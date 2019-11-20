Toyota Highlander 2019: дорогой, но качественный внедорожник

Большая, мощная, сочетающая в себе красивый дизайн, надежность — все это о Toyota Highlander. Машина японского производителя считается одной из самых востребованных у людей со всех стран.

3 поколения автомобиля было выпущено, начиная с 2000 по 2018 год.

Немного об истории автомобиля. Первая машина была представлена в нулевых, на родине. Автомобиль носил имя Клюгер, базировался на платформе Camry, оснащался передним и полным приводом. Покупатель мог выбрать автомобиль с пятиместным и семиместным салоном.

Вышедшее первое поколение претерпело существенные доработки. Вместо бензиновых двигателей, автомобиль получил 3,3 литровый силовой агрегат с мощностью 225 л. с. Гибридная версия вышла в 2005.

Второе поколение представили в 2007. Интерьер был изменен, двигатель стал 3,5 литровым, получил пакет различных опций.

2010 порадовал выходом обновленного Хайлендер 2-го поколения, который долго время продавался в России.

В 2013 году выходит третье поколения автомобиля. Его отличает семиместный салон, экстерьер стал стильным. Новая линейка имела мощные силовые агрегаты.

Презентация новой Тойоты прошла еще в 2017. Вышедшая марка составила достойную конкуренцию таким популярным кроссоверам, как Honda Pilot, Ford Explorer и Nissan Pathfinder.

Экстерьер претерпел небольшие изменения, по сравнению с предыдущими моделями, связано это с классическим дизайном авто. Стоит отметить, что обновленная версия заметно отличается от предыдущей. Решетка радиатора имеет увеличенную трапециевидную форму. Логотип компании стал крупнее на решетке. Задние фонари компактно комбинированы.

Салон сохранил в себе лучшие достоинства, например отделка выполнена высококачественными материалами. Салон вмещает 7-8 человек, современная система безопасности, комфорта, высокая эргономика. Интерьер имеет новые цветовые решения, на многофункциональном руле появились добавочные элементы.

Длина автомобиля составила 4,89. Ширина-1,93. Высота-1, 77. Клиренс-20,0 см.

На новой модели "Тойота Хайландер" применяются бензиновые моторы, мощность которых составит 180,0 л. с, объемом 2, 7 л. , мощность второго составит 270,0 л. с, объемом 3,5 л.

Новый автомобиль оснащен многофункциональным рулем, мотор запускается с кнопки, круиз-контроль, трехзонный климат-контроль, восемь подушек безопасности, шторка безопасности.

В России можно купить третье поколение кроссовера, который во всех комплектациях оснащён 249-сильным бензиновым двигателем 3.5 литра, подключаемым полным приводом и 8-ступенчатым "автоматом". Цена — от 3 501 000 рублей.

В этом году компания Toyota представила в рамках автосалона в Нью-Йорке четвёртое поколение Highlander, которое переехало на новую платформу TNGA.

Фото: novokuznetsk. drom.ru