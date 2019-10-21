Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Авто
Автор Ирина Гусакова

Топ-4 роскошных седанов из 80-х

Авто print

В 1980-е автомобильная индустрия увидела начало новой эры. Американские производители потеряли первенство, США перестали быть страной, выпускающей больше всего автомобилей, каковой они были еще в предыдущем десятилетии. Финансовые потрясения повлияли на продажи машин по всему миру. Но именно в 80-е появилось большое количество различных новых технологий, благодаря которым машины стали более комфортными, безопасными, экономными в плане топлива и более приятными для вождения.

Топ-4 роскошных седанов из 80-х. 404559.jpeg
Фото: i2.wp.com

Среди таковых улучшений было электронное зажигание, передний привод, дисковые тормоза и системы впрыска топлива. Ввиду того, что импорт в США был в те времена ограничен, Япония начала производить роскошные автомобили, приносившие больше прибыли, такие как Lexus, Infinity и Acura. Американские компании были вынуждены вступить в конкурентную борьбу и производить собственные роскошные машины, что привело к появлению большого количества седанов, снабженных всем нужным и ненужным только для того, чтобы привлечь покупателей. Но для любителей автомобилей это десятилетие приятно именно благодаря царившему в нем удивительному разнообразию.

Читайте также: Машины, которые участвовали в гонках 24 часа Ле-Мана

BMW 733i

Те, кто хотел в 80-е машину, которая соответствовала времени, нередко обращали внимание на эту модель 1984 года. Список ее различных нововведений и опций поражал. У нее были кожаные сиденья, дерево в отделке салона, круиз-контроль, стеклоподъемники с электрическим приводом и люк в крыше. Двигатель продававшейся в США версии был слабее, чем европейский вариант, но все же машина была достаточно быстрой и маневренной, чтобы стать популярной.

Mercedes-Benz 190E

Одним из самых известных роскошных седанов 1980-х был появившийся в 1984 году Mercedes-Benz 190E. Эта машина доказала, что инженерное превосходство и качество Mercedes могут быть помещены и в компактный корпус небольшого седана. Машина была не менее стильной, чем ее старшие и более крупные собратья и имела все те же технологические особенности и новинки. Со временем Mercedes-Benz 190E превратилась в Mercedes C класса, который мы знаем теперь.

Читайте также: Занимательное о машинах и их производителях

Audi 5000

Топ-4 роскошных седанов из 80-х. 404557.jpeg
Фото: musclecarcult.com

Эта машина, появившаяся в 1985 году, стала невероятно известной. Но причиной тому были не многочисленные ее приятные качества, внедренные в нее новинки или то, что она была экономичной и невероятно тихой. Славу ей принес телевизионный репортаж, сделанный 23 ноября 1986 года, где утверждалось, что у машины есть плохая привычка неожиданно ускоряться. Истина заключается в том, что автомобиль не делал ничего подобного и в любом ускорении подобного рода были виноваты водители, перепутавшие педали. Но общественность с удовольствием подхватила слух, и продажи Audi существенно упали. Причем не только этой модели, но и почти всех других.

Читайте также: Новинки от автомобильной компании Audi

Lincoln Mark VII, 1985

Топ-4 роскошных седанов из 80-х. 404558.jpeg
Фото: 2040-cars.com

Lincoln в 1980-е продолжал работать над созданием репутации производителя превосходных роскошных седанов, и воплощением этого труда стал Mark VII. Его дизайн имеет сходство с Lincoln Continental. Машина была доступна в большом количестве вариантов и с невероятным разнообразием опций, в которые входил даже встроенный телефон. У автомобиля были оснащенные приводами окна, замки, сиденья и зеркала, были дисковые тормоза и функция "открытие без ключа" — поражавшие воображение новинки для того времени.

Читайте также: Audi: модели машин из прошлого

Фото: диспротект.рф

Темы bmw audi 1980 авто седаны mercedes-benz история lincoln mark vii автомобиль
Обсудить
Актуальная аналитика
Авто
Топ-4 роскошных седанов из 80-х
Общество
Танцы у мемориала: и снова вопросы уместности
Акушерство и гинекология
Гранат, малина и другие продукты, которые укрощают бушующие гормоны
Новости Все >
В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона
Полиция начала проверку по факту массовой драки на турнире в Сочи
СМИ "нашли" Заворотнюк в клинике на Рублевке
Американский хоккеист Лейтон назвал КХЛ "пивной" лигой
Школьница из Петрозаводска стала участницей женской Формулы-1
Опрос: 25% россиян считают себя "жертвами перестройки"
В Австралии газеты вышли с "вымаранными" полосами в знак протеста
"Краснодар" оправдал потерю очков в матче с "Динамо" ошибкой судьи
Уткин жестко ответил ветеранам "Спартака" по поводу Тедеско
Шойгу рассказал о реальных причинах выхода США из ДРСМД
Последние материалы
СМИ "нашли" Заворотнюк в клинике на Рублевке
Американский хоккеист Лейтон назвал КХЛ "пивной" лигой
Школьница из Петрозаводска стала участницей женской Формулы-1
Опрос: 25% россиян считают себя "жертвами перестройки"
В Австралии газеты вышли с "вымаранными" полосами в знак протеста
"Краснодар" оправдал потерю очков в матче с "Динамо" ошибкой судьи
Танцы у мемориала: и снова вопросы уместности
Гранат, малина и другие продукты, которые укрощают бушующие гормоны
Кошки на войне
Уткин жестко ответил ветеранам "Спартака" по поводу Тедеско
Популярное
Здоровье
Пять народных средств от папиллом и бородавок

Бородавки и папилломы уже много тысяч лет беспокоят человека. Они упоминались в шекспировских сонетах, их находили на мумиях фараонов. Но люди научились бороться с ними.

Пять народных средств от папиллом и бородавок
Врач рассказал, почему бананы опасны для здоровья
Здоровье
Врач рассказал, почему бананы опасны для здоровья
Здоровье и профилактика
Девять факторов, влияющих на запах мочи: что они говорят о здоровье
Здоровье
Шесть признаков, говорящих о наличии большого количества токсинов в организме
Василий Амирджанов Танцы у мемориала: и снова вопросы уместности Василий Амирджанов Соломон Соловьев Сны о мигалке Никиты Михалкова - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Реформа полиции: "лучшие из лучших" - взяточники? Любовь Степушова
Комментарии
Боксер Гвоздик выписан из больницы после нокаута от Бетербиева
Шойгу рассказал о реальных причинах выхода США из ДРСМД
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Поклонская: Собчак не должно быть дела до моей юбки
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Путин объяснил, зачем Россия борется с бедностью в других странах
Испания&Каталония. Можно ли жить вместе, не любя друг друга?
В ПФР рассказали о способе выйти на пенсию раньше срока
В ПФР рассказали о способе выйти на пенсию раньше срока
В ПФР рассказали о способе выйти на пенсию раньше срока
В ПФР рассказали о способе выйти на пенсию раньше срока
В ПФР рассказали о способе выйти на пенсию раньше срока
В ПФР рассказали о способе выйти на пенсию раньше срока
В ПФР рассказали о способе выйти на пенсию раньше срока
В ПФР рассказали о способе выйти на пенсию раньше срока
Лавров рассказал о стыде за страну во время распада СССР
Лавров рассказал о стыде за страну во время распада СССР
Трамп признался, что ему нравятся русские
Патриарх Кирилл рассказал, зачем нужна церковь
Почему нельзя возвращать смертную казнь
Лавров рассказал о стыде за страну во время распада СССР
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ