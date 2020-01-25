Как сделать такие снимки, чтобы ваша машина обязательно вызвала интерес

В предыдущих частях нашей статьи, мы детально раскрыли секреты того, как с помощью обычного смартфона сделать хорошие снимки, которые помогут быстро продать машину. Но в этих частях шла речь о экстерьере, а теперь мы поговорим, как показать потенциальному покупателю автомобиль изнутри. И расскажем зачем это надо обязательно делать.

Съемка салона автомобиля.

Понятно, что основной упор на фотографиях автомобилей следует делать на внешний вид автомобиля. Так во всяком случае принято, но чтобы шансы продать машину выросли многократно, надо дать возможность покупателю взглянуть во внутрь машины. И для этого существуют определенные правила и стандарты. Если снимать машину внутри, то обязательно надо сделать снимок, который сможет охватить всю торпеду вместе с центральной консолью. Также надо сделать фото задней части автомобиля. Что касается определенных элементов, таких как подлокотник или рулевое колесо, то их можно приложить к объявлению только в том случае, если выглядят они безупречно.

Важно помнить, что в машине не очень хорошее освещение, тут можно поэкспериментировать со вспышкой, или надо искать освещенное место и ставить машину так, чтобы солнце смогло нормально осветить салон. Нескольких кадров салона будет достаточно. Важно снять приборную панель так, чтобы были отчетливо видны цифры пробега на спидометре, это имеет большое значение. Если в автомобиле установлена дорогая аудиосистема или другие интересные девайсы, то их желательно подчеркнуть отдельными фотографиями.

Фотографируя как экстерьер, так и интерьер автомобиля, надо делать много снимков под разными углами, так в процессе выбора фотографии можно найти очень хороший снимок. Другими словами, смартфон может принять огромное количество кадров и если делать каждый с небольшим изменением ракурса, то в процессе отбора можно найти очень хорошие и перспективные кадры.

Последующая обработка снимков.

Многие считают, что обработка фотографий доступна избранным, которые в совершенстве владеют премудростями фотошопа. Но это совершенно не так. Вы удивитесь, как просто и интересно работать с фотографиями даже тем, кто впервые это делает. Даже очень простой графический редактор может дать возможность любому человеку почувствовать себя настоящим художником. Взять для примера функцию кадрирования. Это очень простой инструмент, который иногда полностью меняет сущность фотографии. Достаточно лишь отрезать ненужные детали и снимок превращается в шедевр. Также хороша и функция выравнивания по направляющим. Немного повернул и автомобиль стал более гармонично смотреться. Также можно поиграть с функцией контрастности и яркости, они часто добавляют изображению индивидуальности. Что касается ретуши, то в данном случае она только повредит. Мы ведь не желаем обманывать будущего покупателя, тем более что опытный глаз сразу увидит такие моменты и доверие будет подпорчено.

Сегодня любой смартфон может потягаться по своим возможностям с ноутбуком, не исключение тут и его графические возможности. По сути на самом смартфоне уже можно довольно неплохо отредактировать полученные фотографии и не исключено, что многие так и поступают. Но мы все же советуем делать это на домашнем компьютере. Во-первых, так в поле зрения попадет больше деталей ну и работать на компьютере значительно легче, чем на смартфоне. Несмотря на существование отличных графических приложений, неудобство работы всё-таки ощущается. Тем более, что используя компьютер, на обработку и редактирование уйдет куда меньше времени, чем если делать это в телефоне.

Практически все графические редакторы имеют наборы фильтров, которые могут значительно улучшить получившиеся снимки, но при этом нельзя сильно ими злоупотреблять. Кстати практически везде, есть функция автоматического улучшения изображения. Это когда компьютер сам выбирает баланс белого, контраст и яркость. Иногда этой функции хватает, чтобы полностью изменить фотографию и сделать ее почти профессиональной. Чрезмерное увлечение корректировкой и использование фильтров могут свести все труды на нет. Без подготовки можно сделать фотографии просто ужасными и при этом потерять оригинал. Поэтому начиная такую работу, лучше сразу сделать копию с исходниками. Излишние художественные эксперименты могут сделать фотографии не естественными, а это сразу оттолкнет покупателя или просто будет выглядеть глупым. Ведь речь идёт не о количестве лайков, а о серьезной денежной сделке.

С другой стороны, добиваться идеального изображения совершенно не нужно. Ведь фотографии должны лишь дать информацию о состоянии машины. В этом контексте незначительные дефекты не принимаются во внимание. Тем более, что фотографии не обязательно повлияют на решение покупать или не покупать, они лишь помогут ответить на вопросы.

Если всё-таки с редактированием фотографий возникнут проблемы, то лучше оставить исходные изображения, так они хоть будут выглядеть как сделанные в одном стиле, а вот если каждая фотография после наложения разных неподходящих фильтров будут выглядеть как изображения разных машин, то это только испортит благое начинание. Поэтому только сдержанность принесет желаемые плоды.

Фото: prosedan.ru