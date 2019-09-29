Audi: модели машин из прошлого

Среди всех немецких производителей роскошных машин Audi является одной из самых популярных и стоит несколько особняком. Компания была официально основана 25 апреля 1910 года, но корни ее уходят в 1899 год, когда Август Хорьх начал свое предприятие. После того как у него возникли разногласия с его компаньоном, "Августа" сменила имя на "Audi Automobilwerke GmbH Zwickau". В тот же год была выпущена первая машина под новым именем — "Audi Type A". В последующие десятилетия марка Audi стала синонимом высокого качества и технологического совершенства.

Horch 26/65, 1907

Эта машина производилась в те времена, когда компания Audi еще называлась A. Horch & Cie. Модель принесла с собой значительную новинку: шестицилиндровый двигатель. Среднеразмерные современные автомобили обычно имеют именно такой, за что должны благодарить Audi, стремившуюся в любое время развивать самые современные технологии. Сегодня стоимость машины 1907 года на аукционе едва ли составит меньше 1 миллиона долларов.

D-Type, 1938

Выехавший на дороги в 1938 году Audi D-Type имел 12-цилиндровый двигатель мощностью 550 лошадиных сил и подвеску, позволявшую ему более мягкий ход, чем у конкурентов. Считается, что это проект поддерживал Гитлер. Как бы то ни было, это все равно прекрасная машина, и на аукционе в 2009 году один из экземпляров был продан за 6 миллионов долларов.

Модель DKW Monza установила пять мировых рекордов в 1956 году. Корпус из полиэстера, усиленный стекловолокном, сделал машину невероятно легкой, что позволило ей получить дополнительное преимущество и остаться в истории автомобильной индустрии. В наши дни невероятно сложно найти эту машину в хорошем состоянии, и даже детали от нее расходятся на аукционах по цене в несколько тысяч долларов.

Quattro (1980 — 1991)

Для многих ценителей автомобилей классические машины Audi ассоциируются, прежде всего, с этой моделью. В ней воплотилось все, чем так гордится этот бренд: турбированный двигатель, спортивный облик, все самые современные на момент появления машины технологии. Машину полюбили не только за ее превосходные качества, но также и за то, что водить ее было невероятным удовольствием. Первое поколение Quattro до сих пор продают и покупают, несмотря на то, что его выпуск прекратился двадцать лет назад. Уже одно это доказывает, каким успешным был дизайн машины и насколько хорошо она была сделана.

RS2 Avant, 1994

Модель Audi RS2 Avant — это автомобиль с кузовом "универсал", созданный для того, чтобы быть быстрым. Очень быстрым. Максимальная его скорость составляет 262 километра, а до ста километров в час он разгоняется меньше, чем за пять секунд. Он до сих пор высоко оценивается энтузиастами и любителями автомобилей.

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