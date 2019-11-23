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Автор Владан Джурич

Страсти по скорости: в России были предложены ряд идей по новым скоростным лимитам

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Этот год оказался самым обсуждаемым по внесению изменений в скоростной режим. Об этом говорят и государственные органы, и владельцы авто. Однако, мнения разделились на два фронта: тех, кто согласен на новые правила и тех, кто не видит смысла в изменении.

Помимо обсуждения правил скоростного режима все правовые акты ПДД потерпели немало изменений. Так, например, штраф за неуплату парковки составляет уже 5000 рублей, а проезд на красный свет — всего 1000 рублей. Такое нелогичное решение смутило многих водителей, указывая на то, что неуплата парковочного места является более грубым нарушением, чем проезд на запрещающий сигнал светофора.

Еще более интересное предложение было высказано заместителем мэра Москвы Максимом Ликсутовым. Он утверждал, что россиянам необходимо отменить 50% скидку на уплату штрафов в течение 20 дней. Заместитель мэра аргументировал свое утверждение тем, что многие нарушители пользуются скидками для досрочной уплаты штрафов за нарушения ПДД. Больший акцент Максим Ликсутов уделял водителям, системно нарушающим правила дорожного движения, то есть изо дня в день.

Чуть позднее ЛДПР заявили о другой идее — увеличить размер скидку на определенную часть нарушений до 70%. При этом будут предоставляться скидки на штрафы, связанные с неуплатой парковки.

Эксперты же утверждают идеи об исключении скидки безосновательными. Такие государственные органы, как ГАИ и департамент транспорта Москвы не обладают правами для внесения соответствующих правок в законодательные акты. Такая прерогатива остается только за Госдумой.

Однако, изменения в правилах о скоростном режиме уже более вероятны. Власти обсуждают возврат к традиционной системе нарушений, где порог нарушения начинается с 10 км/ч. Максим Ликсутов считает, что принять такое решение необходимо как можно быстрее.

Немного ранее глава ГИБДД Михаил Черников предложил свое решение касательно изменений правил в ПДД. Он утверждал, что изменение скоростного режима действительно может быть актуальным решением проблемы со смертностью, но для этого необходимо провести целое исследование и понять насколько корректно на дорожной сети страны расставлены ограничения максимальной скорости. Дело это небыстрое, и, по его словам, условия для пересмотра штрафной сетки сложатся только в 2020-2021 годах. 

Вице-премьер правительства Максим Акимов дал поручение Министерству транспорта и МВД на проведение ревизии дорог. Согласно мнению вице-премьера, на некоторых участках дорог будет изменен скоростной режим в большую сторону.

Помимо этого, Максим Акимов дал указания на создание системы об оповещении мобильных дорожных камер видеофиксации. Вдобавок были окончательно закончены споры об изменение скорости в населенных пунктах и городах до 50 км/ч. По мнению вице-премьера, лишь некоторая часть населенных пунктов изменила базовый скоростной режим, но это не коснется крупных и средних городов России.

Также было внесено предложение об изменении скоростного режима для водителей с детьми. Глава ГИБДД России предложил снизить порог максимальной скорости на 20 км/ч от установленного правилами. Однако, предложение вряд ли реализуемо на практике, поскольку камеры видеофиксации не смогут разглядеть ребенка в салоне автомобиля.

Фото: avtodelo. by

Темы пдд закон штрафы правила изменения скоростной режим
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Страсти по скорости: в России были предложены ряд идей по новым скоростным лимитам
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