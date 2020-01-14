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Автор Ирина Гусакова

Топ-3 спорткаров из 50-х

Авто

В 1950-е наступила новая Золотая Эра в мире автомобильных гонок. Вторая мировая война закончилась, и большинство автомобилей на дорогах мира были произведены еще до нее. Во время войны, естественно, производство гражданских автомобилей было чрезвычайно ограничено. Но к 1950 году компании по всему миру уже завершали восстановление разрушенных фабрик и приступили к разработке новых инженерных решений и систем. Новые технологии, в большинстве своем разработанные для военной авиации, пришли в автомобильную промышленность и позволили создать более мощные двигатели, достичь больших скоростей, добиться улучшения в управляемости и надежности машин. Все это, прежде всего, воплощалось в спортивных автомобилях.

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Фото: moneyinc.com

Jaguar C и D

Jaguar стал одной из гоночных легенд 1950-х. Компания продемонстрировала три своих машины модели C на гонках "24 часа Ле-Мана" 1950 года, когда стало ясно, что легкий корпус и улучшенная аэродинамика явно означают успех в гонке.

Jaguar XK 120C

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Фото: libymax.ru

Эта машина выиграла гонку "24 часа Ле-Мана" в 1951 году. Основой ее была модель XK120, и некоторые детали предшественника перешли и к новой машине. Новыми были шасси, корпус аэродинамической формы и подвеска. Двигатель имел шесть цилиндров, объем в 3,4 литра и развивал мощность в 204 лошадиных силы. Буква "C" в названии обозначала "competition" — "cоревнование". Машина известна тем, что с 1953 года на ней использовались дисковые тормоза, разработанные фирмой Dunlop для самолетов. Тормоза позволяли машине тормозить с высокой скорости без заноса и начинать торможение позднее конкурентов. Во многом благодаря этому машины этой марки пришли в тот год первой, второй и четвертой.

1953 Chevy Corvette

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Фото: moneyinc.com

Chevrolet Corvette дебютировал в 1953 и стал теперь настоящей легендой американского автопрома. Таких машин было изготовлено всего три сотни в первый год. Двухместная спортивная машина, первая сделанная в США, имела новую конструкцию корпуса, изготовленного из стекловолокна. Впервые машину показали на выставке GM Motorama 1953 года, и публика немедленно влюбилась в нее. Создатель машины, рожденный в России Зора Аркус-Дантов, был хорошо знаком с европейскими гоночными машинами. Он взял за основу Corvette 1953 года и добавил к нему компактный восьмицилиндровый двигатель, появившийся у Chevrolet в 1955 году. Уже через год Corvette стал достойным соперником прочим автомобилям на треке. Когда производились первые машины, девизом компании было "Посмотри все Штаты в Chevrolet". Девиз основателя компании Луи Шевроле -"никогда не сдавайся", в сочетании со стилем и скоростью, обрел достойное воплощение в Corvette. Первые машины этой модели имели шестицилиндровый двигатель мощностью 150 лошадиных сил и автоматическую двухступенчатую коробку передач. Все они были белыми с красной цветом салона. Цена такой машины в настоящее время составляет примерно 300 тысяч долларов.

Фото: rangeroverworld. ru

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