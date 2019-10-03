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Автор Татьяна Ефремова

Выбираем минимойку для автомобиля

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Сегодня проблему мытья машины можно решить с помощью аппаратов, работающих под давлением. Какую лучше выбрать?

Основные характеристики

Мойки, работающие под давлением, используются не только для автомобилей. Они пользуются спросом при необходимости мытья крыши и стен частного дома, чистке ковровых покрытий и даже при разделении грядок на огороде. Давление — один из самых важных показателей мойки. В зависимости от величины максимального давления определяется мощность мойки. Так, если давление не превышает 80 бар, то мойка относится к классу малой мощности. Если развивает до 120 бар — это уже небольшая мощность. Ниже 200 бар — средняя мощность, а выше 200 — мойки для профессиональной чистки.

Для легковых авто подходят мойки первой и второй группы (до 80 или до 120 бар). Если нужно мыть грузовик, то лучше выбрать мощный аппарат, который позволит под высоким давлением удалить все маслянистые загрязнения. Чем мощнее оборудование, тем дороже оно будет стоить. При этом практикующие специалисты склонны считать, что заявленное максимальное давление превышает реальное максимальное примерно на 15 бар. Это следует учитывать при выборе мойки, чтобы не разочароваться в приобретении.

Также следует помнить, что в мойке нужно поддерживать определенный уровень воды. Поэтому, если не будет водопровода рядом с местом использования мойки, то нужна возможность использования шланга для подачи воды.

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Схема работы

Минимойка высокого давления состоит из водяного насоса, электропривода, корпуса, шланга и различных дополнительных элементов. Мотор активирует насос, создается давление. Вода проходит по внутреннему каналу, затем под давлением выходит наружу.

Производители минимоек

Ведущим производителем минимоек, название которого стало нарицательным, является Керхер. Эта фирма является родителем моечной техники. Есть еще одна немецкая фирма Kranzle, выпускающая широкий ряд моек, начиная с 30 бар. Достойную конкуренцию составляет и фирма Bosch. DAEWOO выпускает бюджетные варианты моек.

Секреты использования

Может случиться так, что даже при высокой мощности грязь на машине останется. Не стоит сразу винить мойку, нужно взять чистящее средство, пену. Если мойка не имеет отсека для пены, то ее надо вручную нанести на машину, затем чистящее. Можно использовать различные насадки. Если емкость для пены в мойке есть, то порядок действий немного иной. Пену и вещество следует сначала смешать, затем залить в мойку и обработать поверхность.

После мытья машины окончательный блеск можно придать с помощью жидкого воска, наносимого ветошью или губкой. Жидкий воск также позволит увеличить время, которое пройдет от одной мойки до следующей.

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Фото: compservice. in.ua

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Выбираем минимойку для автомобиля
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