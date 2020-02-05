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Автор Ирина Гусакова

Топ-3 шикарных машин из 50-х

Авто

В 1950-е автомобильная индустрия пережила значительные изменения. После Второй мировой войны производители автомобилей смогли обратиться к новым технологиям и стилю, создавая новые марки и бренды, в том числе и эксклюзивных роскошных машин. Некоторые из них существуют и в наши дни.

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В различные времена возникали различные дизайн и концепции автомобилей.

  • Так, в 1950 году почти все фирмы стали выпускать кабриолеты, но сохранили при этом и возможность наличия у них твердой крыши.
  • В 1951 году в моду вошли четырехдверные седаны и появилась автоматическая коробка передач.
  • В 1952 году автомобильная индустрия столкнулась с самым продолжительным прекращением производства ввиду забастовок на сталелитейных заводах. Но в этом же году впервые появился вакуумный усилитель тормозов.
  • Усилители руля и системы кондиционирования воздуха появились в машинах в 1953 году.
  • В следующие несколько лет производители сконцентрировались на безопасности автомобилей. Появились некоторые занятные приспособления, такие как устройство, автоматически уменьшавшее яркость фар при приближении встречной машины.

В конце 1950-х Volkswagen становится самой популярной маркой в мире, Chevrolet производит революцию в дизайне задней части автомобиля, а Ford выпускает роскошные машины Continental.

Chevy Bel Air, 1957

Называемый чаще всего просто 57 Chevy, этот двухдверный кабриолет получил немало улучшений с 1950 года, когда был впервые представлен публике.

  • В 1957 году был значительно изменен его дизайн, и рекламировали машину как Hot One — "Горячую штучку", подразумевая ее мощность и скорость.
  • Передняя решетка машины явно была подсмотрена у Ferrari, в салоне имелся ковер, а окна имели стальные рамки.
  • У машины был турбированный восьмицилиндровый двигатель объемом 4,6 литра и дополнительный топливный насос.

Она мгновенно стала одной из самых известных в Америке и считалась "автомобилем номер один" для тех, кто имел деньги и испытывал страсть к машинам.

Стоимость ее составляла 1800 долларов.

Buick Roadmaster Skylark, 1953

Топ-3 шикарных машин из 50-х. Buick Roadmaster Skylark, 1953
Фото: pinterest.ru

Созданная для того, чтобы отметить пятидесятилетие компании, эта машина была высококлассным кабриолетом от General Motors и стоила в год появления, 1953, 5 тысяч долларов. Производство ее началось в 1951 году. Ее обычно окрашивали в нежный голубой цвет, а в оформлении салона использовались красный и белый цвета. Автомобиль оснащался электрическими приводами оконных стекол и новомодным АМ радиоприемником с автоматическим поиском станций. Многое в машине делалось ручным трудом. Под ее капотом нашел себе место восьмицилиндровый двигатель с объемом 5,3 литра. Сиденья машины и рулевая колонка получили более низкое расположение, чтобы обеспечить больше пространства над головой.

Jaguar XK120, 1950

Топ-3 шикарных машин из 50-х. Jaguar XK120, 1950
Фото: artebellum.com

Эта машину изначально должны были выпустить ограниченным тиражом, но высокий спрос вынудил увеличить производство. У нее был:

  • двигатель объемом 3,4 литра,
  • четырехступенчатая механическая коробка передач
  • и гидравлические барабанные тормоза на всех четырех колесах.

На то, чтобы разогнаться до ста километров в час, автомобилю требовалось чуть менее 10 секунд, что было по тем временам более чем хорошим результатом.

Стоила она 4 тысячи долларов.

Фото: carvermuseum.org

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Топ-3 шикарных машин из 50-х
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