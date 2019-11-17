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Авто
Автор Владан Джурич

Сколько можно проехать с "пустым бензобаком"?

Авто

Многих автовладельцев интересует ситуация, связанная с полупустым бензобаком автомобиля. Большинство водителей конечно не доводят ситуацию до предела и редко встречаются с загорающейся лампочкой о включении резервного количества топлива.

Если же такая ситуация случается, то автовладельцы сразу отправляются на первую попавшуюся заправочную станцию. Однако, здесь потенциальные покупатели могут столкнуться с некачественным топливом или недобросовестными продавцами. В итоге при постоянном изменении типа топлива, срок жизнедеятельности двигателя резко снижается.

Эксперты утверждают, что в зависимости от типа топлива, лампочка о нехватке бензина будет включаться совершенно в разные промежутки времени. На скорость траты топлива влияют множество факторов. Во-первых, это скоростной режим, а во-вторых, это окружающая среда и текущий трафик на дороге.

По подсчетам автопроизводителей, машина может проехать при загоревшемся индикаторе около 50 км. Однако эта цифра касается только легковых автомобилей. Грузовые транспортные средства и некоторые внедорожники имеют дополнительный запас хода около 90 км.

Для помощи в дороге автовладельцы используют уже всеми устоявшиеся индикаторы на панели приборов. Большинство транспортных средств имеют такую опцию, где рассчитывается каждый литр на пройденный километр и получается среднее значение расхода.

Автомобильные эксперты рекомендуют отдельно знакомиться с такой опцией в руководстве пользователя об эксплуатации. Благодаря датчикам расчета запаса хода можно всегда предугадать необходимо количество топлива для поездки.

При этом стоит помнить, что внутри бака находятся осадки, а также прочие элементы, загрязняющие топливный бак. Отсюда возможны серьезные погрешности значений при измерении потребления бензина.

Для увеличения точности измерений специалисты рекомендуют раз в 6 месяцев проверять состояние бензобака в автосервисах. Это позволит очистить ряд загрязнений и улучшить работу бака.

Если же водитель решил испытать автомобиль с пустым баком, то это может обернуться серьезной проблемой для двигателя.  Конечно такие проблемы начнут появляться, если владелец будет постоянно доводить автомобиль до включения индикатора. Тогда начнутся сбои топливного насоса и фильтра.

Суть заключается в том, что топливный насос постоянно находится под давлением и параллельно охлаждается и смазывается топливом внутри бака. Если же бензобак становится пустым, то насос начинает работать с воздухом и быстро нагревается. При повторной неблагоприятной работе топливного насоса он выходит из строя.

Также при низких количествах бензина на дне бака остаются осадки и капли воды, которые могут забить инжектор, что приведет к поломке двигателя. Если игнорировать проблему, то первым делом пострадают форсунки, что после образуется в дорогостоящий ремонт автомобиля.

Фото: globalno365.info

Темы авто топливный бак пустой бензобак эксплуатация автомобиля
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