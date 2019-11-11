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Автор Ирина Гусакова

История бренда Infiniti

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Nissan начал развивать свое подразделение Infinity в ранние 1980-е. Идея заключалась в том, чтобы создать роскошные машины, которые должны были соперничать с известными и признанными брендами. Но бренд Infinity не смог бы существовать без Acura - подразделения Honda, которое продемонстрировало японским производителям автомобилей, что мощные и роскошные машины могут успешно конкурировать с европейскими и американскими машинами, такими как Porshe, Lincoln и даже Ferrari.

Nissan представила Infinity в Северной Америке в 1989 году. Поскольку имидж Nissan в общественном сознании плохо сочетался с роскошными машинами, было решено создать отдельное подразделение для того, чтобы продавать дорогие автомобили. Изначально покупателям были предложены две модели: M30 и Q45. Каждая из них не только улучшила уже имевшиеся технологии Nissan, но и предложила некоторые инновации, такие как укороченная база. Имея привлекательный дизайн, машины оснащались мощными двигателями и активной подвеской и оказались вполне конкурентноспособны с автомобилями Jaguar, BMW, Cadillac и Mercedes.

К 1990 году была выпущена вторая модель M30, производившаяся затем на протяжении трех лет. Двухдверная М30 была альтернативой Lexus SC и остается популярной до сих пор. Тем не менее у нее были недостатки, и для того, чтобы оставить их в прошлом, компания представила новую G20. Эта машина считается вдохновленной Nissan Primera. В 1993 году свет увидело новое купе J30. Несмотря на то, что у нее был только один вариант двигателя, она была значительным шагом вперед для бренда. Но продажи Infinity были очень низкими, и ей приходилось прилагать немало сил, чтобы удержаться на рынке роскошных автомобилей.

К началу 2000-х Nissan сфокусировалась на том, чтобы бренд Infinity получил новое направление. Теперь роскошные автомобили этого бренда должны были стать более спортивными. В 2002 году появилась новая Q45, но спасением бренда стала модель G35. Благодаря ей продажи возросли. Эта модель стала более популярной, чем любая Infinity до нее. Это позволило президенту компании Nissan избавить Infinity от ее наследства, и новая серия седанов G класса стала значительно лучше большинства европейских роскошных машин.

Модели M35 и М45 восхитили критиков как дизайном, так и характеристиками. В 2007 году G35 получила редизайн, и новое купе G37 появилось на дорогах.

В 2010 году публике была представлена прорывная модель Infinity M. Несмотря на то, что у нее был такой же двигатель, как у Nissan 370Z и Infiniti G, имелись у машины и новые опции. У нее был восьмицилиндровый двигатель объемом 5,6 литра с непосредственным впрыском топлива, доказавший, что Nissan может предложить больше, чем от него ожидают.

Фото: onsurga.com

Темы infinity бренд инфинити история автомобилей
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