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Автор Марина Расторгуева

Как узнать, скручен ли в автомобиле пробег

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Покупатели подержанных машин знают не понаслышке, что существует много способов скрутить пробег автомобиля. Но есть способы определить, насколько он изменен. Только стопроцентной гарантии вы вряд ли добьетесь.

Признаки скрученного пробега

Нельзя без специального оборудования определить, было ли проникновение в электронный спидометр. Но все-таки существуют несколько косвенных показателей вмешательства.  Первым делом, оцените то, как выглядит салон машины.  Обратите внимание на наличие потертостей подлокотников, дверных ручек,  приборной панели и скоростной рукоятки.  Если сидения в машине кожаные, и на них имеются дырки, то велика вероятность, что пробег машины от 200000 км.

Если вы заметили изношенность педальных накладок до металла при маленьком пробеге машины, будьте уверены, что он скручен.  Накладки изнашиваются только после 80000 км пробега. Если пробег меньше, то скручивание очевидно. Проблема в том, что продавец может замаскировать изношенность дешевыми чехлами на сидения, новыми накладками на педали, оплеткой на руль и заменой других деталей.

Внесение изменений  в одометр можно определить, если посмотреть на тормозные диски. Служат они около 60-80 тысяч километров. Если диски новые, а на одометре число меньше указанного, насторожитесь.  О том, что машина много ездила, можно судить также по замутненным фарам, сколам на капоте и хромированных деталях. Агрегаты и узлы под капотом тоже могут свидетельствовать о скрутке пробега. Если ремень ГРМ новый, а пробег меньше 100000 км, то его явно скрутили. Ремень меняется после 100 тысяч км.

Очень часто мастера при техобслуживании не снимают бирки с двигателя о замене масла. На них записаны последние данные.  Эти данные можно посмотреть в сервисной книжке там, где проходило последнее техобслуживание. Судя по этим данным легко понять, скручен пробег или нет. Если они почти не изменились или стали меньше, то все очевидно.

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Электронные средства

Специальный блок бортового компьютера может хранить данные. Он ведет доги-журнал о работе и записывает все, что случалось с машиной. Вам придется воспользоваться услугами диагноста, который сможет расшифровать информацию.  Если ошибок нет, то их, скорее всего, стерли. А это послужит поводом к более тщательному осмотру машины.

Судя по практике, скрученный пробег можно определить в 90% случаев. Есть варианты, при которых не остается никакой информации после зачистки системы. Как правило, такое можно встретить при продаже дорогих люксовых авто.  Для продавца выгоднее вложиться в изменение пробега, чем продавать то, что имеется.

В целом, электронная проверка даст вам почти полную гарантию и официальное заключение эксперта. Вы узнаете, были ли манипуляции со спидометром, и о том, пытается ли вас обмануть продавец.

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Фото: nibox.ru

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Как узнать, скручен ли в автомобиле пробег
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