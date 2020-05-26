Как правильно выбрать автохолодильник

Наступает лето — самая пора вспомнить о том, есть ли холодильник в машине. Невероятно удобно иметь под рукой прохладный напиток и еду, которая сохраняет свои вкусовые качества.

Как выбрать?

В первую очередь, нужно определить цель использования. В зависимости от нее будут ясны требуемый объем и время поддерживания температуры.

Таким образом, если нужно (даже иногда) возить с собой некоторый запас еды, в том числе и скоропортящейся, на средние и дальние расстояния, то нужно подумать о приобретении автохолодильника объемом порядка 50 л и выше.

Для 1-2 человек на короткие дистанции может быть достаточным объем 3-6 литров: поместятся напитки и легкий перекус.

Нужно учитывать режим работы холодильника: просто поддержание температуры 5-7 градусов выше нуля или режим заморозки.

При выборе автохолодильника требуемые параметры могут быть ограничены размером багажника, когда необходимый агрегат просто не поместится в доступном пространстве. Это обязательно нужно учесть, чтобы спланировать заранее расположение вещей. Иногда проблема противоречивых требований решается приобретением нескольких автохолодильников с различными параметрами.

Типы выделяют в зависимости от его параметров. Это могут быть простые сумки-холодильники, термоэлектрические, компрессорные и абсорбционные автохолодильники.

Сумка-холодильник

Сумки-холодильники являются самым простым вариантом. Изоляционный материал защищает от воздействия температуры окружающей среды, сводит его к минимуму. Продукты могут храниться до 12 часов (длительность зависит от температуры окружающего воздуха и от температуры самих продуктов). Для того, чтобы продлить срок хранения, существуют специальные брикеты, закладываемые в отсеки сумки-холодильника.

Термоэлектрический автохолодильник

Самые популярные — термоэлектрические холодильники. Они способны поддерживать температурный режим довольно длительный период времени, а брикеты солевых растворов помогут сохранить температуру даже при отключенном питании. Но продукты туда следует закладывать, как и в сумку-холодильник, охлажденными, потому что термоэлемент облаадает небольшой производительностью.

Компрессорный

Это устройство работает на фреоне. Может работать с температурой до -18 градусов, но такие возможности обуславливают высокую стоимость: автохолодильник имеет довольно сложную конструкцию для работы в условиях ударов, вибраций, наклонов и т. д.

Абсорбционный автохолодильник

В нем роль компрессора отводится тепловому насосу, используется аммиак и водород. Может работать и от прикуривателя, но наклоны для такого типа совершенно не допускаются. Это ограничивает его применение. Избежать наклонов возможно на большегрузных машинах, идущих по хорошему покрытию.

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