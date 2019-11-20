Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Авто
Автор Злата Кузнецова

Toyota Highlander 2019: дорогой, но качественный внедорожник

Авто

Большая, мощная, сочетающая в себе красивый дизайн, надежность — все это о Toyota Highlander. Машина японского производителя считается одной из самых востребованных у людей со всех стран.

3 поколения автомобиля было выпущено, начиная с 2000 по 2018 год. 

Немного об истории автомобиля. Первая машина была представлена в нулевых, на родине. Автомобиль носил имя Клюгер, базировался на платформе Camry, оснащался передним и полным приводом. Покупатель мог выбрать автомобиль с пятиместным и семиместным салоном.

Вышедшее первое поколение претерпело существенные доработки. Вместо бензиновых двигателей, автомобиль получил 3,3 литровый силовой агрегат с мощностью 225 л. с. Гибридная версия вышла в 2005.

Второе поколение представили в 2007. Интерьер был изменен, двигатель стал 3,5 литровым, получил пакет различных опций.

2010 порадовал выходом обновленного Хайлендер 2-го поколения, который долго время продавался в России.

В 2013 году выходит третье поколения автомобиля. Его отличает семиместный салон, экстерьер стал стильным. Новая линейка имела мощные силовые агрегаты.

Презентация новой Тойоты прошла еще в 2017. Вышедшая марка составила достойную конкуренцию таким популярным кроссоверам, как  Honda Pilot, Ford Explorer и Nissan Pathfinder.

Экстерьер претерпел небольшие изменения, по сравнению с предыдущими моделями,  связано это с классическим дизайном авто. Стоит отметить, что обновленная версия заметно отличается от предыдущей. Решетка радиатора имеет увеличенную трапециевидную форму. Логотип компании стал крупнее на решетке. Задние фонари компактно комбинированы.

Салон сохранил в себе лучшие достоинства, например отделка выполнена высококачественными материалами. Салон вмещает 7-8 человек, современная система безопасности, комфорта, высокая эргономика. Интерьер имеет новые цветовые решения, на многофункциональном руле появились добавочные элементы.

Длина автомобиля составила 4,89. Ширина-1,93. Высота-1, 77. Клиренс-20,0 см.

На новой модели "Тойота Хайландер" применяются бензиновые моторы, мощность которых составит 180,0 л. с, объемом 2, 7 л. , мощность второго составит 270,0 л. с, объемом 3,5 л.

Новый автомобиль оснащен многофункциональным рулем, мотор запускается с кнопки, круиз-контроль, трехзонный климат-контроль, восемь подушек безопасности, шторка безопасности.

В России можно купить третье поколение кроссовера, который во всех комплектациях оснащён 249-сильным бензиновым двигателем 3.5 литра, подключаемым полным приводом и 8-ступенчатым "автоматом". Цена — от 3 501 000 рублей.

В этом году компания Toyota представила в рамках автосалона в Нью-Йорке четвёртое поколение Highlander, которое переехало на новую платформу TNGA.

Фото: novokuznetsk. drom.ru

Темы toyota тойота внедорожник toyota highlander 2019 характеристика
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Пропуск завтрака чреват проблемами с сердцем
Авто
Toyota Highlander 2019: дорогой, но качественный внедорожник
Общество
Метафизика серийного убийцы
Новости Все >
Эстония требует вернуть "аннексированные Россией территории"
Пригодные для жизни планеты могут вращаться вокруг двойных звезд
Путин заявил о рекордно низкой безработице в стране
Валуев станет комментатором боя Кокляев - Емельяненко
Археологи из Крыма отправляются к берегам Сирии
Ксения Собчак возглавила список Forbes среди звёзд Instagram
Киев надеется взыскать с России компенсации после решения суда ООН
В сборной Бельгии недовольны, что на Евро-2020 нужно играть с Россией
Россиян смогут лишать водительских прав без решения суда
Украина показала лунный модуль-"попрыгун"
Последние материалы
Украина показала лунный модуль-"попрыгун"
Волож рассказал, чем Google отличается от "Яндекса"
Тихонов назвал идиотами тех, кто хочет запретить свинец для биатлона
Как Зеленский выстаивает вертикаль власти
ПФР рассказал о пенсиях для безработных
Надолго ли в Молдавии новый премьер Ион Кику?
Киев потребовал от России компенсацию за крымские порты
Российские дети могут остаться без импортных молочных смесей
После стрельбы в Благовещенске проверят защиту школ
Элементы органической жизни обнаружены на метеоритах
Популярное
Общество
Юрий Соломин госпитализирован. Состояние тяжелое

Народный артист СССР несколько дней не обращался к медикам, а оставался дома несмотря на высокую температуру.

Юрий Соломин госпитализирован. Состояние тяжелое
Как Жуков наводил порядок в послевоенной Одессе
Силовые структуры
Как Жуков наводил порядок в послевоенной Одессе
Власть
"Пристрелить" недовольных россиян предложил чиновник из Карелии
Здоровье
Определены самые полезные продукты для суставов
Константин Кузнецов Метафизика серийного убийцы Константин Кузнецов Василий Амирджанов Депутаты раскрыли виртуальные ячейки недовольных Василий Амирджанов Соломон Соловьев Танец страстей Майи Плисецкой - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Шафран: Украина выберет либо Россию, либо массовые казни
Пять преимуществ "левой" незамерзайки перед легальной
Киев потребовал от России компенсацию за крымские порты
Надолго ли в Молдавии новый премьер Ион Кику?
Киев потребовал от России компенсацию за крымские порты
Шафран: Украина выберет либо Россию, либо массовые казни
Шафран: Украина выберет либо Россию, либо массовые казни
Заворотнюк стало лучше после удаления опухоли
После стрельбы в Благовещенске проверят защиту школ
СПГ и запасы в Европе: "Газпром" готов закрыть транзит через Украину
СПГ и запасы в Европе: "Газпром" готов закрыть транзит через Украину
"Рособоронэкспорт" представил средства борьбы с дронами
Боль Мединского: в Европе наше кино не берут
Почему народ за Путина, но не за правительство
СПГ и запасы в Европе: "Газпром" готов закрыть транзит через Украину
500 замечаний получили действующие в России ФГОС во время экспертизы
На свадьбе в Санкт-Петербурге убили барана
Германия: транзит газа через Украину должен быть
На свадьбе в Санкт-Петербурге убили барана
Таллин потребовал, чтобы Россия "вернула эстонские территории"
Как Жуков наводил порядок в послевоенной Одессе
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ