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Автор Владан Джурич

Коробка вариатор: преимущества и недостатки

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Коробка, оснащенная вариатором, считается одним из наиболее популярных заменителей стандартных автоматов. В первую очередь это связано с уникальностью конструкции и высокой надежностью работы.

Вариатор в своей конструкции имеет два подвижных вала с натянутым ремнем. Это позволяет более четко увеличивать или снижать передаточное отношение. Отсюда у автомобиля повышается плавность во время начала движения и сбрасывания скорости.

В отличие от базовых автоматов, вариатор не имеет ступеней, но при этом структура коробки совершенно не усложняется. Теперь благодаря подвижным валам и приводу, вся работа происходит на автоматике. Сегодня вариатор используется для любого типа автомобилей.

Всего выделяют три типа вариаторов: гидравлические, тороидальные и клиноременные. В современном автомобильном производстве большую популярность получили гидравлические вариаторы.

Они имеют повышенную надежность и очень простую конструкцию, что позволяет из доступно ремонтировать и обслуживать. При этом мощность двигателя может быть реализовано в полной мере, а расход топлива снижается.

Чуть позже конструкция вариатора модернизировалась, позволяя размещать коробку даже в маленьких транспортных средствах с небольшими объемами двигателей.

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Плюсы и минусы вариатора

Основное преимущество вариатора заключается в плавности крутящего момента. Это достигается за счет изменения длины ремня между валами. Ранее они создавались из резины, что позволяло экономить на производстве и увеличивать выпуск коробок, но сегодня ремни состоят из металла, отличающиеся своей долговечностью.

Другое преимущество вариатора связано с низким расходом топлива. Поскольку разрыв мощности практически сводится к минимуму, мощность автомобиля распределена более эффективно, чем у стандартных автоматов. Таким образом, это позволяет экономить топливо и придает дополнительный комфорт водителю.

Вдобавок последние модели вариаторов получили возможность переключения на высоких оборотах. Это позволяет увеличить динамику движения автомобиля. К тому же существует отдельный режим кикдауна для максимально резкого рывка машины с места.

Еще одно преимущество вариатора в его широте использования. За счет простоты конструкции, его легко расположить в подкапотном пространстве. Кроме того, вариатор может использоваться и на гибридных автомобилях.

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Среди недостатков можно сразу же выделить необходимость качественного ремонта. Далеко не каждый специалист способен исправить поломку вариатора, поэтому сервисы часто могут предлагать замену. Замена масла в подобных коробках осуществляется каждые 50 тысяч километров, при этом стоимость обслуживания достаточно высокая.

Следующий недостаток связан с ненадежностью автоматики. После большого километража вариатор может часто работать с перебоями, что сильно отражается на работе двигателя машины. Среди признаков поломки можно выделить ухудшенный старт с места, долгое реагирование на педаль газа.

В современных авто вариаторы используются совместно с двумя сцеплениями. Это довольно сложная конструкция, которая в случае поломки требует много времени, сил и средств для ремонта.

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Фото: uaz-planeta-vostok.ru

Темы вариатор автомобиль трансмиссия коробка передач устройство автомобиля
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