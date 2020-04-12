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Автор Владан Джурич

Шесть признаков, которые буквально "кричат" о скорой поломке двигателя

Авто

Поломка двигателя — это одна из наиболее серьезных причин, которая требует немедленного принятий решений. Стоит помнить, что ремонт ДВС — это сложная, долгая и весьма дорогая процедура. Сегодня достаточно мало водителей знают, какие бывают признаки серьезных поломок двигателя.

Индикаторы на приборной панели 

Первое на что должен обратить внимание автовладелец — это индикаторы на приборной панели. Как всем известно, любой автомобиль оснащен кучей датчиков с большим количеством кодов, которые отслеживают корректность работы датчиков и других элементов авто.

Если происходит нарушение или несоответствие определенных показателей, то на приборной панели высвечивается предупреждение желтого или оранжевого цвета. Основные сигналы, отвечающие за двигатель — это:

  • низкий уровень масла (Oil level low),
  • низкое давление масла (Oil pressure low)
  • и проверка двигателя (Check Engine).

Если загорелись первые два индикатора, связанные с маслом в двигателе, то следует немедленно заглушить двигатель. Далее нужно открыть капот автомобиля и визуально осмотреть ДВС на наличие подтеков. После этого рекомендуется долить минимально допустимое количества масла и доехать до автосервиса. В дальнейшем масло придется вылить для дальнейшей замены.

Если же срабатывает индикатор проверки двигателя, то поломка может быть совершенно любой. Специалисты рекомендуют обращаться на технический сервис для более глубокой проблемы.

Большой расход масла 

Следующий значимый признак неисправности двигателя — это повышенный расход масла. Каждый автопроизводитель рассчитывает оптимальный объем масла для каждой модели своего автомобиля. Показатели, как правило, находятся к инструкции по эксплуатации.

Если наблюдается сильное отклонение от рекомендаций, указанных в технической книжке, то следует немедленно обращаться в автосервис.

Повышенная дымность из выхлопной трубы 

Кроме этого, автовладельцы должны проверить выхлопную трубу на наличие сизого или черного дыма. Согласно мнению специалистов, количество дыма должно быть небольшим, а цвет более естественным, практически невидимым. Для проверки обычно требуется несколько раз резко нажимать на педаль газа.

Если дым выделяется в больших количествах и имеет другой цвет, то это говорит о повышенных температурах в двигателе. Сначала дым становится сизым, после чего в случае игнорирование проблемы, образуется черный цвет.

Если такой признак наблюдается, то нужно срочно обратиться в сервис.

Шесть признаков, которые буквально

Нестабильная работа и плохой запуск 

Следующий важный признак — это нестабильная работа на холостых оборотах, а также некачественный запуск. Например, если при запуске автомобиля стартер долго крутится, то это прямо говорит о неисправности двигателя. Точно также может быть при выключении ДВС, если издается нехарактерный звук.

Обильные картерные газы 

Помимо этого, признаком поломки двигателя могут служить обильные картерные газы. Если во время работы ДВС открутить крышку для залива масла, то можно рассмотреть отработавшие газы.

В случае, когда образовывается много дыма, значит, есть признаки сильного износа цилиндропрошневой группы элементов.

Завышенное потребление топлива 

И, наконец, последний признак — это повышенный расход топлива. Причина неисправности может быть скрыта в использовании некачественного топлива. Однако, если с этим все в порядке, но расход повышен, то следует обратиться в автомастерскую.

Фото: cati.ca

Темы двигатель автомобиль поломка двигателя
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