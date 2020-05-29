Как правильно вести себя на дороге в условиях недостаточной и ограниченной видимости

В первой части нашей статьи мы познакомили читателей с понятием "недостаточной видимости". Мы рассказали какие факторы ведут к ограничению видимости, а главное, как выходить из сложных ситуаций, связанных с ограничением обзора вызванные различными погодными условиями. Продолжаем наш рассказ и дальше вы узнаете, что не только дождь и туман могут ограничивать обзор, также этому может способствовать яркое солнце.

Читайте начало: Все о недостаточной видимости на дороге. И как себя вести

Фактор слепящего солнца

Помимо осадков, фактором который может резко снизить обзор на дороге, может быть яркое солнце. Солнечный свет, ослепляющий водителя, резко снижает внимание и концентрацию автомобилиста и тем самым снижает возможность четко видеть общую ситуацию на дороге.

Сложность обычно создает езда по направлению заката или рассвета, именно такое низкое солнце может существенно осложнять вождение автомобиля. Помимо этого, яркое солнце в комплексе с обилием белого снега также негативно сказывается на общем состоянии и внимании автомобилиста. Яркое освещение провоцирует быструю усталость глаз и значительное снижение внимания.

Интересно, что если резко после яркого солнца заехать в тень, то ситуация, не только не улучшается, а даже может ухудшиться. В такой момент может наступить кратковременная слепота, что очень опасно при движении на больших скоростях. В такой момент водитель может не заметить дорожных знаков, светофоров и даже пешеходов.

Не следует пренебрегать солнцезащитным козырьком, расположенным над лобовым стеклом. Также надо помнить, что этот козырек не только защищает водителя от солнечного света, направленного в лицо, но и если солнце светит сбоку.

Иные погодные явления

Нередко автомобилиста внезапно может застать не только сильный снегопад, но и настоящая метель. В этот момент снег падает не только сверху, но и поднимается с земли. Подобная снежная стена способна создавать снежный барьер, который полностью лишает водителя возможности видеть дорогу. Это очень опасное явление, которое также приводит к большому числу серьезных аварий.

Если взять городские дороги, то и тут есть определенные опасности. В зимнее время дороги покрывают реагентами, которые в свою очередь создают обилие грязной жижи на дороге. Вылитая из-под колес, такая жижа может резко лишить водителя видимости. А если учесть городскую транспортную толчею, то это может привести к ДТП.

Отличие ограниченной видимости от недостаточной

Чтобы дорога не преподносила сюрпризов, и езда не выходила за рамки существующих правил ПДД, водитель должен четко понимать, что подразумевается под термином "ограниченная видимость". Это может несколько повысить безопасность водителя и его пассажиров.

Ограниченная видимость не зависит от погоды или времени суток. Она характеризуется особенностями ландшафта, архитектурой или другими факторами, которые ограничивают видимость самой дороги. Это также могут быть подъемы, спуски или изгибы дороги. Как правило такие места регламентируются знаками, которые требуют соблюдения определенных правил. Например, в таких местах могут быть запрещены развороты или обгоны.

Как улучшить недостаточную видимость

В отличие от ограниченной видимости, недостаточная видимость не регламентируется правилами и дает автомобилисту определенную свободу действий. Поэтому крайне важно правильно и своевременно пользоваться приборами, установленными в автомобиле. Среди которых дворники, противосолнечные козырьки и противотуманные фары.

Не стоит пренебрегать освещением автомобиля.

Если в обычное время неправильно отрегулированные фары не причиняют неудобств, то в условиях плохой видимости они могут или очень помочь, или усугубить и так плохую видимость. Поэтому регулировке фар следует уделить внимание. Также хорошо иметь задние противотуманные фары. Они помогут хорошо обозначить ваш автомобиль, что поможет избежать наезда сзади.

Также надо помнить, что в условиях недостаточной видимости надо следить за скоростью, которая должна быть как можно меньше.

Дистанция должна быть оптимальной.

Другими словами, нельзя сильно сближаться с автомобилем, который движется впереди, но и не следует терять его из виду. Иначе в случае его экстренного торможения может не хватить реакции для торможения.

Для остановки следует съехать на обочину как можно дальше от дороги или вообще остановится в отдалении или на заправке.

Выходить из автомобиля надо так, чтобы вас было видно, поэтому надо иметь в автомобиле светоотражающий жилет. Люди являются постоянными жертвами на дороге с недостаточной видимостью.

Во время движения должен работать обдув стекла изнутри, это предотвратит появление запотевания.

При этом двигаться желательно ближе к разделительной полосе, поскольку обочина в условиях недостаточной видимости представляет серьезную опасность.

Как правило, именно на обочине могут стоять поврежденные автомобили и люди, которые находились в этих автомобилях.

Не стоит преувеличивать свои способности. Если погодные условия вызывают сильное беспокойство, то длительный стресс может заставить водителя действовать неадекватно. Поэтому в случае панического настроения, надо срочно остановится и постараться переждать непогоду.

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Фото: news.dks.com.ua