В 1950-е автомобильная индустрия пережила значительные изменения. После Второй мировой войны производители автомобилей смогли обратиться к новым технологиям и стилю, создавая новые марки и бренды, в том числе и эксклюзивных роскошных машин. Некоторые из них существуют и в наши дни.
В различные времена возникали различные дизайн и концепции автомобилей.
В конце 1950-х Volkswagen становится самой популярной маркой в мире, Chevrolet производит революцию в дизайне задней части автомобиля, а Ford выпускает роскошные машины Continental.
Называемый чаще всего просто 57 Chevy, этот двухдверный кабриолет получил немало улучшений с 1950 года, когда был впервые представлен публике.
Она мгновенно стала одной из самых известных в Америке и считалась "автомобилем номер один" для тех, кто имел деньги и испытывал страсть к машинам.
Стоимость ее составляла 1800 долларов.
Созданная для того, чтобы отметить пятидесятилетие компании, эта машина была высококлассным кабриолетом от General Motors и стоила в год появления, 1953, 5 тысяч долларов. Производство ее началось в 1951 году. Ее обычно окрашивали в нежный голубой цвет, а в оформлении салона использовались красный и белый цвета. Автомобиль оснащался электрическими приводами оконных стекол и новомодным АМ радиоприемником с автоматическим поиском станций. Многое в машине делалось ручным трудом. Под ее капотом нашел себе место восьмицилиндровый двигатель с объемом 5,3 литра. Сиденья машины и рулевая колонка получили более низкое расположение, чтобы обеспечить больше пространства над головой.
Эта машину изначально должны были выпустить ограниченным тиражом, но высокий спрос вынудил увеличить производство. У нее был:
На то, чтобы разогнаться до ста километров в час, автомобилю требовалось чуть менее 10 секунд, что было по тем временам более чем хорошим результатом.
Стоила она 4 тысячи долларов.
Фото: carvermuseum.org
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