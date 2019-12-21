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Автор Сергей Бухранский

Как наносить антидождь: инструкция по применению

Авто

Ну вот и подошла к концу наша статья о том, что такое антидождь. Теперь мы знаем, что это за состав, откуда он появился и как действует на воду. А главное, мы знаем, что его можно сделать самому и не тратить большие деньги на покупку фирменных средств. При желании можно обойтись минимальными затратами и при этом получить отличный результат. В конце нашей статьи мы подробно остановимся на тонкостях обработки автомобиля подобными средствами и докажем, что польза от такой обработки приятно удивит.

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Что можно обрабатывать в автомобиле средством антидождь

Работы с кузовом и стеклами автомобиля.

Если говорить о фирменных средствах антидождь, то каких-то особых рекомендаций тут нет. Все дело в том, что на каждом отдельном виде таких составов есть своя подробная инструкция и ее надо выполнять неукоснительно. Мы же в свою очередь будем говорить о тех средствах, которые делаются самостоятельно.

Следует вспомнить, что ещё очень много автомобилистов не верят в эффективность антидождя сделанного собственными руками. Но уверяем вас, подобные самодельные средства уже давно заслужили высокие оценки и доказали свою высокую эффективность на практике. И если всё-таки мы вас убедили, и вы решили сделать антидождь самостоятельно, то многое зависит от определенных правил. Если антидождь будет использоваться не только для стекол, то очень важно правильно пройти первый этап, а он заключается в предварительной подготовке для обработки поверхности.

Для того, чтобы самодельное средство не принесло разочарования, надо начать именно с подготовки автомобиля. Ниже будет несколько рекомендаций на этот счет.

  • Первым делом машину надо хорошо вымыть при этом использовать автошампунь и большое количество воды.
  • Следующий шаг — это использование моющего средства в состав которого входит нашатырный спирт. Конечно можно обойтись и без этого, но тогда эффект от обработки антидождем будет хуже.
  • Затем кузов и стекла автомобиля надо протереть тканью, которая не оставляет ворса. Причем это надо сделать очень тщательно, чтобы на поверхностях не осталось мокрых разводов и подтеков воды.
  • На следующем этапе автомобилю надо дать возможность окончательно обсохнуть. Причем хорошо, если машина находится в помещении где нет ветра и соответственно пыли.
  • Только после предварительной подготовки, следует начинать работу по нанесению средства антидождь на поверхность автомобиля.

В случае, если идет речь только об обработке стекол, то важно изначально проверить его на наличие царапин и сколов. В таких местах процесс обработки средством может усложнится. В любом случае не следует использовать для мойки стекол грубые щетки или тряпки с ворсом. Хорошо иметь для этих целей специальную губку, прорезиненную автомобильную тряпку и салфетки из микрофибры. Также надо отметить, что мыть автомобильное стекло надо моющим средством где также находится нашатырный спирт.

После того, как стекло вымыто и хорошо высушено можно приступать к обработке. Если использовать средство в состав которого входит растворитель, то его надо нанести на поверхность стекла ровным слоем и дать испариться растворителю. После того, как растворитель испарится, можно начинать полировать стекло. Чистой тряпкой без ворса надо хорошенько натереть стекло, пока оно не станет прозрачным. Например, если речь идет об антидожде на основе кондиционера для белья, то тут процесс еще проще. Надо с помощью форсунок хорошо сбрызнуть средством на стекло, а потом также протереть его чистой тряпкой без ворса или просто протереть его дворниками автомобиля.

Сразу хотим заявить, что все самодельные средства, описанные в статье, подходят для обработки не только стекла, но и кузова машины.

Для того, чтобы правильно обработать кузов и получить максимальный эффект, надо сделать следующее:

  • Автомобиль надо помыть и хорошо высушить.
  • Равномерно нанести средство антидождь.
  • Протереть кузов салфетками или тряпками без ворса.

С одной стороны звучит все это довольно просто. Но с другой — автомобиль, даже маленький, имеет большую площадь и надо понимать, что обрабатывать его придется собственными руками. И если приготовить средство достаточно просто, то вот нанести его будет затруднительно. На подобную работу можно потратить несколько часов. Именно это часто заставляет автовладельца отказаться от подобных процедур и, переплачивая большие деньги, делать это на специализированных мойках.

Тут есть один подвох. Найти хорошую мойку с добросовестным персоналом сегодня довольно трудно. На мойках часто сильно экономят на моющих средствах и другой автокосметике. В итоге можно потеряв деньги получить отвратительное качество обработки. Более того, на такой непрофессиональной мойке не только не принесут пользы, а могут попросту испортить автомобиль. Если и делать подобные работы, то для этого следует найти такую мойку, которая зарекомендовала себя и старается поддерживать репутацию на должном уровне.

Но как показывает практика, только сам автомобилист может качественно обработать свой автомобиль, причем сегодня экономия стоит на первом месте. А значит надо гнать лень подальше и заботится о своей машине лично. Только так можно быть уверенным в отличном качестве проделанной работы.

Фото: polotsk-portal.ru

Темы антидождь автомобиль уход за автомобилем
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Как наносить антидождь: инструкция по применению
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