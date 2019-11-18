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Авто
Автор Сергей Бухранский

Что можно обрабатывать в автомобиле средством антидождь

Авто

Несомненно, все хотят сэкономить, но при этом получить максимум пользы. В наших предыдущих публикациях мы очень доходчиво рассказали о таком удивительном средстве, как антидождь. Мы узнали историю его создания, его состав и самое важное, что его можно сделать самому. Удивительно то, что фирменные составы стоят дорого, а мы рассказали, как сделать такое средство буквально за несколько минут и при этом потратить копейки.

Читайте начало:

Антидождь для авто: для чего он нужен

Антидождь: какой купить, как правильно нанести и срок действия состава

Самодельный "антидождь": рецепты

Силиконовый "антидождь" своими руками

Несколько слов об обрабатываемой поверхности.

Автомобилисты сегодня любят поспорить на предмет того, что именно обрабатывать в автомобиле средством антидождь.

Если речь идет о фирменном средстве, купленном в магазине, то тут сразу становится понятно, что тратить такое дорогое вещество на кузов — это просто выбрасывать деньги на ветер. Ведь такое средство, которого во флаконе не так уж и много, стоит сумасшедшие деньги. Но при этом, сам состав хорошо подходит для обработки не только стекла, но пластика, металла кузова и других элементов автомобиля.

Чаще всего автомобилисты останавливаются на том, что покрывают таким составом лобовое и боковые стекла, внешние зеркала и иногда оптику автомобиля. Несомненно, эти меры прекрасно помогают справляется с осадками и существенно увеличивают видимость в плохую погоду, что ведет к большей безопасности.

Если говорить о кузове машины, то фирменные средства редко тратят на то, чтобы покрывать ими кузов. Это в первую очередь очень невыгодно. Ведь средства не так уж много, а кузов автомобиля достаточно большой. С другой стороны существуют специальные полироли, они дешевле, но по факту выполняют те же функции, что и антидождь.

Если автомобилисту приходится часто ездить на большие расстояния и при этом погода редко балует солнышком, то обрабатывать антидождем надо следующие элементы автомобиля:

  • Передние фары автомобиля.
  • Боковые зеркала заднего вида.
  • Лобовое стекло.
  • Заднее стекло.
  • Передние боковые стекла.

В данном контексте скажем несколько слов о фирменных составах. Если все перечисленные выше самодельные составы абсолютно безвредны для автомобиля, то фирменные иногда имеют определенные ограничения. Очень важно читать то, что написано в инструкции на флаконе. Некоторые составы действительно вредят пластику или лакокрасочному покрытию машины. Поэтому надо внимательно прочитать инструкцию перед применением такого средства. Другие фирменные средства, являются универсальными и не требуют каких-либо дополнительных предосторожностей. В любом случае, если вы пользовались одним средством, то все равно надо читать инструкцию, если приобрели другое средство.

Продолжение следует…

Темы антидождь автомобиль уход за автомобилем
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