Технология "Сухой Туман" или как избавиться от неприятного запаха в салоне авто!

Это новая технология, которая избавляет от неприятных запахов в салоне машины и в квартире. Название происходит от внешнего вида: подогретая до 500 градусов специальная жидкость подается в помещение в виде густого "тумана". При такой высокой температуре мельчайшие частицы легко проникают в труднодоступные места, вытесняя оттуда запах.

Как выбрать запах очищающей жидкости

В продаже имеется очень много вариантов жидкостей, и при покупке важно учитывать ее запах. Например, жидкостью с нейтральным запахом можно воспользоваться после уборки для устранения несильных ароматов. От запаха табака избавляет жидкость с яблочным запахом, а цитрусовые ароматы и "Апельсин" помогает в борьбе с запахами пота, отходов животных. Благодаря аромату "Корица" устраняется запах испорченных продуктов, а вишня поможет при наличии запаха протухшего мяса.

Предполагаемый объем расхода жидкости зависит от нескольких факторов. Чем сильнее запах, тем больше требуется жидкости, в среднем на обычный седан уйдет где-то 40 мл.

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Правила применения

Использовать можно самостоятельно, но важно соблюдать меры безопасности:

1. Надеть защитную одежду, респиратор, резиновые перчатки.

2. Дым не должен попадать в глаза.

3. Не допускается во время использования жидкости употреблять еду, напитки, курить.

Если дым попал на кожный покров, в глаза или в рот, то необходимо промыть все большим количеством воды. Если дым был проглочен, то необходимо сделать промывание желудка.

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Порядок выполнения работ

1. Загнать машину в закрытое помещение или выбрать безветренное место на улице. Если температура воздуха ниже 15 градусов, то автомобилю требуется предварительный прогрев.

2. Проверка работы парогенератора осуществляется следующим образом: распылите туман на сухой картон или что-то аналогичное, дистанция распыления около 50 см. На поверхности следов не должно быть.

3. В салоне следует выполнить предварительные работы по уборке: вытряхнуть пепельницу, постирать чехлы по возможности, выбросить все лишнее и ненужное.

4. Стекла должны быть подняты, двери — закрыты.

5. Работа начинается с багажника. Подать дым в багажник и затем закрыть его.

6. Теперь нужно по очереди открывать каждую дверь, запускать туда дым, закрывать обратно.

7. Туман заполняет весь салон. Машина должна оставаться закрытой около часа.

8. После обработки тряпкой протереть пластиковые детали, так как они могут быть покрыты легким налетом.

Сухой туман — доступная и эффективная процедура для поддержания чистоты автомобиля, которую можно выполнить в сервисе, а можно своими силами.

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Фото: 38avto.com