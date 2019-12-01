Поломки автомобиля, после которых нужно сразу избавляться от него

Любая автомобильная техника имеет свойство изнашиваться и выходить из строя. Однако, достаточно мало водителей знают те поломки, по причине которых можно распрощаться с автомобилем. Если хотя бы одна из неисправностей была замечена, то даже последующий ремонт не поможет.

Первая наиболее серьезная поломка в автомобиле — это нарушение геометрии кузова. Во время процесса производства всех элементов кузова уже заранее рассчитаны показатели силовой устойчивости геометрии. Автомобиль дополнительно проходит исследовательские тесты и эксперименты для проверки кузовной части.

Нарушение геометрии, как правило, возможно только в одном случае — при серьезном столкновении. В результате автомобиль теряет свою прочность, получая несбалансированное управление и низкую устойчивость кузова к препятствиям.

В автосервисах существует опция исправления геометрии кузова машины за счет вытягивания искаженных элементов. Процедура помогает сбалансировать внешний вид и наладить управление. Однако, прочности кузову это не добавит, поэтому такие автомобили сразу же можно продавать.

Следующая распространенная проблема — это поломка АКПП. Несмотря на высокое признание автоматических трансмиссий со стороны автовладельцев, неисправности этого элемента могут привести к последующей поломки других комплектующих.

Неисправности в автоматической коробке передач возникают по совершенно разным причинам. Как правило, самая базовая — это естественный износ после большого пробега и эту проблему имеют большинство автомобилей.

Проблема АКПП заключается именно в сложности механизма. Он настолько сложен, что за работу сможет взяться не каждый мастер, а стоимость таких работ стоит немалых средств. Если у автовладельцев появляются первые проблемы с АКПП, то машины лучше выставлять на продажу.

Еще одна более серьезная проблема — это поломка двигателя. Как правило, для выхода из строя двигателя требуется достаточно большое невнимание со стороны водителя.

Причины поломок могут быть самыми разными. Во-первых, это превышенное значение потребления масла, что после вызывает течь и влияет на работоспособность других элементов. Во-вторых, это появление сизого или черного дыма говорит о дефектах в работе двигателя внутреннего сжигания.

Для проведения ремонтных работ мастерам требуется много времени, поскольку один демонтаж двигателя может занимать более 3-4 часов. Помимо этого, стоит отметить дорогую стоимость самого ремонта.

Специалисты отмечают, что наиболее страшная причина поломки двигателя — это поведенный блок цилиндров и образовавшиеся трещины. В таком случае необходима полная замена мотора.

И, наконец, последняя страшнейшая поломка автомобиля — это утопленное транспортное средство. Проблема заключается в неработоспособности всей электроники, которая представляет собой связующую систему. Все технические средства в машине начнут, как минимум, работать с перебоями, а могут и вовсе отказываться функционировать.

В лучшем случае автовладельцу повезет, если обнаружена неисправность в отдельной электрической цепи. Однако. Если большая часть машины была под водой, то скорее всего вся электроника пострадала и исправить это практически невозможно.

Фото: 4tochki. ru