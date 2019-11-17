Роскошные спорткары из 70-х

В 1970-е автомобильная индустрия пережила настоящую революцию роскошных спортивных машин, после которой они стали совершенно иными. Некоторые говорят, что все началось намного раньше, когда в 1960-е появилась Lamborghini Miura. Другие уверяют, что начало положил Ford GT40, ставший первым среди суперкаров. В любом случае именно невероятно возросшее количество производимых суперкаров в 70-е привело к увеличению их популярности и существенно подтолкнуло развитие автомобильной индустрии в 1980-е. Во многом именно появление на улицах суперкаров подстегнуло технологии и дизайн. Машины, сделанные в 1970-е, могут выглядеть странно и необычно по современным меркам, но они, несомненно, привлекают взгляд, запоминаются, да и по своим характеристикам немного уступают выпускаемым в наши дни суперкарам.

Фото: media.ffclub.ru

Stutz Blackhawk

Большинство ценителей автомобильного искусства соглашаются с тем, что Blackhawk являет собой воплощение стиля 1970-х в том, что касалось роскошных автомобилей. Он поставлялся с коврами и золотом в отделке салона. Машина была представлена в Waldorf Astoria и стоила на момент выхода от 22,5 до 75 тысяч долларов. Она была достаточно популярна среди знаменитостей. Среди обладателей такого автомобиля числились Джордж Форман и Элвис Пресли.

Pontiac Firebird

Фото: firebirdgallery.com

Вскоре после начала производства Firebird было решено не тратить времени и приступить к созданию следующего поколения машины. Версия, появившаяся в 1970-е, имела восьмицилиндровый двигатель мощностью в 345 лошадиных сил. У нее также имелись примечательные, ставшие отличительной чертой машины воздухозаборники, прорывавшиеся в отверстия капота. Они производили особенное впечатление, сотрясаясь при работающем двигателе. Стоимость машины на момент выпуска заставляла примерно 3400 долларов.

Lamborghini Countach

Фото: autowall.ru

Lamborghini Countach был представлен публике в 1971 году на Женевской автомобильной выставке и сразу же произвел фурор. Но это был только прототип, и серийная машина появилась только в 1973 году, потеряв вентиляционные отверстия и немного мощности двигателя. С другой стороны, у машины остались знаменитые двери-крылья, стремительный силуэт и максимальная скорость в 320 километров в час, достигаемая благодаря двенадцатицилиндровому двигателю мощностью в 345 лошадиных сил. В сравнении с Miura эта машина была более быстрой и обещала большую прыть в прохождении поворотов. Дизайн Countach выглядит вполне эффектно и в наши дни. В год своего появления машина стоила 52 тысячи долларов.

Lancia Stratos, 1974

Фото: moneyinc.com

Уникальный дизайн этой машины поражал всех с первого взгляда. Она изначально создавалась для того, чтобы выиграть мировой раллийный чемпионат. Обычной практикой является превращение серийных автомобилей в раллийные, здесь же ситуация была прямо противоположной. Шестицилиндровый двигатель Ferrari объемом 2,4 литра имел мощность в 190 лошадиных сил. Располагаясь посередине, в совокупности с короткой базой, он обеспечивал машине невероятную маневренность. Учитывая, что машина весила всего 980 килограммов, соотношение веса к мощности было таковым, что Stratos развивал скорость в 230 километров в час.