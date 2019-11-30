Продажа авто: эволюция обмана от СССР до наших дней

Как и во времена СССР сегодня продавцы машин идут на все, чтобы подороже продать откровенную рухлядь. И если раньше приходилось рассчитывать на свои руки и смекалку, то сегодня на вооружении нечистоплотных продавцов стоит прогресс и технологии. Продолжаем рассказывать читателю о том, как можно обмануть неподготовленного покупателя подержанного автомобиля.

Читайте начало: Как обманывали покупателей машин в СССР и делают это сегодня

Резинобитумная мастика.

Этот продукт на ряду со шпатлевкой, также очень часто используется для того, чтобы подготовить автомобиль к удачной реализации. Когда-то с помощью этой мастики обрабатывали колесные арки и днище машин. Причем делалось это на новых автомобилях, для того чтобы уберечь эти элементы от преждевременной коррозии. Но позже мастика пришла на помощь тем, кто начал скрывать под ней уже появившиеся места с откровенной ржавчиной. Причем колесные арки обрабатывались как внутри, так и снаружи. Нередко ею покрывали пороги автомобилей. Сегодня эту мастику практически не используют, ведь появился такой материал как антигравий. Этот материал значительно технологичней мастики и, что важнее всего, он застывая становится намного прочнее. Дело в том, что этот материал можно покрывать краской, а значит под ним можно многое спрятать. Да, действительно, некоторые автопроизводители покрывают этим материалом свои автомобили. Но красят такие места не полностью и то наносят покрытие до заводской покраски. И если на автомобиле обнаруживается большое количество такого покрытия, то это повод задуматься, все ли в порядке с такой машиной.

Шумоизоляция.

Маты шумоизоляции появились на рынке не так давно. И это действительно хороший материал, если речь идёт о том, чтобы сделать нахождение в автомобиле приятнее и комфортнее. Но зачастую под ним попросту скрывают сварные швы, после того как автомобиль побывал в аварии и подвергся серьезному ремонту. Во времена, когда такие шумоизоляционные маты были недоступны. Мастера скрывали швы с помощью резинобитумной мастики. Поверх которой клеили войлочное покрытие. Иногда бывали даже курьёзные истории, когда автовладелец обнаруживал, что под его ногами был не крепкий пол выполненный из листа стали, а кусок обычной фанеры, которая была покрыта толстым слоем мастики. Иногда автовладелец может обнаружить под шумоизоляцией не только дыры величиной с ведро, но и сварной шов через всю машину. И по факту оказывается, что его автомобиль состоит из половинок двух разных автомобилей. Поэтому, если продавец хвастается дополнительной шумоизоляцией, то это не повод хватать эту машину сразу. Стоит внимательно присмотреться к этому месту.

Фото: бочкареф.рф