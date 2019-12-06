Почему скрипят тормозные колодки

Тормозная система автомобиля представляет собой основополагающий элемент любого транспортного средства для обеспечения безопасности. Во время движения авто возможны скрипящие нехарактерные звуки. Громче всего они становятся при торможении.

Специалисты выделяют множество причин воспроизведения нехарактерного звука тормозных дисков. Во-первых, самая простая причина — это износ элементов тормозной системы. Как правило, тормозные колодки имеют запас хода от 60 до 80 тысяч километров. Во-вторых, звук может появиться, если инородные элементы попали между работающими частями тормозной системы.

Последняя, но не менее частая причина звука колодок — это некачественная установка деталей из-за некомпетентности мастеров. В таком случае все решается простым исправлением в автосервисе. Если же речь все-таки идет об износе тормозных колодок, то следует проверить датчик их износа. Обычно на приборной панели загорается оранжевый индикатор.

С технической точки зрения тормозные колодки являются расходными материалами автомобиля, которые требуют замены практически каждый год. Это означает, что все расходные детали в авто должны проверяться и при необходимо заменяться во время прохождения технического обслуживания.

В первую очередь износ тормозных колодок зависит от стиля вождения и частоты торможения. Например, для крупных городов с очень плотным трафиком тормозные колодки могут отработать менее одного года. Если появляются в области колес свистящие звуки, то скорее всего тормозные колодки уже износились достаточно для замены.

Сама модель тормозной колодки состоит из следующих деталей: металлическое основание, фрикционная накладка, датчик износа и провода для подключения электрики. Соответственно при интенсивном торможении металлическое основание становится все ближе к тормозным дискам. Если же металл уже полностью соприкоснулся с тормозным диском, то появится свистящий звук, означающий неисправность тормозной системы.

Если вовремя не обратиться в автосервис, то металлическое основание начнет стирать тормозной диск, что приведет к его износу. Отсюда возможна деформация тормозных дисков, что приведет к быстрому выходу из строя системы торможения и потребует уже замены всего диска.

Часто бывает так, что скрип начинается сразу после замены колодок. Такой звук создается за счет соприкосновения и притирания нового металлического основанию к старому тормозному диску. Обычно такие звуки не слишком громкие и исчезают через 2-3 тысячи километров пробега.

Однако, если звук не пропал через 5 тысяч километров, значит деталь установлена некачественно. С другой стороны, возможно само устройство недолжного качества. Такие детали обычно изнашиваются в несколько раз быстрее.

Плохое качество колодок связано с их составов. Фрикционные накладки состоят из легкоплавких элементов, например, олово или свинец. При большом содержании металла колодки в области основания, создается звук скрипа. При этом проверить качество колодок до их монтажа очень трудно, так что автовладельцы никогда от этого не застрахованы.

И последняя ситуация — это попадание лишних предметов в тормозную систему. Обычно это бывает при передвижении на сельских дорогах или загрязненных территориях. Если попали небольшие камни или песчинки, то можно решить эту проблему, отъехав немного назад.

Если же звук образовался из-за попадания влаги, то проблема решается лишь временем. Рекомендуется также сменить место хранения и парковки автомобиля, пока влага не исчезнет.

Фото: auto-my.com