Европейская Toyota Corolla получила кросс-версию

Японский автопром в 2019 году представил легковую машину Toyota Corolla Cross. Модель базируется на базе последней модификации хэтчебека, решение было принято в создание автомобиля, потому что увеличился спрос европейцев к паркетникам.

Новинка составит конкуренцию Chevrolet Spark Activ, VW Golf Alltrak, Subaru Crosstrek, Ford Focus Active в этом году. Эксперты считают, что машина станет популярной, спрос на машину увеличится еще больше, к тому же, машина надежна, безопасна, она стильно выглядит, комфортна.

Экстерьер автомобиля выделяется наклоном лобового стекла, радиаторная решетка заужена, линия крыши прямая, колесные арки выступают, задние фонари имеют L-образную форму, фронтальная штамповка широкая. Одними из лучших нововведений считаются элементы передней и кормовой защиты, обвес выполнен из пластика, дорожный просвет повысился, особые вставки будут иметь колесные арки, колеса стали 19-дюймовыми.

Вырисовывается достаточно позитивный, яркий образ с улучшенной проходимостью.

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Последняя модель имеет интерьер, похожий на последние модификации. В новинке присутствуют многофункциональное рулевое колесо в трехспицевом исполнении, боковые кресла поддерживаются сильной боковой поддержкой. Дверные подлокотники стали шире, задние сидения стали комфортнее, имеют раздельный наклон спинок. Климатическое оборудование имеет компактные воздуховоды.

Интерьер выполнен из качественных материалов, но стоит подчеркнуть, что материалы использовались недорогие. В авто можно увидеть пластик, ковролин, окантовка выполнена из шлифованного металла.

Длина автомобиля составляет 4370 мм, ширина — 1790, высота — 1700 мм, клиренс 175. Автомобиль оснастили четырехцилиндровыми двигателями. Четыре бензиновых, один дизельный.

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Производители уточняют, что, возможно, будет полноприводная версия. Изменится настройка подвески, будут использоваться элементы из прочной стали, композиционных металлов. Обещают, что благодаря этому улучшится прочность, динамика автомобиля.

Японский производитель отличается богатым оснащением современными системами.

Машина оснащена девятнадцатидюймовыми дисками, светодиодной оптикой, двигатель запускается с кнопки, в авто семь подушек безопасности, присутствует камера для заднего обзора, электроподогрев сидений, климат-контроль, багажник открывается дистанционно, наличие датчика дождя, круиз-контроль, вай-фай, беспроводная зарядка.

Стартовая цена модели составит 18,5 тыс. евро.

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Фото: indianautosblog. com