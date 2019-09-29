Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ирина Гусакова

Audi: модели машин из прошлого

Авто

Среди всех немецких производителей роскошных машин Audi является одной из самых популярных и стоит несколько особняком. Компания была официально основана 25 апреля 1910 года, но корни ее уходят в 1899 год, когда Август Хорьх начал свое предприятие. После того как у него возникли разногласия с его компаньоном, "Августа" сменила имя на "Audi Automobilwerke GmbH Zwickau". В тот же год была выпущена первая машина под новым именем — "Audi Type A". В последующие десятилетия марка Audi стала синонимом высокого качества и технологического совершенства.

Audi: модели машин из прошлого

Horch 26/65, 1907

Эта машина производилась в те времена, когда компания Audi еще называлась A. Horch & Cie. Модель принесла с собой значительную новинку: шестицилиндровый двигатель. Среднеразмерные современные автомобили обычно имеют именно такой, за что должны благодарить Audi, стремившуюся в любое время развивать самые современные технологии. Сегодня стоимость машины 1907 года на аукционе едва ли составит меньше 1 миллиона долларов.

D-Type, 1938

Выехавший на дороги в 1938 году Audi D-Type имел 12-цилиндровый двигатель мощностью 550 лошадиных сил и подвеску, позволявшую ему более мягкий ход, чем у конкурентов. Считается, что это проект поддерживал Гитлер. Как бы то ни было, это все равно прекрасная машина, и на аукционе в 2009 году один из экземпляров был продан за 6 миллионов долларов.

Модель DKW Monza установила пять мировых рекордов в 1956 году. Корпус из полиэстера, усиленный стекловолокном, сделал машину невероятно легкой, что позволило ей получить дополнительное преимущество и остаться в истории автомобильной индустрии. В наши дни невероятно сложно найти эту машину в хорошем состоянии, и даже детали от нее расходятся на аукционах по цене в несколько тысяч долларов.

Quattro (1980 — 1991)

Для многих ценителей автомобилей классические машины Audi ассоциируются, прежде всего, с этой моделью. В ней воплотилось все, чем так гордится этот бренд: турбированный двигатель, спортивный облик, все самые современные на момент появления машины технологии. Машину полюбили не только за ее превосходные качества, но также и за то, что водить ее было невероятным удовольствием. Первое поколение Quattro до сих пор продают и покупают, несмотря на то, что его выпуск прекратился двадцать лет назад. Уже одно это доказывает, каким успешным был дизайн машины и насколько хорошо она была сделана.

RS2 Avant, 1994

Модель Audi RS2 Avant — это автомобиль с кузовом "универсал", созданный для того, чтобы быть быстрым. Очень быстрым. Максимальная его скорость составляет 262 километра, а до ста километров в час он разгоняется меньше, чем за пять секунд. Он до сих пор высоко оценивается энтузиастами и любителями автомобилей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

История успеха бренда "Ауди" и его создателя | Как сын бедного "КУЗНЕЦА" придумал МЕГАБРЕНД
Куратор: Игорь Моржаретто
Темы автомобиль
Новости
Захарова: реакция США и Киева на итоги референдумов выглядит циничной
Кнутов: Запад не просто так говорит о "ядерных ударах"
Пожар на ЗАЭС после удара БПЛА: фон пока нормальный
Пугачёва снова уехала из России
Жители Уфы за три дня отопления заплатят, как за целый месяц
Адриан Боке раскрыл подробности нападения на него в Стамбуле: хотели зарезать
Захарова обвинила США в участии в украинском конфликте
Смольный не в состоянии наладить процедуру частичной мобилизации
В WarGonzo заявили об активности румынских наёмников в Лиманском районе ДНР
Акопов о бегущих из РФ: они выписывают себя из числа наших сограждан
Популярное
Военные новости
Красный Лиман: в эйфории приобретения территорий Россия может их потерять

ВСУ продолжают наступать в Харьковской области на Красный Лиман, откуда можно атаковать Лисичанск в ЛНР. Но Минобороны РФ как будто этого не замечает.

Красный Лиман: в эйфории приобретения территорий Россия может их потерять
Посольство США призвало американцев немедленно уехать из России
Мир. Новости мира
Посольство США призвало американцев немедленно уехать из России
Силовые структуры
WarGonzo: штурмовые колонны ВСУ у Торского готовят прорыв под Красным Лиманом
Мир. Новости мира
При взрывах "Северных потоков" замечены корабли и диверсанты НАТО
Любовь Степушова Давление нарастает: в Чехии прошла вторая пророссийская демонстрация Любовь Степушова Сергей Лебедев Адюльтеры и разводы не пошатнут британскую монархию Сергей Лебедев Ольга Лебедева США вынуждают Киев идти ва-банк. Зачем — непонятно Ольга Лебедева
Силовые структуры
Минобороны РФ: армия Украины провалила наступление на Красный Лиман
Мир. Новости мира
Подоляк: военные действия закончатся через три месяца после падения Донецка
Уклонист от мобилизации приехал в Казахстан. Перспективы жизни — изгой
Общество
Уклонист от мобилизации приехал в Казахстан. Перспективы жизни — изгой
Последние материалы
Жители Уфы за три дня отопления заплатят, как за целый месяц
Адриан Боке раскрыл подробности нападения на него в Стамбуле: хотели зарезать
Захарова обвинила США в участии в украинском конфликте
Смольный не в состоянии наладить процедуру частичной мобилизации
В WarGonzo заявили об активности румынских наёмников в Лиманском районе ДНР
Акопов о бегущих из РФ: они выписывают себя из числа наших сограждан
Смертную казнь в ДНР заменят пожизненным наказанием после включения в состав РФ
Украина "открыла охоту" на офшорные счета российских бизнесменов
Дискин: Путин может выступить с оценкой спецоперации на Украине
Власти Херсонской области: украинские военные нанесли удар по посёлку Казацкое
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников