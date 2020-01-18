Шесть хитростей и уловок, которые облегчат жизнь любому водителю

Среднестатистический человек проводит довольно много времени сидя за рулем автомобиля. Однако, мало людей знают несколько хитростей для повышения комфорта во время длительного передвижения.

Первая интересная хитрость — это теннисный мячик в гараже. Отличный способ для новичков, которые только осваивают габариты автомобиля. Суть метода заключается в том, чтобы повесить мяч сверху. Нужно это сделать так, чтобы заехавшая машина касалась теннисного мячика своим лобовым стеклом.

Как только мяч коснется лобового стекла, значит автомобиль достаточно заехал в гараж. Такая простая хитрость поможет научиться чувствовать габариты транспортного средства и правильно заезжать в гараж с нужной глубиной.

Следующая хитрость больше всего подойдет для передвижения в зимнее время года. Из-за высоких перепадов температур и создания влажности, окна автомобиля сильно запотевают и мешают обзору.

Для избегания запотевания специалисты рекомендует включить кондиционер и выбрать режим обдувания лобового стекла. Достаточно запустить кондиционирование на 3-5 минут. Благодаря соблюдению баланса температур в салоне и снаружи, окна не будут запотевать.

Следующая уловка — это очень полезный способ для планирования и оценки дорожной ситуации. Также это может пригодиться новичкам, которые только начинают осваивать и двигаться по плотному трафику в больших городах.

Для оценки ситуации на дороге во время движения нужно смотреть на высокий транспорт. Во-первых, это связано с его видимостью издалека. Во-вторых, наблюдая за действиями высоких транспортных средств всегда можно заранее предугадать их маневры, поскольку они находятся впереди. Это также полезно для того, чтобы избежать экстренного торможения.

Следующая уловка связана снова с зимним временем года, а также подходит во время сильных заморозков. Во время низких температур часто бывает сложно запустить двигатель. При этом на все элементы автомобиля приходится большое давление с большой нагрузкой.

Чтобы облегчить этот процесс, специалисты рекомендуют включать дальний свет на несколько минут. Сделать это нужно перед запуском двигателя. Такая уловка предназначена для запуска химической реакции, которая ускорит токовый запуск всех систем ДВС.

Одна из популярных хитростей во время оттепели или смены сезона — это езда по лужам. Все знают, что существует возможность возникновения аквапланирования, когда вода попадает в протектор, заставляя автомобиль плыть и подниматься над дорогой. В таком случае сцепление с дорожным покрытием полностью отсутствует, что может служить причиной серьезного заноса авто.

Чтобы избежать потери сцепления во время проезда по мокрой поверхности, нужно заблаговременно снизить скорость автомобиля и проехать через препятствие. В случае если же сцепление пропало, и машина начинает приподниматься, нужно держать руль в исходном выпрямленном положении. Любые повороты рулевого колеса сразу же могут привести к заносу.

Последняя уловка пригодится практически для всех. Она скорее напоминает небольшой правило — водитель не должен выворачивать колеса, пропуская встречный поток при повороте налево. Дело в том, что при въезде в зад автомобиля с повернутыми колесами, он может вылететь на встречную полосу — это может привести к ужасной аварии. Поэтому специалисты рекомендуют оставлять колеса в прямом положении.

Фото: bisnisforex. net