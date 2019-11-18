Чистка салона автомобиля: советы

Каждый автовладелец старается заботиться о своем транспортном средстве, в связи с чем регулярно посещают автомойки. Однако внешний уход не гарантирует комфортной поездки, если салон давно не чистили. Чтобы поддерживать чистоту и порядок в машине, необходимо проводить уборку и внутри автомобиля, а именно вычищать обивку. Сегодня рассмотрим несколько советов по очистке автомобиля из различных материалов.

Подготовка к уборке

Прежде чем приступать к тщательной уборке салона вашего автомобиля, необходимо извлечь из него все вещи (в том числе из багажника). Если вы настроены решительно, сами сидения можно также демонтировать с целью очистки всех труднодоступных мест. Уборку следует проводить при заглушенном двигателе, чтобы не вызвать замыкание.

В первую очередь проводится сухая уборка (пылесосом). Потом можно приступать к уборке сидений с помощью специальных средств. Далее происходит уборка багажника, бортовой панели и пола.

Средство для очистки сидений выбирают исходя из вида материала, которым оно обтянуто, его качества и периода использования авто. Обширный выбор представлен в автомагазинах.

Кожа

Главные риски при работе с кожаными покрытиями — разводы, тусклость и трещины. Кожаные покрытия различаются по плотности и требуют деликатного ухода. Перед тем, как приступить к очистке химическим составом, проверьте его действие на небольшом малозаметном месте и продолжайте очистку им, только если оно не нанесло вреда материалу.

Кроме того, обычно любое кожаное покрытие в автомобиле имеет защитное покрытие. Однако если оно отсутствует, вы можете нанести его сами, купив специальный кондиционер для кожи. Он придаст устойчивость цвета, смягчит поверхность и придаст приятный аромат.

Велюр

Распространенный материал для обшивки сидений авто, который известен тем, что сильно пылится. Влажная очистка не рекомендуется — обычно вполне достаточно пылесоса. Тем не менее, при обнаружении пятна, его следует промыть простым мыльным раствором, стараясь как можно меньше вредить поверхности, чтобы не создать вмятин и проплешин в обшивке.

Ткань

Для ткани самый большой выбор очистительных средств, но можно воспользоваться и обычным средством для мытья посуды. Разбавленное один к одному водой средство необходимо распылить на сидение и смыть. В узких местах можно использовать зубную щетку. Второй способ — с использованием буры, мыла. Компоненты разводят в пену теплой водой (можно добавить эфирное масло для аромата) и губкой наносят на материал, после чего смывают.

Винил

Самым простым в очистке будет виниловый салон. Для того, чтобы очистить виниловую обшивку сидений, достаточно протереть ее средством для стеклянных поверхностей и стереть тряпкой. Вместо очистительного средства можно также использовать смесь соды и воды, которая хорошо отполирует поверхность. Стоит помнить, что к этому материалу для очистки нельзя применять масляные средства.

Заключение

При очистке руководствуйтесь правилами эксплуатации автомобиля, особенностями материала и исходите из своих личных предпочтений (вручную или с использованием техники).

Фото: avtohorosho.ru