Машины для супергероев из вселенной Marvel

Несмотря на то, что автомобили не являются важными для фильмов кинематографической вселенной Marvel, в ней все же полно великолепных машин.

Фото: kaprizulka.mediasole.ru

Все началось еще в 2008 году, в первом фильме о Железном человеке, когда Тони Старк был показан разъезжающим на Audi R8. С тех пор этот немецкий автопроизводитель был спонсором нескольких фильмов Marvel, но и другие компании время от времени поставляли свои автомобили для супергероев.

Audi e-tron GT, "Мстители: Финал"

Audi заранее объявила, что ее концепт-кар e-tron GT будет присутствовать в этом фильме. Когда Аudi представляла машину на автомобильном шоу в Лос-Анджелесе в 2019 году, при этом присутствовал Роберт Дауни-младший.

В самом фильме он довольно эффектно появляется за рулем этого автомобиля, и многие уверены, что, как только машину будет возможно приобрести, актер, несомненно, поставит одну из них в свой гараж.

Audi R8, трилогия про Железного человека

Фото: autocentre.ua

Железный человек и Audi R8 были неразлучны с самого первого фильма, вышедшего в 2008 году. С тех пор машина, появлявшаяся в фильмах про Тони Старка, являла собой самые новые свои воплощения. Так:

В "Железном человеке 2" появилась R8Spyder,

в "Железном человеке 3" — R8 e-tron.

Редко когда машина оказывается такой подходящей какому-либо персонажу, как в этом случае. Особенно учитывая, что персонаж является супергероем в фильмах, а играющий его актер — суперзвездой в реальности.

Acura NSX, "Мстители"

Фото: avtomaniya.com

Acura была автомобильным спонсором этого фильма 2011 года. Поэтому вместо R8 Тони Старк сел за руль концептуального родстера Acura NSX. При этом до выхода серийной машины было еще далеко. Также в этом фильме агенты организации Щ. И.Т были замечены за рулем основательно модифицированных версий TL и MDX.

Lamborghini Huracan, "Доктор Стрэндж"

Фото: carbuzz.com

Тони Старк известен как плейбой и миллионер, но его коллега-супергерой доктор Стивен Стрэндж водит суперкар получше. Речь идет о Lamborghini Huracan, которая, впрочем, имеет такие же платформу и двигатель, как и Audi R8. Впрочем, в отличие от машин Железного человека, Huracan Стрэнджа разбивается в фильме.

Lexus LC 500, "Черная Пантера"

Фото: carbuzz.com

Какую машину может выбрать для себя принц Ваканды, находясь на опасном задании? Оказалось, что выбор его падет на Lexus LC 500. Очевидно, принц хотел для себя спорткар, который отличался бы надежностью, и счел, что Lexus как нельзя лучше отвечает всем тем требованиям. Хотя возможно, дело в том, что Audi не поставляет свои машины в Ваканду.

Hyundai Veloster, "Человек-муравей и Оса"

Фото: zrkuban.ru

Эта машина, конечно же, не является самой быстрой в этом списке. Но ее водила Оса, благодаря этому автомобиль получил способность уменьшаться до размеров спичечного коробка. Разве любой из нас не поменял бы самый мощный десятицилиндровый двигатель на возможность подобных превращений?

Фото: velocityjournal.com