА. Отсюда можно предположить, что поддельные документ владелец не сможет оплатить и они не будут действительны.

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Изменения также коснутся закона для нетрезвых водителей. Ранее можно было воспользоваться возможностью отказаться от медицинского освидетельствования и уйти безнаказанным. После вступления изменений предусматривается штраф в размере 30 000 рублей и лишение прав от 1,5 года.

Страховым компаниям с нетрезвыми виновниками придется сложнее. Если состояние алкогольного опьянения доказано, то ущерб будет возмещен. В других случаях работать это не будет.

Еще одно изменение — это освобождение пешеходов от материальной выплаты в случае причастности к ДТП. Однако, это коснется случаев получения тяжелых повреждений или гибели.

И последнее изменение — возможность перестрахования. Это означает, что страховые компании смогут передавать свои обязательства другим организациям, чтобы погасить задолженности или выполнить определенные обязательства. Изменение не коснется самих водителей.

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Фото: zapravazaemschikov. ru

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