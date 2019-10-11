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Автор Злата Кузнецова

Автопылесос: доступная цена не говорит о его низких возможностях

Авто

С каждым годом количество автомобилей увеличивается. Человек покупает автомобиль для своего комфорта, другой — для статуса, третьи проводят в автомобиле больше времени, чем дома. Чистота салона — это одно из главных условий комфортного пребывания в авто. Часто встает вопрос о покупке автомобильного пылесоса, какой выбрать, расскажем в статье.

Автопылесос: доступная цена не говорит о его низких возможностях

Мощность

Начнем с общей характеристики. Для начала необходимо обратить внимание на мощность.

Самым мощным является аппарат, чьи параметры варьируются от 100 до 160 Вт, пылесос с низкими показателями приобретать не стоит.

Автопылесос предназначен для сухой уборки, моющих не существует. Увидели пометку для влажной чистки, функция способна лишь убрать немного жидкости, например, вы нанесли моющее средство на грязный участок, с помощью пылесоса убрали влажную пену.

От мощности зависит цена, иногда стоимость зависит из-за раскрученной марки.

Существует три варианта питания устройства. Можно использовать:

  • розетку,
  • встроенный аккумулятор,
  • автомобильную сеть.

В комплекте с пылесосом есть насадки, позволяющие выполнять разного типа уборки.

Топ пылесосов, заслуживающих внимание

  • Ручной пылесос BLACK+DECKER NV1210AV

оценят по достоинству, приемлемой цене. Не ждите от пылесоса эффекта "вау", уборку он выполняет на отлично. Мощность устройства — 12,5 Вт. Длина кабеля составила 5 м. Мусор уходит в прозрачный контейнер. В комплекте идут щетки для приборной панели, задних сидений, гофрированный шланг. Вес пылесоса — 1,09 кг, гарантия 24 месяца. Стоит отметить, что на морозе провод становится жестким, нет чехла.

Удобный, хорошо лежит в руке, имеет яркий дизайн это всё про

  • Агрессор AGR-170

Цена пылесоса приемлемая, сборка качественная, китайская. Гарантия составит 3 года. Пылесос работает от прикуривателя, потребляя 85 Вт. В комплекте идет гибкий шланг, стандартная, плоская щелевая насадка.

Существует продвинутая версия данного агрегата, с крутым дизайном. Мощность составляет больше, чем 90 Вт, цена данного устройства составит 2200-2300 рублей.

К плюсам относится достойная, надежная конструкция, двойной фильтр, вес — 1, 25 кг. Правда, нет чехла для хранения.

  • Airline CYCLONE-2

Доступная цена не говорит о его низких возможностях. Данный пылесос — синоним слова "мощность". Уборка с данным устройством пройдет быстро, качественно. Питается пылесос через прикуриватель, длина провода составляет 4 м. В наборе идет гибкий шланг — удлинитель, насадки, щетки. Пылесос компактный, есть чехол для хранения, правда дается год гарантии.

Фото: bct530. com

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Тест автомобильных пылесосов. Проверка эффективности работы
Куратор: Игорь Моржаретто
Темы автомобиль
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