Как фотографировать авто для объявления, чтобы быстрее продать?

Мы продолжаем знакомить автовладельцев с премудростями съёмки своего автомобиля для успешной продажи. Хорошие фотографии — это залог успешной сделки в кратчайшее время. Поэтому надо знать, как правильно подать свою машину.

Время съемки.

Для хорошей фотосессии важно подобрать правильное время. И для этого также существуют определенные правила. Первое — надо делать фотографии на кануне дня, когда публикуется объявление о продаже автомобиля. Это нужно делать для того, чтобы у покупателя не возникало определенных вопросов. Например, почему автомобиль снят на фоне зимнего леса, а сейчас на улице июль? Выходит, что продавец уже как минимум полгода старается и не может продать машину. И тут могут закрадываться сомнения. Поэтому фотографии о продаже должны соответствовать времени года. Хотя есть вариант сделать фотографии универсальными, для этого можно провести фотосессию в подземном паркинге, но для этого там должно быть нормальное освещение.

Важно проводить фотосессию тогда, когда нет яркого солнца. Если даже оно не светит в объектив, то другие предметы будут создавать блики отраженными от них лучами. Идеальное время для съемки — это ранее утро или вечер примерно за час до захода солнца. В этот время яркость солнца сведена на минимум, но при этом позволяет сделать отличные снимки.

Если возможность снимать машину утром или вечером отсутствует, то можно найти такое место, где какое-то высокое здание закрывает солнечный свет и тем самым создает затененную площадку. Облачная погода так же хороша для фотосессии, облачность сама по себе даёт отличное рассеянное освещение для хороших снимков. Ведь не секрет, что фотография автомобиля для продажи должна скрыть мелкие дефекты, которые могут сразу бросится в глаза, если фотографировать автомобиль под лучами яркого солнца. По этой же причине нежелательно пользоваться вспышкой. Она может дать такой же результат, как и яркое солнце. Не следует снимать машину в тени деревьев. Эта тень не однородна и фотографии в такой тени получаются просто отвратительными.

Также надо помнить, что на фотографии должна быть именно машина, и посторонние предметы, такие как другие автомобили или прохожие будут отвлекать потенциального покупателя. А он в свою очередь должен быть сосредоточен именно на машине. Если по какой-то причине смартфон не может выдать нормальный снимок в тени, то тогда можно снимать и на солнце, но только при условии, что оно будет находится за спиной фотографа.

Ракурс.

Теперь поговорим о главном, а именно о том, как правильно сфотографировать машину. Сразу надо расслабиться, никто не ждёт от нас профессиональных снимков и тем более мы просто продаем свою машину, а не отправляем ее на международный автосалон. Надо просто нормально представить машину потенциальному покупателю, чтобы он смог рассмотреть ее со всех сторон и был удовлетворён полученной информацией.

План снимков автомобиля.

Надо сделать снимки по периметру автомобиля со всех сторон: слева, справа, сзади и спереди.

Несколько снимков под углом в сорок пять градусов справа, слева, спереди и сзади.

Крупное изображение открытого капота и багажника.

Несколько снимков всех колес, а также бамперов, передних и задних осветительных элементов.

Важно иметь панорамную съемку. Если покупатель не увидит какой-то одной стороны автомобиля, то может подумать, что продавец сознательно утаивает какие-то дефекты.

Что касается высоты съемки, то тут нет особых рекомендаций, хотя практика показывает, что фотографии сделанные с высоты груди более гармоничные. Когда делаются снимки боковой части автомобиля, то лучше, чтобы колеса автомобиля стояли ровно или были вывернуты наружу со стороны снимающего. Снимки как бы должны говорить, что продавцу нечего скрывать, что несмотря на преклонный возраст, автомобиль находится в хорошем техническом и внешнем состоянии. Иногда только фотография может сломить покупателя, и исходя из увиденного будет готов на осуществление покупки.

Хороший продавец ничего не скрывает. Важно показать открытый багажник. Это поможет покупателю не столько оценить сам автомобиль, сколько его возможности. Ведь это поможет сразу оценить его объем, а для многих — это важно. В любом случае, потенциальный покупатель при личной встрече будет смотреть пороги, и поэтому нелишне будет сделать несколько кадров с открытыми дверями. Где пороги будут хорошо видны. Принимая во внимание все что писалось выше, можно сказать, что чем больше фоток, тем лучше. Но и перебарщивать не стоит. Каждая фотография должна нести индивидуальную информационную нагрузку и показывать что-то отдельное. Не надо делать много однотипных снимков. Они не будут нести полезного смысла и только испортят впечатление от фотосессии. Кроме того, на некоторых сайтах существуют лимиты по размещению фотографий, а это значит, что из общей массы придется выбрать самые лучшие. Причем не стоит украшать фотографии художественными эффектами, в данном случае это только сыграет против продавца.

Если у автомобиля имеются какие-либо особенности, которые эффектно отличают его от других, например, редкие литые диски или красивая аэрография, то важно отдельный кадр посвятить именно этому, но много таких снимков делать не стоит. В любом случае, покупателю надо видеть машину целиком.

Продолжение следует…

Фото: avtocod.ru