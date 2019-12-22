Lamborghini Miura: первый в истории суперкар

В 1966 году появился автомобиль, который навсегда изменил ситуацию со спорткарами и почти сразу же стал классикой. Двухместная Lamborghini Miura, снабженная 12-цилиндровым двигателем и поражающая взгляд тонким изящным корпусом, немедленно стала настоящей звездой автомобильного мира. На тот момент она была самой быстрой из не предназначенных для гонок машин. Благодаря своему изысканному виду она много раз появлялась в различных фильмах, и приобрести ее считали необходимым голливудские звезды и миллиардеры, в числе которых Николас Кейдж.

Фирма Automobili Ferruccio Lamborghini соперничала с Enzo Ferrari с тех самых пор, как в 1963 году представила на престижной выставке в Турине свой первый автомобиль — 350GT. Сразу же стало ясно, что двум компаниям предстоит конкуренция. Но именно после того, как в 1966 году на Женевской автомобильной выставке появилась Lamborghini Miura Ferrari получила настоящий повод для беспокойства. Miura была личным проектом трех инженеров и произвела революцию в индустрии как своим дизайном, так и техническими особенностями. Концепция Miura изначально предполагала создание автомобиля, который может и выиграть гонку на треке, и послужить в качестве быстрой машины для поездки по шоссе. С течением времени стоимость машины только возрастала. В 1967 году в Соединенных Штатах было продано всего 12 таких машин. Предлагались такие особенности сервиса, как возможность получить Cadillac во время ремонта Miura. В этом случае водитель приезжал на машине Cadillac, оставлял ее взамен ремонтируемой, а по окончании обслуживания доставлял спорткар в требуемое место. Ближайшими конкурентами Miura были Ford Mark III 1967 года и Ferrari 275/LM 1965 года. Но эти машины все же были, прежде всего, гоночными, а не родстерами. Miura превосходила другие машины, сохраняя многие гоночные свойства и отличаясь поразительной отзывчивостью в управлении. Вдобавок ко всему, ее достаточно просторный салон, мощность и одинаковая легкость езды как по улицам, так и по шоссе, делали ее еще более привлекательной. Полностью независимая подвеска, точное распределение веса и многое другое превращало Miura в идеальный выбор для автомобильных энтузиастов.

Корпус машины был результатом работы знаменитого автомобильного дизайнера и конструктора Нуччо Бертоне совместно с дизайнерами Lamborghini. В 2006 году Бертони был внесен в Автомобильный зал славы. Изысканный стиль Miura в сочетании с механическим совершенством сделал ее легендой сразу же после того, как она появилась на выставках. Предполагалось выпустить всего 50 экземпляров, но после того, как выяснился невероятно положительный прием машины, было решено увеличить это число вдвое. Изначально основатель компании не был уверен, что машина с высокой ценой может хорошо продаваться. Создание прототипа было одобрено им потому, что он считал его способным привлечь внимание. Но Miura установила стандарт быстрого автомобиля и стала именно той эклектичной машиной, которую Ферруччо Ламборгини всегда мечтал создать. Производство ее началось в 1967 году. Новые машины находили покупателей почти сразу же, как поступали в продажу. С 1966 по 1973 годы было продано 764 машины.

Модель Lamborghini Miura P400 1966 года это двухдверное купе с задним приводом и пятиступенчатой механической коробкой передач. Мощность двигателя равняется 350 лошадиным силам.

Фото: autoexclusive. rs