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Авто
Автор Владан Джурич

Четыре передовые технологии, которые скоро будут почти в каждом автомобиле

Авто

Технологические проекты в автопроизводстве уже заполонили большую часть рынка. Множество компаний предлагают свои уникальные решения для увеличения безопасности водителей, предоставляя технические средства, встроенные в автомобиль. Таким образом, технологии в авто сегодня — это неотъемлемая часть транспортного средства.

Первая наиболее популярная технология, которая разрабатывается под любой сегмент автомобиля — это автопилот. Он представляет собой автоматическую систему управления машиной на основе искусственного интеллекта.

Из самых распространенных систем автопилота можно встретить такие опции, как автоматическая парковка, круиз-контроль в быстродвижущемся потоке. Подобные возможности доступны в премиальных моделях автомобилей, поэтому доступность новых технологий сильно ограничена из-за их высокой стоимости.

На сегодняшний день в крупных городах различных стран можно встретить беспилотные автомобили, заточенные под такси. Они во многих государствах уже одобрены и не используют водителей. Однако, большинство проектов находятся в пилотных режимах и проводятся в качестве тестовых вариантов для оценки качества автопилота.

Второе крупное технологическое нововведение — это установленные камеры вместо зеркал заднего вида. Обычно такие устройства приобретаются отдельно после покупки автомобиля, но существуют и интегрированные варианты.

Камера позволяет фиксировать процесс передвижения при помощи видеозаписи. Также она служит для точности парковки и может выполнять функции сигнализации. Использование подобных решений удобнее стандартного зеркала заднего вида, поскольку камера имеет широкий обзор всех углов, что позволяет оценить даже слепые зоны. Также они не создают аэродинамических шумов при передвижении.

Следующая популярная технология для автомобилей — это система контроля за состоянием водителя. Она представляет собой связующую часть датчиков, который определяют усталость и алкогольное опьянение водителя.

Система контроля за состоянием работает поэтапно. Сначала она предупреждает водителя о найденных признаках усталости или плохого самочувствия. Затем водителю дается выбор самому продолжить движение или воспользоваться помощью системы.

Если выбрана помощь, то автомобиль сам доезжает до обочины, останавливается и вызывает соответствующую службу для оказания медицинской помощи водителя.

И последнее нововведение в автомобильной индустрии — это связанные автомобили. Представляет собой систему взаимосвязей машин для обмена информации между водителями. Такое решение имеет множество преимуществ.

Во-первых, водители могут быть всегда осведомлены о состоянии дорог или наличии ДТП. Во-вторых, система может подобрать удобный маршрут для объезда образовавшихся заторов на дорогах. Сегодня такие системы используются больше для автопилотного автомобиля.

Фото: feedup.ru

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