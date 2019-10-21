Топ-4 роскошных седанов из 80-х

В 1980-е автомобильная индустрия увидела начало новой эры. Американские производители потеряли первенство, США перестали быть страной, выпускающей больше всего автомобилей, каковой они были еще в предыдущем десятилетии. Финансовые потрясения повлияли на продажи машин по всему миру. Но именно в 80-е появилось большое количество различных новых технологий, благодаря которым машины стали более комфортными, безопасными, экономными в плане топлива и более приятными для вождения.

Фото: i2.wp.com

Среди таковых улучшений было электронное зажигание, передний привод, дисковые тормоза и системы впрыска топлива. Ввиду того, что импорт в США был в те времена ограничен, Япония начала производить роскошные автомобили, приносившие больше прибыли, такие как Lexus, Infinity и Acura. Американские компании были вынуждены вступить в конкурентную борьбу и производить собственные роскошные машины, что привело к появлению большого количества седанов, снабженных всем нужным и ненужным только для того, чтобы привлечь покупателей. Но для любителей автомобилей это десятилетие приятно именно благодаря царившему в нем удивительному разнообразию.

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BMW 733i

Те, кто хотел в 80-е машину, которая соответствовала времени, нередко обращали внимание на эту модель 1984 года. Список ее различных нововведений и опций поражал. У нее были кожаные сиденья, дерево в отделке салона, круиз-контроль, стеклоподъемники с электрическим приводом и люк в крыше. Двигатель продававшейся в США версии был слабее, чем европейский вариант, но все же машина была достаточно быстрой и маневренной, чтобы стать популярной.

Mercedes-Benz 190E

Одним из самых известных роскошных седанов 1980-х был появившийся в 1984 году Mercedes-Benz 190E. Эта машина доказала, что инженерное превосходство и качество Mercedes могут быть помещены и в компактный корпус небольшого седана. Машина была не менее стильной, чем ее старшие и более крупные собратья и имела все те же технологические особенности и новинки. Со временем Mercedes-Benz 190E превратилась в Mercedes C класса, который мы знаем теперь.

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Audi 5000

Фото: musclecarcult.com

Эта машина, появившаяся в 1985 году, стала невероятно известной. Но причиной тому были не многочисленные ее приятные качества, внедренные в нее новинки или то, что она была экономичной и невероятно тихой. Славу ей принес телевизионный репортаж, сделанный 23 ноября 1986 года, где утверждалось, что у машины есть плохая привычка неожиданно ускоряться. Истина заключается в том, что автомобиль не делал ничего подобного и в любом ускорении подобного рода были виноваты водители, перепутавшие педали. Но общественность с удовольствием подхватила слух, и продажи Audi существенно упали. Причем не только этой модели, но и почти всех других.

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Lincoln Mark VII, 1985

Фото: 2040-cars.com

Lincoln в 1980-е продолжал работать над созданием репутации производителя превосходных роскошных седанов, и воплощением этого труда стал Mark VII. Его дизайн имеет сходство с Lincoln Continental. Машина была доступна в большом количестве вариантов и с невероятным разнообразием опций, в которые входил даже встроенный телефон. У автомобиля были оснащенные приводами окна, замки, сиденья и зеркала, были дисковые тормоза и функция "открытие без ключа" — поражавшие воображение новинки для того времени.

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Фото: диспротект.рф