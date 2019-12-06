Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Авто
Автор Владан Джурич

Почему скрипят тормозные колодки

Авто

Тормозная система автомобиля представляет собой основополагающий элемент любого транспортного средства для обеспечения безопасности. Во время движения авто возможны скрипящие нехарактерные звуки. Громче всего они становятся при торможении.

Специалисты выделяют множество причин воспроизведения нехарактерного звука тормозных дисков. Во-первых, самая простая причина — это износ элементов тормозной системы. Как правило, тормозные колодки имеют запас хода от 60 до 80 тысяч километров. Во-вторых, звук может появиться, если инородные элементы попали между работающими частями тормозной системы.

Последняя, но не менее частая причина звука колодок — это некачественная установка деталей из-за некомпетентности мастеров. В таком случае все решается простым исправлением в автосервисе. Если же речь все-таки идет об износе тормозных колодок, то следует проверить датчик их износа. Обычно на приборной панели загорается оранжевый индикатор.

С технической точки зрения тормозные колодки являются расходными материалами автомобиля, которые требуют замены практически каждый год. Это означает, что все расходные детали в авто должны проверяться и при необходимо заменяться во время прохождения технического обслуживания.

В первую очередь износ тормозных колодок зависит от стиля вождения и частоты торможения. Например, для крупных городов с очень плотным трафиком тормозные колодки могут отработать менее одного года. Если появляются в области колес свистящие звуки, то скорее всего тормозные колодки уже износились достаточно для замены.

Сама модель тормозной колодки состоит из следующих деталей: металлическое основание, фрикционная накладка, датчик износа и провода для подключения электрики. Соответственно при интенсивном торможении металлическое основание становится все ближе к тормозным дискам. Если же металл уже полностью соприкоснулся с тормозным диском, то появится свистящий звук, означающий неисправность тормозной системы.

Если вовремя не обратиться в автосервис, то металлическое основание начнет стирать тормозной диск, что приведет к его износу. Отсюда возможна деформация тормозных дисков, что приведет к быстрому выходу из строя системы торможения и потребует уже замены всего диска.

Часто бывает так, что скрип начинается сразу после замены колодок. Такой звук создается за счет соприкосновения и притирания нового металлического основанию к старому тормозному диску. Обычно такие звуки не слишком громкие и исчезают через 2-3 тысячи километров пробега.

Однако, если звук не пропал через 5 тысяч километров, значит деталь установлена некачественно. С другой стороны, возможно само устройство недолжного качества. Такие детали обычно изнашиваются в несколько раз быстрее.

Плохое качество колодок связано с их составов. Фрикционные накладки состоят из легкоплавких элементов, например, олово или свинец. При большом содержании металла колодки в области основания, создается звук скрипа. При этом проверить качество колодок до их монтажа очень трудно, так что автовладельцы никогда от этого не застрахованы.

И последняя ситуация — это попадание лишних предметов в тормозную систему. Обычно это бывает при передвижении на сельских дорогах или загрязненных территориях. Если попали небольшие камни или песчинки, то можно решить эту проблему, отъехав немного назад.

Если же звук образовался из-за попадания влаги, то проблема решается лишь временем. Рекомендуется также сменить место хранения и парковки автомобиля, пока влага не исчезнет.

Фото: auto-my.com

Темы скрип автомобиль тормозные диски тормозные колодки тормозная система устройство автомобиля
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Скрипите зубами во сне, почему? Причины бруксизма
Силовые структуры
Трогательные военные истории от которых веет холодом. Часть 4.
Здоровье и профилактика
Восемь самых распространенных мифов о ВИЧ
Новости Все >
Член команды Ельцина рассказал о передаче Донбасса и Крыма в 1991 году
Адвокату Жукова пригрозили госизменой за финансирование карателей
"Чуда не будет": украинцев предупредили о "послевкусии" саммита
Папа Римский помолился за успех саммита "нормандской четверки"
Пугачева рассказала о своей несбывшейся мечте
Сын певицы Валерии госпитализирован после ДТП
Майдан 2.0: националисты протестуют у российского посольства в Минске
В Ростуризме назвали лучшие горнолыжные курорты России
Художник из США съел банан за 120 тысяч долларов
В Германии могут заблокировать Facebook, Instagram и WhatsApp
Последние материалы
Член команды Ельцина рассказал о передаче Донбасса и Крыма в 1991 году
Адвокату Жукова пригрозили госизменой за финансирование карателей
Скрипите зубами во сне, почему? Причины бруксизма
"Чуда не будет": украинцев предупредили о "послевкусии" саммита
Папа Римский помолился за успех саммита "нормандской четверки"
Пугачева рассказала о своей несбывшейся мечте
Сын певицы Валерии госпитализирован после ДТП
Майдан 2.0: националисты протестуют у российского посольства в Минске
Трогательные военные истории от которых веет холодом. Часть 4.
В Ростуризме назвали лучшие горнолыжные курорты России
Популярное
Шоу-бизнес
Участник "Голоса" бросил в Полину Гагарину горстью семечек

17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".

Участник "Голоса" бросил в Полину Гагарину горстью семечек
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Новости Белоруссии
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Здоровье
Причины гормонального сбоя у мужчин и женщин
Евросоюз
Оправдания Болгарии по "Турецкому потоку" шиты белыми нитками
Руслан Веснянко Украина надеется пересмотреть соглашение с ЕС Руслан Веснянко Соломон Соловьев Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Роковые 70 лет на исходе: НАТО в системном кризисе Любовь Степушова
Комментарии
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Член команды Ельцина рассказал о передаче Донбасса и Крыма в 1991 году
Легендарный вратарь: вспоминая Льва Яшина
Шаман из Якутии вновь двинулся на Москву, чтобы "свергнуть Путина"
Участник "Голоса" бросил в Полину Гагарину горстью семечек
Лавров: американцы противоправно объявили санкции против Ирана
Лавров: американцы противоправно объявили санкции против Ирана
София Ротару все же выступила в Москве, несмотря на скандал
Эрдогана пригласили на Парад Победы
Орешкин раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
Киев согласовал сценарий реинтеграции Донбасса
Филолог: переход на латиницу грозит Казахстану катаклизмами
Филолог: переход на латиницу грозит Казахстану катаклизмами
Человек в огне: подвиг советского солдата Михаила Паникаха
Орешкин раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
Филолог: переход на латиницу грозит Казахстану катаклизмами
Недостаток витамина D признан причиной депрессивности россиян
Недостаток витамина D признан причиной депрессивности россиян
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ