Пешеход бросился под колеса: кто должен возмещать ущерб?

Существует действительно большое количество случаев, связанных с наездом на пешехода. При этом мало водителей знают, что делать, если пешеход намеренно бросается под машину. Также ходит множество разговоров о том, что при помощи судебного разбирательства виновники ДТП должны были уплатить огромные штрафы.

Ситуация, в которой виноваты оба участника ДТП встречается очень часто. Такие случаи закреплены в Гражданском Кодексе РФ. При этом стоит помнить, что транспортное средство является средством повышенной опасности. То есть независимо от степени вины водителя к ДТП, он должен уплатить штраф для покрытия всех расходов по причине нанесенного вреда здоровью пешехода.

Обычно при мелких травмах, незначительных для дальнейшего передвижения и жизни, покрывать расходы помогает страховая компания. ОСАГО может полностью взять эти затраты на себя, но это касается только незначительных травм.

В случаи тяжелых травм или гибели пешехода, все расходы будет нести только водитель. В случае смерти виновник ДТП будет уплачивать денежную компенсацию родственникам пострадавшего лица. Обычно подобными решениями занимается суд, поэтому именно он будет устанавливать размер компенсации.

В действующих правовых документах можно найти перечень действий, которые освобождают водителя от ответственности. Проблема заключается в доказательствах нарушения пешехода. Обычно все всегда списывается под невнимательность пешехода, что не является правонарушением. В таком случае водителю придется все равно выплачивать компенсацию, поскольку он управлял транспортным средством повышенной опасности.

При этом в правовых документах есть ответственность со стороны пешехода. Он так же, как и водитель обязуется уплатить штраф для погашения расходов на ремонт автомобиля. Признание пешехода виновным возможно через сотрудников ГИБДД или суд.

Обычно у владельцев полиса КАСКО такие случаи отмечаются гораздо чаще. Страховые компании полностью погашают ущерб с обеих сторон, но при этом водитель может еще потребовать от пешехода дополнительную компенсацию. Как правило, подобные разбирательства решались в суде, где пешеход обязан был выплатить указанную сумму. Сегодня таких случаев становится все больше и больше, даже в случае смерти пешехода.

Если рассматривать ситуацию с наездом на пешехода более подробно, то больший риск наблюдается у пешеходов. Большинство случаев связаны с невнимательностью и неосторожностью. В ПДД существует отдельный пункт правил, который гласит, что пешеход должен убедиться в безопасности совершения движения на зебре.

К тому же у пешеходов отсутствуют подобные страховки, как у водителей. Конечно они могут присутствовать, но не каждый гражданин их оформляет по причине большой стоимости. Для водителей процесс страхования достаточно прост и вся сумма может быть взыскана при мелких травмах пешехода. Таким образом, риск со стороны водителей гораздо ниже в данной ситуации.

Подобный опыт наблюдается и в Европе. Большинство пешеходов попадают в непростые ситуации и вынуждены выплачивать компенсации водителям, которые за счет страховки погашают все расходы.

Фото: masty. eu