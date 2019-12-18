Все о Volkswagen Polo 2019 года

Немецкие производители радуют жителей многих стран отличными по качеству, изящными автомобилями. Одним из таких является Volkswagen Polo. Мощность, хорошая оснащенность, доступная цена — это Volkswagen Polo. Автомобиль по праву заслужил название "народного". Производители усовершенствовали машину.

Изменится не только внешний вид, он сконструирован на другой платформе VW MQB-A0. Теперь и габариты автомобиля изменились. Длина автомобиля составила 4, 48 м, ширина 1, 751, высота 1, 468. Передняя часть авто изменилась не сильно, зато дизайн бампера получился агрессивным. Колесные арки стали больше, задняя оптика продолговата. Эксперты отмечают, что новый автомобиль схож с Джеттом. Он отличается свободой, элегантностью.

Американцы, литовцы уже облюбовали Volkswagen Polo. Салон авто выполнен из качественных материалов, но недорогих. Пластик, кожу не стали использовать в отделке, однако модель будет сочетать в себе доступность в ценовой категории и по качеству. Автомобиль оснащен полезными опциями, благодаря разработкам дизайнеров, инженеров. В салоне вы увидите инновационную цифровую панель максимальной комплектации. Монитор машины стал восьмидюймовым. Электропакет — полный. Акустика имеет современное звучание. В машинах с базовой комплектации установлен кондиционер, в дорогих версиях установлен климат-контроль.

Стоит отметить, что Поло уступает автомобилю бизнес-класса. Авто понравится людям, которые любят практичность, надежность, комфорт, за доступные деньги. Машины, поставляемые в Россию и Бразилию, будут иметь существенные различия. Комплектация будет с разными силовыми агрегатами. В машине будет три силовых агрегата, первый - 1, 6 литровый, развивающий до 110 лошадей. Два дизельных двигателя, мощность которых 80, 90 л. с. пять бензиновых, мощность которых достигается до 150 лошадей. Автомобиль отлично подойдёт для путешествий, обычных поездок по городу.

Стартовая цена автомобиля будет начинаться от 629 тысяч рублей. В машине будет антиблокировка тормозов, механические регулировки рулевого колеса, кресел будут отличаться по достоинству. Стоит отметить, центральный замок, мощную сигнализацию, кондиционер, заднее стекло, кресла будет обогреваться, в авто будет полный элеткропакет.

В 900 тысяч обойдется Volkswagen Polo в более дорогой комплектации. За данные деньги автолюбители получат парктроники, отличный круиз-контроль, ветровое стекло будет подогреваться. В комплекте будут идти подушки безопасности и другие полезные опции.

Фото: avtodream. org