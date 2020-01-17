Можно ли самостоятельно установить сигнализацию?

Некоторое время назад установка сигнализации, казалось, была задачей только для опытных электриков. Но технический прогресс и, следовательно, развитие телекоммуникаций, позволило многим задуматься о самостоятельной установке.

Сигнализация является неотъемлемой частью автомобиля. В момент приобретения нового автомобиля в автосалоне, как правило, предлагают сразу ставить сигнализацию. Самые недобросовестные продавцы запугивают, что если сигнализация устанавливается в другом месте, то автомобиль "снимается с гарантии", но это не законно: в гарантийном обслуживании и ремонте может быть отказано только в том случае, когда причиной обращения в сервис стала именно неграмотная установка сигнализации. Эта причина практически исключается, если тщательно соблюдать все требования производителя.

Виды сигнализации

1. Простые. Обладают минимумом функций (закрыть, открыть, отпугивание сигналами). Существенным недостатком таких сигнализаций является устаревший протокол радиосвязи, который легко взламывается.

2. С обратной связью. Более широкий набор функций и современный протокол. С этими системами возможен запуск двигателя дистанционно, присутствует турботаймер, доводчик стекла и др.

3. GSM-сигнализации — системы нового поколения с модулями GSM, GPS и контроллером.

Преимущества самостоятельной установки

Экономия. Расходы при самостоятельной установке минимальны и не сравнимы со стоимостью работ в салоне или сервисе

Удовольствие от работы и уверенность в качестве.

Учет собственных предпочтений: место расположения блоков, датчиков, добавление по желанию дополнительных девайсов.

Чтобы установить сигнализацию самостоятельно, нужно иметь мультиметр (измерение напряжения и разрывов цепи), набор отверток, торцевые ключи, паяльник, специальный инструмент, чтобы зачищать провода и пластиковая монтажка. Кроме этого понадобятся скотч (двухсторонний), изолента, поролон и пластиковые хомутики для крепления проводки.

Правила установки и подключения

Сначала следует тщательно изучить не только инструкцию по непосредственной установке сигнализации, но и правила эксплуатации автомобиля, чтобы знать, где возможно устанавливать блоки и прокладывать проводку. В любом случае соблюдать общие правила:

нештатные разъемы должны быть запаяны и изолированы

проводка прокладывается только там, где нет доступа влаги

на перегибы проводки устанавливается трубка (кембрик)

на время монтажных работ должен быть отключен аккумулятор

Подключение к питанию аналогично подключению магнитолы (делать это лучше при выключенном зажигании). Для подключения центрального замка следует изучить схему электрики конкретного авто: обычно контакты замка располагаются в водительской зоне, но могут быть и в другом месте. Подключение производится по схеме производителя сигнализации. Датчик удара лучше всего располагать в середине автомобиля, а кнопку отключения сигнализации — в скрытом месте. После установки обязательно нужно проверить работу системы и отрегулировать датчики.

Фото: uvaga. ru