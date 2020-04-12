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Автор Ирина Гусакова

Топ-4 больших кроссоверов с маленьким двигателем

Авто

Уменьшение в размерах стало общим трендом и коснулось в том числе и кроссоверов. Во многом причиной этого стало внедрение электрической гибридизации. Пока еще можно приобрести машину с восьмицилиндровым двигателем — воплощение мощности и рокочущего звука, но более популярными становятся двигатели с четырьмя цилиндрами, оснащенные турбиной или наддувом, которые вполне могут соперничать с шестицилиндровыми собратьями.

Эти уменьшенные двигатели стали стандартом для современных компактных кроссоверов, но теперь они становятся популярными и для автомобилей большего размера, которые обычно имеют в качестве базового шестицилиндровый двигатель. Неизвестно, станет ли это концом восьми цилиндров, но в настоящее время все больше крупных кроссоверов поставляется с маленькими двигателями.

Volvo XC90

Топ-4 больших кроссоверов с маленьким двигателем. Volvo XC90

У этой машины нет вариантов с шестью или восемью цилиндрами двигателя. Вместо этого предлагаются различные версии четырехцилиндровых. Все они имеют в основе двухлитровый турбированный двигатель Volvo мощностью 250 лошадиных сил. Базовая комплектация получает турбированный двигатель с дополнением в виде аккумуляторов и двух электродвигателей, а модель T6 имеет версию с турбонаддувом, развивающую мощность в 316 лошадиных сил. Гибридная версия имеет совместную мощность 400 лошадиных сил.

Audi Q7

Топ-4 больших кроссоверов с маленьким двигателем. Audi Q7

Стандартная комплектация этой машины имеет восьмиступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод. На выбор предлагаются турбированный четырехцилиндровый двигатель и шестицилиндровый с наддувом. Первый развивает мощность в 248 лошадиных сил, второй ненамного превосходит его, но при этом оба имеют почти одинаковый расход топлива.

Jeep Wrangler

Топ-4 больших кроссоверов с маленьким двигателем. Jeep Wrangler

Новое поколение Wrangler ждали очень долго, и далеко не все остались им довольны. Во многом потому, что машина должна была получить шестицилиндровый двигатель, но его заменил четырехцилиндровый турбированный в компании с электрическим. Тем не менее обзоры утверждают, что машина не только удивительно экономична, но и прекрасно ведет себя на бездорожье.

Range Rover Sport P400E

Топ-4 больших кроссоверов с маленьким двигателем. Range Rover Sport P400E

Range Rover всегда ассоциировался с мощными восьмицилиндровыми двигателями. Новые гибридные модели с дополнительными электрическими двигателями демонстрируют достаточный крутящий момент, чтобы не посрамить своих предшественников. Range Rover Sport P400E оснащается четырехцилиндровым двухлитровым турбированным двигателем мощностью в 296 лошадиных сил, к которому прилагается электрический двигатель, в котором таятся 114 лошадок. Совместно они имеют мощность в 398 лошадиных сил, что делает гибридный вариант Range Rover Sport более мощным, чем дизельный и шестицилиндровый.

Фото: pokatim.ru

Темы audi volvo range rover jeep wrangler двигатель кроссоверы автомобиль
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