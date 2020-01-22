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Автор Сергей Бухранский

Без хороших фото машинку не продать: делаем правильные фотографии

Авто

Вот и четвертая часть нашей статьи, где во всех подробностях описаны правила хорошей фотографии автомобиля. Ведь фотография дает возможность потенциальному покупателю зацепится именно за определенную машину. И если эти фотографии сделаны как надо, то автомобиль продастся значительно быстрее.

Вид сверху.

Что касается вопроса про фотографии автомобиля сверху, то можно сказать, что такая фотка не помешает. Разнообразная фотосессия лишь вызовет дополнительный интерес и представит автомобиль во всех его ипостасях. Ведь хорошо известно, что объявление, где много технических данных плохо воспринимается, а вот зрительные образы ближе человеку для восприятия. Так мы устроены, что картинки нам говорят больше, чем текст.

Переходим к дефектам автомобиля. Возникает вопрос, а надо ли фотографировать дефекты? Тут надо разобраться. Если их много, то само собой скрыть их вряд ли получится. И если делать фотосессию, то уже на этапе фотографий покупатель, видя наличие множества дефектов начнет как минимум торговаться. Поэтому в данном случае можно ограничиться общим видом и пусть покупатель сам делает выводы. Но если есть один или два явных дефекта, тот их можно показать, как бы вскользь. Не стоит описывать их на целую страницу. Понятно, что любой человек понимает, что подержанный автомобиль не может быть идеальным. Но показав несколько дефектов в плохом разрешении, можно снять ряд вопросов. И когда состоится встреча, покупатель не будет ошарашен внезапным открытием. С другой стороны, указание на незначительные дефекты, даёт уверенность покупателю, что он имеет дело с порядочным человеком. Поэтому хорошая фотосессия в комплексе с доверием к продавцу резко повышают шансы на удачную продажу автомобиля.

В любом случае, фотосессия направлена на то, чтобы покупатель увидел машину в самом лучшем свете. Он должен подсознательно в нее влюбится. Ведь хорошая, но правдивая фотография не врёт, а лишь подчеркивает достоинства автомобиля. Ведь все видели, как красивые девушки позируют на международных автосалонах возле автомобилей. Это не добавляет им лошадиных сил, но делает их более привлекательными.

Сделав фотосессию и подготовив ее для публикации, надо внимательно посмотреть её самому или дать на суд друзьями и близким. Если ваши фотографии понравятся вам и вашим близким, то и другим людям они будут как минимум интересны. И если вы получите положительную оценку от тех, кто вас окружает, то значит эти фотографии можно смело публиковать на сайте объявлений.

Продолжение следует…

Фото: theinjurylawyers. com

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Авто
Без хороших фото машинку не продать: делаем правильные фотографии
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